Главная ошибка при уходе за смородиной: почему куст цветет, а ягод нет

Марина Иваненко
19 мая 2026, 19:09
Смородина быстро истощает почву, поэтому без подкормки ягоды становятся мельче. Какие удобрения помогут получить обильный урожай — советы садоводов.
Подкормка смородины
Подкормка смородины / Коллаж: Главред, скриншоты

О чем вы узнаете:

  • Чем подкормить смородину весной
  • Какие удобрения вносить на разных этапах роста
  • Каких ошибок допускают садоводы при подкормке

Смородина способна быстро истощить почву, ведь растет на одном месте до 20 лет. Из-за недостатка питательных веществ ягоды становятся мелкими и кислыми, а сам куст начинает болеть. Чтобы каждый год получать хороший урожай, растению необходима весенняя подкормка. Какая именно — расскажет Главред.

О секретах правильного ухода и схемах внесения удобрений рассказывают на YouTube-канале "Секреты урожая". Без регулярного питания урожайность куста уменьшается на 20–30% с каждым годом.

Подкормка смородины в начале мая

В начале сезона растению нужен азот, чтобы нарастить крепкие зеленые ветки и густую листву. Можно внести минеральное или органическое удобрение:

  • Карбамид (мочевина): растворите 2 столовые ложки в 10 литрах воды. Вылейте под один взрослый куст (от 3 лет) ровно 10 литров раствора. Молодым кустам достаточно 3–5 литров.
  • Настой куриного помета: заполните емкость на 20 литров на треть пометом, залейте водой доверху и оставьте бродить на 5–7 дней. Готовый концентрат разводите: 0,5 литра настоя на 10 литров чистой воды.

Если вы просто зальете свежий помет водой и сразу выльете под куст, вы гарантированно убьете растение. Агрессивный аммиак моментально сожжет всю нежную корневую систему.

Если земля на участке сухая, сначала полейте куст чистой водой (минимум 5 литров) и подождите час. Внесение удобрений в сухую почву приведет к химическому ожогу корней.

Подкормка смородины в период цветения

Во время цветения азот использовать не стоит, ведь куст начнет "жировать" — гнать листья в ущерб плодам. В этот период растению нужны фосфор (для формирования завязи) и калий (для сахаристости ягод):

  • Минеральный раствор: растворите по 1 столовой ложке суперфосфата и сульфата калия в 10 литрах воды. Норма — 5–7 литров под куст.
  • Настой золы: 1-литровую банку древесной золы залейте 5 литрами кипятка, настаивайте двое суток. Процедите, добавьте чистой воды до общего объема 10 литров и вылейте по 5 литров под куст.

Золу и любые азотные удобрения категорически нельзя вносить вместе в один день и даже с интервалом менее 14 дней. Если их смешать, они сразу вступают в бурную химическую реакцию и нейтрализуют действие друг друга...

Видео о том, как правильно подкормить смородину в мае, можно посмотреть здесь:

Подкормка смородины в конце мая

Когда смородина отцвела и появились зеленые завязи размером с горошину, наступает время для финальной подкормки калием и бором. Бор помогает плодам накапливать сахар и укрепляет кожицу, защищая ее от растрескивания во время дождей.

Растворите 2 столовые ложки сульфата калия и 1 чайную ложку борной кислоты в 10 литрах воды. Борная кислота не растворяется в холодной воде, поэтому сначала разведите порошок в стакане кипятка, а затем вылейте в общее ведро. Норма — 5 литров раствора под куст.

Что любит и чего не любит черная смородина
Что любит и чего не любит черная смородина / Инфографика: Главред

Основные ошибки садоводов

Свежий навоз и хлор

Свежая органика сжигает корни и вызывает грибковые болезни. Хлор в составе удобрений делает ягоды мелкими и жесткими, поэтому стоит использовать только сульфат калия или калимагнезию.

Жара и сухое внесение

Нельзя подкармливать кусты днем в жару — лучше делать это утром или вечером, а после процедуры смыть остатки удобрений с нижних листьев чистой водой. Не рассыпайте сухие гранулы по земле, ведь без обильного полива они просто выветрятся на солнце.

Вы никогда не сможете собрать полноценное ведро крупных ягод с одного куста, если не будете подкармливать его трижды за весенне-летний сезон, — подытоживает автор видео.

Об источнике: YouTube-канал "Секреты урожая"

YouTube-канал "Секреты урожая" — это популярный украинский ресурс, посвященный практическому садоводству и огородничеству. Автор канала делится собственным опытом выращивания овощей, фруктов и цветов, делая акцент на доступных методах подкормки и защиты растений. Зрители ценят контент за подробное объяснение сложных биологических процессов, таких как использование триходермы или азотфиксирующих бактерий в домашних условиях. Особое внимание уделяется органическому земледелию и способам повышения урожайности без использования агрессивной химии. Помимо практических советов, на канале можно найти результаты реальных экспериментов, которые помогают огородникам избегать типичных ошибок. Благодаря искренней подаче и актуальным советам канал стал надежным помощником как для новичков, так и для опытных хозяев.

