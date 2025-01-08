Вот это перемены: как выглядят актеры "Дневника Бриджит Джонс" сейчас

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На Новый год Бриджит Джонс пообещала себе бросить вредные привычки, похудеть и наконец прекратить погоню за одинокими мужчинами. Наступило время полюбить себя, а там, глядишь, и само все образумится.
В целом Бридж, вопреки токсичным замечаниям мамы и вредным советом таких же друзей-одиночек, справилась неплохо - записывая в дневник успехи и размышления она смогла найти своеобразный баланс. Между флиртом (а затем и романом) с боссом-бабником Дэниелом Кливером, противоречивыми чувствами к чопорному, но крайне обаятельному Марку Дарси, новой работой на телевидении и поддержкой отца, от которого ушла мама Джонс через тридцать лет вместе.
Впервые на экраны романтическая комедия про приключения Бриджит Джонс, "Дневник Бриджит Джонс", вышла в апреле 2001 года. Экранизация романа Хелен Филдинг моментально завоевала популярность среди зрителей сразу в нескольких категориях: его пересматривают на зимние праздники, когда на душе скребут кошки из-за несчастной любви или когда просто не хватает мотивации и веры в себя - Бридж не даст проливать слезы над своей судьбой слишком долго.
За двадцать с лишним лет вышло целых три фильма про Бриджит Джонс - четвертый вот-вот появится на экранах и станет финальным в истории обаятельной героини, которая во что бы то ни стало борется за свое счастье с непосредственностью, в которую нельзя не влюбится.
Главред покажет, как выглядят герои фильма "Дневник Бриджет Джонс" сегодня.
Бриджит Джонс - Рене Зеллвегер
Марк Дарси - Колин Ферт
Дэниел Кливер - Хью Грант
Наташа Глинвиль - Эмбет Дэвидц
Том, Шэрон "Шазза" и Джуд - Джеймс Кэллис, Салли Филлипс и Ширли Хендерсон
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