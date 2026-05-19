Всего 30 секунд: простое действие в мае поможет забыть о мухах

Простое действие перед сном в мае поможет сократить количество мух в доме летом без химии и дорогих средств от насекомых.

Журналистка рассказала, как избавится от мух в раковине

Журналистка Кэтрин Макфиллипс рассказала, что прошлым летом столкнулась с серьезной проблемой. На кухне было слишком много мух, от которых не помогали ни ловушки, ни уборка. Позже она выяснила, что насекомых привлекал слив в раковине, где скапливались остатки пищи и неприятные запахи.

По словам журналистки Daily Express, избавиться от мух помог простой вечерний ритуал, занимавший всего 30 секунд. Каждый вечер она выливала кипяток в слив раковины, благодаря чему летом смогла держать окна открытыми и больше не сталкивалась с нашествием насекомых.

Почему мухи появляются именно на кухне

Мух привлекают остатки пищи и запахи гниения, поэтому чаще всего источником проблемы считают мусорное ведро или оставленные продукты. Но, как отмечает журналистка Daily Express, не менее опасным местом может быть слив раковины, куда ежедневно попадают жир, крошки и частицы еды.

Со временем внутри труб образуется влажная среда с остатками пищи, которая становится идеальным местом приманивания насекомых. Особенно быстро проблема развивается летом, когда жара усиливает запахи и ускоряет размножение мух.

Простое действие, которое помогает избавиться от мух

Кэтрин Макфиллипс рассказала, что долго не могла понять, почему в доме постоянно появляются мухи, несмотря на уборку и ловушки с уксусом. Позже выяснилось, что причиной оказался именно слив на кухне.

Решение оказалось неожиданно простым. Каждый вечер она кипятила чайник и медленно выливала горячую воду в слив раковины. Процедура занимала около 30 секунд, но уже через несколько дней количество мух заметно сократилось.

Как кипяток помогает защитить дом летом

Кипящая вода помогает смывать остатки пищи и устранять запахи, которые привлекают насекомых. Кроме того, высокая температура может уничтожать мелких насекомых и яйца, которые уже могли появиться внутри слива.

Журналистка также использовала дополнительные способы защиты. Женщина ежедневно выносила мусор, ставила ловушки с яблочным уксусом и держала возле окон ароматные травы, запах которых не нравится мухам.

Об источнике: Daily Express Daily Express - ежедневный таблоид, выходящий в Великобритании. Издание является главной газетой Express Newspapers, являющейся дочерней компанией холдинга Northern & Shell, чьим единоличным владельцем является Ричард Десмонд.

