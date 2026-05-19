Главная ошибка при уходе за смородиной: почему куст цветет, а ягод нет

Смородина быстро истощает почву, поэтому без подкормки ягоды становятся мельче. Какие удобрения помогут получить обильный урожай — советы садоводов.

https://glavred.info/sad-ogorod/golovna-pomilka-pri-doglyadi-za-smorodinoyu-chomu-kushch-cvite-a-yagid-nemaye-10766102.html Ссылка скопирована

Подкормка смородины / Коллаж: Главред, скриншоты

О чем вы узнаете:

Чем подкормить смородину весной

Какие удобрения вносить на разных этапах роста

Каких ошибок допускают садоводы при подкормке

Смородина способна быстро истощить почву, ведь растет на одном месте до 20 лет. Из-за недостатка питательных веществ ягоды становятся мелкими и кислыми, а сам куст начинает болеть. Чтобы каждый год получать хороший урожай, растению необходима весенняя подкормка. Какая именно — расскажет Главред.

О секретах правильного ухода и схемах внесения удобрений рассказывают на YouTube-канале "Секреты урожая". Без регулярного питания урожайность куста уменьшается на 20–30% с каждым годом.

видео дня

Подкормка смородины в начале мая

В начале сезона растению нужен азот, чтобы нарастить крепкие зеленые ветки и густую листву. Можно внести минеральное или органическое удобрение:

Карбамид (мочевина): растворите 2 столовые ложки в 10 литрах воды. Вылейте под один взрослый куст (от 3 лет) ровно 10 литров раствора. Молодым кустам достаточно 3–5 литров.

растворите 2 столовые ложки в 10 литрах воды. Вылейте под один взрослый куст (от 3 лет) ровно 10 литров раствора. Молодым кустам достаточно 3–5 литров. Настой куриного помета: заполните емкость на 20 литров на треть пометом, залейте водой доверху и оставьте бродить на 5–7 дней. Готовый концентрат разводите: 0,5 литра настоя на 10 литров чистой воды.

Если вы просто зальете свежий помет водой и сразу выльете под куст, вы гарантированно убьете растение. Агрессивный аммиак моментально сожжет всю нежную корневую систему.

Если земля на участке сухая, сначала полейте куст чистой водой (минимум 5 литров) и подождите час. Внесение удобрений в сухую почву приведет к химическому ожогу корней.

Подкормка смородины в период цветения

Во время цветения азот использовать не стоит, ведь куст начнет "жировать" — гнать листья в ущерб плодам. В этот период растению нужны фосфор (для формирования завязи) и калий (для сахаристости ягод):

Минеральный раствор: растворите по 1 столовой ложке суперфосфата и сульфата калия в 10 литрах воды. Норма — 5–7 литров под куст.

растворите по 1 столовой ложке суперфосфата и сульфата калия в 10 литрах воды. Норма — 5–7 литров под куст. Настой золы: 1-литровую банку древесной золы залейте 5 литрами кипятка, настаивайте двое суток. Процедите, добавьте чистой воды до общего объема 10 литров и вылейте по 5 литров под куст.

Золу и любые азотные удобрения категорически нельзя вносить вместе в один день и даже с интервалом менее 14 дней. Если их смешать, они сразу вступают в бурную химическую реакцию и нейтрализуют действие друг друга...

Видео о том, как правильно подкормить смородину в мае, можно посмотреть здесь:

Подкормка смородины в конце мая

Когда смородина отцвела и появились зеленые завязи размером с горошину, наступает время для финальной подкормки калием и бором. Бор помогает плодам накапливать сахар и укрепляет кожицу, защищая ее от растрескивания во время дождей.

Растворите 2 столовые ложки сульфата калия и 1 чайную ложку борной кислоты в 10 литрах воды. Борная кислота не растворяется в холодной воде, поэтому сначала разведите порошок в стакане кипятка, а затем вылейте в общее ведро. Норма — 5 литров раствора под куст.

Что любит и чего не любит черная смородина / Инфографика: Главред

Основные ошибки садоводов

Свежий навоз и хлор

Свежая органика сжигает корни и вызывает грибковые болезни. Хлор в составе удобрений делает ягоды мелкими и жесткими, поэтому стоит использовать только сульфат калия или калимагнезию.

Жара и сухое внесение

Нельзя подкармливать кусты днем в жару — лучше делать это утром или вечером, а после процедуры смыть остатки удобрений с нижних листьев чистой водой. Не рассыпайте сухие гранулы по земле, ведь без обильного полива они просто выветрятся на солнце.

Вы никогда не сможете собрать полноценное ведро крупных ягод с одного куста, если не будете подкармливать его трижды за весенне-летний сезон, — подытоживает автор видео.

Вас может заинтересовать:

Об источнике: YouTube-канал "Секреты урожая" YouTube-канал "Секреты урожая" — это популярный украинский ресурс, посвященный практическому садоводству и огородничеству. Автор канала делится собственным опытом выращивания овощей, фруктов и цветов, делая акцент на доступных методах подкормки и защиты растений. Зрители ценят контент за подробное объяснение сложных биологических процессов, таких как использование триходермы или азотфиксирующих бактерий в домашних условиях. Особое внимание уделяется органическому земледелию и способам повышения урожайности без использования агрессивной химии. Помимо практических советов, на канале можно найти результаты реальных экспериментов, которые помогают огородникам избегать типичных ошибок. Благодаря искренней подаче и актуальным советам канал стал надежным помощником как для новичков, так и для опытных хозяев.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред