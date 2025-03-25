Тест на внимательность: только эксперт шоу-биза узнает артисток по карим глазам

Известных музыкантов мы способны угадать по одной ноте, актеров - по крошечному кадру. Привычно считать, что мы знаем про наших знаменитостей абсолютно все.
Тем не менее очень многое для поклонников мира шоу-бизнеса остается "за кадром". Например, тонкие детали внешности любимых селебритис, которые ежедневно мелькают на телевидении и в социальных сетях.
Главред предлагает вам пройти необычный тест на внимательность: по фрагменту внешности узнать известных артисток. Сегодня для тренировки остроты ваших глаз и памяти предлагаются известные личности с карими глазами.
Задание предельно просто, но все же заставляет пошевелить мозгами: внимательно рассмотрите пять пар глаз, чтобы определить, кому же они принадлежат.
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Правильные ответы вы сможете найти ниже.
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Что такое тест?
Тест - способ изучения глубинных процессов деятельности системы, посредством перемещения системы в различные ситуации и отслеживания доступных наблюдению изменений в ней. В обучении - система формализованных заданий, предназначенных для установления образовательного (квалификационного) уровня лица, сообщает Википедия.
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