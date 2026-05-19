Главная ошибка при уходе за смородиной: почему куст цветет, а ягод нет

О чем вы узнаете:
- Чем подкормить смородину весной
- Какие удобрения вносить на разных этапах роста
- Каких ошибок допускают садоводы при подкормке
Смородина способна быстро истощить почву, ведь растет на одном месте до 20 лет. Из-за недостатка питательных веществ ягоды становятся мелкими и кислыми, а сам куст начинает болеть. Чтобы каждый год получать хороший урожай, растению необходима весенняя подкормка. Какая именно — расскажет Главред.
О секретах правильного ухода и схемах внесения удобрений рассказывают на YouTube-канале "Секреты урожая". Без регулярного питания урожайность куста уменьшается на 20–30% с каждым годом.
Подкормка смородины в начале мая
В начале сезона растению нужен азот, чтобы нарастить крепкие зеленые ветки и густую листву. Можно внести минеральное или органическое удобрение:
- Карбамид (мочевина): растворите 2 столовые ложки в 10 литрах воды. Вылейте под один взрослый куст (от 3 лет) ровно 10 литров раствора. Молодым кустам достаточно 3–5 литров.
- Настой куриного помета: заполните емкость на 20 литров на треть пометом, залейте водой доверху и оставьте бродить на 5–7 дней. Готовый концентрат разводите: 0,5 литра настоя на 10 литров чистой воды.
Если вы просто зальете свежий помет водой и сразу выльете под куст, вы гарантированно убьете растение. Агрессивный аммиак моментально сожжет всю нежную корневую систему.
Если земля на участке сухая, сначала полейте куст чистой водой (минимум 5 литров) и подождите час. Внесение удобрений в сухую почву приведет к химическому ожогу корней.
Подкормка смородины в период цветения
Во время цветения азот использовать не стоит, ведь куст начнет "жировать" — гнать листья в ущерб плодам. В этот период растению нужны фосфор (для формирования завязи) и калий (для сахаристости ягод):
- Минеральный раствор: растворите по 1 столовой ложке суперфосфата и сульфата калия в 10 литрах воды. Норма — 5–7 литров под куст.
- Настой золы: 1-литровую банку древесной золы залейте 5 литрами кипятка, настаивайте двое суток. Процедите, добавьте чистой воды до общего объема 10 литров и вылейте по 5 литров под куст.
Золу и любые азотные удобрения категорически нельзя вносить вместе в один день и даже с интервалом менее 14 дней. Если их смешать, они сразу вступают в бурную химическую реакцию и нейтрализуют действие друг друга...
Подкормка смородины в конце мая
Когда смородина отцвела и появились зеленые завязи размером с горошину, наступает время для финальной подкормки калием и бором. Бор помогает плодам накапливать сахар и укрепляет кожицу, защищая ее от растрескивания во время дождей.
Растворите 2 столовые ложки сульфата калия и 1 чайную ложку борной кислоты в 10 литрах воды. Борная кислота не растворяется в холодной воде, поэтому сначала разведите порошок в стакане кипятка, а затем вылейте в общее ведро. Норма — 5 литров раствора под куст.
Основные ошибки садоводов
Свежий навоз и хлор
Свежая органика сжигает корни и вызывает грибковые болезни. Хлор в составе удобрений делает ягоды мелкими и жесткими, поэтому стоит использовать только сульфат калия или калимагнезию.
Жара и сухое внесение
Нельзя подкармливать кусты днем в жару — лучше делать это утром или вечером, а после процедуры смыть остатки удобрений с нижних листьев чистой водой. Не рассыпайте сухие гранулы по земле, ведь без обильного полива они просто выветрятся на солнце.
Вы никогда не сможете собрать полноценное ведро крупных ягод с одного куста, если не будете подкармливать его трижды за весенне-летний сезон, — подытоживает автор видео.
Об источнике: YouTube-канал "Секреты урожая"
YouTube-канал "Секреты урожая" — это популярный украинский ресурс, посвященный практическому садоводству и огородничеству. Автор канала делится собственным опытом выращивания овощей, фруктов и цветов, делая акцент на доступных методах подкормки и защиты растений. Зрители ценят контент за подробное объяснение сложных биологических процессов, таких как использование триходермы или азотфиксирующих бактерий в домашних условиях. Особое внимание уделяется органическому земледелию и способам повышения урожайности без использования агрессивной химии. Помимо практических советов, на канале можно найти результаты реальных экспериментов, которые помогают огородникам избегать типичных ошибок. Благодаря искренней подаче и актуальным советам канал стал надежным помощником как для новичков, так и для опытных хозяев.
