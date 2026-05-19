Назван самый редкий цвет глаз в мире: принадлежит лишь 2% людей

Константин Пономарев
19 мая 2026, 16:40
Ученые раскрыли тайну самого редкого оттенка глаз в мире и выяснили, почему его наследует лишь небольшой процент людей.
Зеленым цветом глаз обладают лишь около 2% населения планеты / Коллаж Главред, фото: Unsplash, IFLS

Вы узнаете:

  • Почему зеленые глаза считаются генетической редкостью
  • Как отсутствие пигмента создает необычный оттенок
  • Почему одинаковых глаз не существует в природе

Еще около 10 тысяч лет назад почти все люди на Земле имели карие глаза, однако случайные генетические мутации изменили ситуацию и подарили человечеству голубые, серые и зеленые оттенки радужки.

Сегодня зеленые глаза считаются самыми редкими в мире. По данным Американской академии офтальмологии, ими обладают лишь около 2% населения планеты. Об этом пишет IFL Science.

Почему зеленый цвет глаз встречается так редко

Ученые объясняют, что редкость зеленых глаз связана со сложной комбинацией генов, отвечающих за выработку меланина - пигмента, определяющего оттенок радужной оболочки. Ранее считалось, что цвет глаз зависит всего от одного гена, однако современные исследования показали, что в этом процессе участвуют десятки генетических вариаций, взаимодействующих между собой.

Ключевую роль играет ген OCA2, отвечающий за производство темного пигмента меланина. В то же время другой ген (HERC2) может ограничивать его выработку, делая глаза светлее. Именно редкое сочетание этих и других генов позволяет сформироваться необычному зеленому оттенку.

В зеленых глазах на самом деле нет зеленого пигмента

Исследователи отмечают, что зеленые глаза не содержат отдельного зеленого пигмента. Их цвет возникает благодаря сочетанию небольшого количества коричневого меланина, желтоватого пигмента липохрома и особенностей рассеивания света внутри радужки.

Исследователи отмечают, что зеленые глаза не содержат отдельного зеленого пигмента / Фото: IFLS

Похожий эффект наблюдается и у голубых глаз, где почти полное отсутствие пигмента приводит к отражению коротких синих волн света (так же, как небо приобретает свой голубой оттенок). Однако для появления зеленых глаз необходим чрезвычайно точный генетический баланс, поэтому такой цвет встречается намного реже.

Почему одинаковых глаз не существует

Специалисты подчеркивают, что даже у людей с одинаковым цветом глаз радужка никогда не бывает идентичной. На рисунок и структуру глаза влияют не только гены, но и особенности развития организма и окружающая среда.

Именно поэтому даже однояйцевые близнецы имеют уникальные узоры радужной оболочки, а современные сканеры легко различают их между собой.

Об источнике: IFLScience

IFLScience — это популярное британское научно-популярное издание, основанное в 2012 году Элис Эндрюс. Оно выросло из успешной страницы в Facebook и специализируется на освещении новостей из области космоса, медицины, биологии и технологий в развлекательной и доступной форме. Несмотря на периодическую критику в научных кругах за чрезмерную сенсационность и кликбейт, ресурс остается одним из самых влиятельных медиа для широкой аудитории, успешно сочетая серьезную науку с юмором, мемами и ярким визуальным контентом.

