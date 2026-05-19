Харьков - под ударом "шахедов": повреждено более 25 домов, есть раненые

Анна Ярославская
19 мая 2026, 06:46обновлено 19 мая, 07:28
Атака на Харьков продолжалась всю ночь. После ударов оккупантов вспыхнули пожары.
БпЛА РФ ударили по двум районам Харькова

Главные факты:

  • Харьков пережил две волны дроновых ударов РФ
  • После прилетов повреждены дома и инфраструктура
  • Три человека получили травмы

В ночь на 19 мая армия страны-агрессора РФ нанесли удары беспилотниками по Харькову. Под удар попали Холодногорский и Новобаварский районы города. В местах попадания возникли пожары, повреждено более 25 частных жилых домов и одна многоэтажка. Три человека получили травмы.

Ночью глава Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщил, что вражеские удары БпЛА зафиксированы в Холодногорском и Новобаварском районах.

Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что россияне атаковали объект гражданской инфраструктуры в Новобаварском районе. В результате попадания вражеского дрона возник пожар.

На местах "прилетов" работают соответствующие службы, информация о масштабах разрушений и пострадавших уточняется.

Около пяти часов утра российские оккупанты вновь атаковали Новобаварский район ударными БпЛА. В результате обстрела загорелись два частных дома, ещё более - 10 получили повреждения.

"Из одного дома спасены два человека, еще один человек может находиться под завалами – ведутся поисково-спасательные работы", – написал Терехов.

По словам главы ОВА, в результате вражеского удара пострадали 47-летний мужчина и 50-летняя женщина. Мужчина получил ранения осколками стекла, а у женщины развилась острая стрессовая реакция.

Позже мэр сообщил, что в результате двух российских ударов по Новобаварскому району пострадали три человека. Повреждения получили как минимум 25 частных домов и одно многоэтажное здание.

Как писал Главред, в ночь на 18 мая российская оккупационная армия нанесла комбирированный ракетно-дроновый удар по Днепру. В городе под вражеский удар попал жилой квартал. Возникли пожары.

По состоянию на 07:01 понедельника известно о 18 раненых вследствие атаки россиян на Днепр. Среди них – 2-летняя девочка и 10-летний мальчик. Дети находятся на амбулаторном лечении.

Восемь человек госпитализированы (4 женщины и 4 мужчины). Медики оценивают их состояние как средней тяжести. Все пострадавшие получают необходимую помощь.

В ночь на 18 мая армия страны-агрессора РФ также атаковала дронами Одессу. Повреждены дома, лицей и детский сад. Пострадали 11-летний мальчик и мужчина. Под утро враг также атаковал объекты инфраструктуры.

О персоне: Игорь Терехов

Терехов Игорь Александрович - украинский чиновник, политик и деятель местного самоуправления. Городской голова Харькова с 11 ноября 2021 года. С 2015 года по 11 ноября 2021 года был депутатом Харьковского городского совета, с 2020 года - главой фракции партии "Блок Кернеса - Успешный Харьков", пишет Википедия.

