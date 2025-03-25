Тест на внимательность: только эксперт шоу-биза узнает артисток по карим глазам

Мы видим их каждый день, но едва ли запоминаем, какого цвета у них глаза.

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Украинские артистки с карими глазами - тест по картинке / коллаж: Главред, фото: pexels.com

Известных музыкантов мы способны угадать по одной ноте, актеров - по крошечному кадру. Привычно считать, что мы знаем про наших знаменитостей абсолютно все.

Тем не менее очень многое для поклонников мира шоу-бизнеса остается "за кадром". Например, тонкие детали внешности любимых селебритис, которые ежедневно мелькают на телевидении и в социальных сетях.

Главред предлагает вам пройти необычный тест на внимательность: по фрагменту внешности узнать известных артисток. Сегодня для тренировки остроты ваших глаз и памяти предлагаются известные личности с карими глазами.

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Задание предельно просто, но все же заставляет пошевелить мозгами: внимательно рассмотрите пять пар глаз, чтобы определить, кому же они принадлежат.

1.

Украинские артистки с карими глазами - тест по картинке / instagram.com/nataliya_mogilevskaya

2.

Украинские артистки с карими глазами - тест по картинке / instagram.com/zlata.ognevich

3.

Украинские артистки с карими глазами - тест по картинке / instagram.com/mashaefrosinina

4.

Украинские артистки с карими глазами - тест по картинке / instagram.com/cybulskaya

5.

Украинские артистки с карими глазами - тест по картинке / instagram.com/olgasumska

Правильные ответы вы сможете найти ниже.

1.

Украинские артистки с карими глазами - Наталья Могилевская / instagram.com/nataliya_mogilevskaya

2.

Украинские артистки с карими глазами - Злата Огневич / instagram.com/zlata.ognevich

3.

Украинские артистки с карими глазами - Маша Ефросинина / instagram.com/mashaefrosinina

4.

Украинские артистки с карими глазами - Оля Цибульская / instagram.com/cybulskaya

5.

Украинские артистки с карими глазами - Ольга Сумская / instagram.com/olgasumska

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Что такое тест? Тест - способ изучения глубинных процессов деятельности системы, посредством перемещения системы в различные ситуации и отслеживания доступных наблюдению изменений в ней. В обучении - система формализованных заданий, предназначенных для установления образовательного (квалификационного) уровня лица, сообщает Википедия.

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