Вот это перемены: как выглядят актеры "Дневника Бриджит Джонс" сейчас

Что произошло с милой Бриджит Джонс и ее обворожительными кавалерами Марком Дарси и Дэниелом Кливером.

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Актеры Дневника Бриджит Джонс тогда и сейчас - фото / коллаж: Главред, фото: imdb.com

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На Новый год Бриджит Джонс пообещала себе бросить вредные привычки, похудеть и наконец прекратить погоню за одинокими мужчинами. Наступило время полюбить себя, а там, глядишь, и само все образумится.

В целом Бридж, вопреки токсичным замечаниям мамы и вредным советом таких же друзей-одиночек, справилась неплохо - записывая в дневник успехи и размышления она смогла найти своеобразный баланс. Между флиртом (а затем и романом) с боссом-бабником Дэниелом Кливером, противоречивыми чувствами к чопорному, но крайне обаятельному Марку Дарси, новой работой на телевидении и поддержкой отца, от которого ушла мама Джонс через тридцать лет вместе.

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Впервые на экраны романтическая комедия про приключения Бриджит Джонс, "Дневник Бриджит Джонс", вышла в апреле 2001 года. Экранизация романа Хелен Филдинг моментально завоевала популярность среди зрителей сразу в нескольких категориях: его пересматривают на зимние праздники, когда на душе скребут кошки из-за несчастной любви или когда просто не хватает мотивации и веры в себя - Бридж не даст проливать слезы над своей судьбой слишком долго.

За двадцать с лишним лет вышло целых три фильма про Бриджит Джонс - четвертый вот-вот появится на экранах и станет финальным в истории обаятельной героини, которая во что бы то ни стало борется за свое счастье с непосредственностью, в которую нельзя не влюбится.

Главред покажет, как выглядят герои фильма "Дневник Бриджет Джонс" сегодня.

Бриджит Джонс - Рене Зеллвегер

Для этой роли Рене Зеллвегер пришлось поправиться на 11.3 кг / коллаж: Главред, фото: imdb.com, ua.depositphotos.com

Марк Дарси - Колин Ферт

Колин Ферт упоминался в оригинальном романе Хелен Филдинг / коллаж: Главред, фото: imdb.com, ua.depositphotos.com

Дэниел Кливер - Хью Грант

... так же, как и Хью Грант / коллаж: Главред, фото: imdb.com, ua.depositphotos.com

Наташа Глинвиль - Эмбет Дэвидц

Наташу в фильме противопоставляли неуклюжей милашке Бриджит / коллаж: Главред, фото: imdb.com, instagram.com/embethdavidtz

Том, Шэрон "Шазза" и Джуд - Джеймс Кэллис, Салли Филлипс и Ширли Хендерсон

Лучшие друзья Бриджит Джонс, которые всегда готовы подставить ей плечо, сигаретку или бокал с горячительным / коллаж: Главред, фото: instagram.com/james_callis, imdb.com, instagram.com/sallysmack

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