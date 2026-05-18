"Прилеты" в Одессе после атаки РФ: дроны ударили по домам и детсаду, есть раненые

Анна Ярославская
18 мая 2026, 07:25
Удар по Одессе привел к разрушениям в Приморском и Киевском районах.
Атака на Одессу 18 мая 2026
После ударов повреждены объекты инфраструктуры и жилые дома / Коллаж: Главред, фото: t.me/odesaMVA

Ключевые факты:

  • РФ атаковала Одессу дронами в ночь на 18 мая
  • Повреждены дома, лицей и детский сад
  • Пострадали 11-летний мальчик и мужчина

В ночь на 18 мая армия страны-агрессора РФ атаковала дронами Одессу. Повреждены жилые дома и инфраструктура.

Как сообщил глава Одесской городской военной администрации Сергей Лысак, На местах "прилетов" работают все оперативные службы. Информация о пострадавших и масштабах разрушений уточняется.

По его словам, в Приморском и Киевском районах значительные повреждения получили несколько жилых домов: в трехэтажных зданиях разрушены крыши, в другом секторе разрушен одноэтажный дом.

Также из-за атаки повреждены здания городского лицея и детского сада.

"Известно о двух пострадавших в результате вражеской атаки. Это 11-летний парень и 59-летний мужчина. Им предоставляется вся необходимая медицинская помощь", - написал чиновник в Telegram.

Все экстренные и коммунальные службы работают над ликвидацией последствий.

Шахеды - что о них известно / Инфографика: Главред

"Под утро враг также атаковал объекты инфраструктуры. Информация о пострадавших не поступала", - добавил Лысак.

На местах развернуты оперативные штабы. Специалисты фиксируют масштабы разрушений и принимают заявки от жителей на получение помощи. Коммунальные службы занимаются ликвидацией последствий.

  Последствия атаки на Одессу 18 мая 2026
    Последствия атаки на Одессу 18 мая 2026 Фото: t.me/odesaMVA
Воздушные атаки РФ по Украине - последние новости

Как писал Главред, в ночь на 18 мая российская оккупационная армия нанесла комбирированный ракетно-дроновый удар по Днепру. В городе под вражеский удар попал жилой квартал. Возникли пожары.

По состоянию на 07:01 понедельника известно о 18 раненых вследствие атаки россиян на Днепр. Среди них – 2-летняя девочка и 10-летний мальчик. Дети находятся на амбулаторном лечении.

Восемь человек госпитализированы (4 женщины и 4 мужчины). Медики оценивают их состояние как средней тяжести. Все пострадавшие получают необходимую помощь.

  Последствия атаки на Днепр в ночь на 18 мая 2026
    Последствия атаки на Днепр в ночь на 18 мая 2026 Фото: t.me/dnipropetrovskaODA
В ночь на 15 мая страна-агрессор Россия снова атаковала Одесскую область. Оккупанты нанесли комбинированный ракетно-дроновый удар.

В ночь на 14 мая 2026 года российская оккупационная армия нанесла массированный ракетно-дроновый удар по Украине. Фокус атаки РФ был на Киеве, Кременчуге и отдельных районах центральных областей Украины". Также под атакой находились Белая Церковь, Черноморск, Харьков, Сумы.

Атак РФ будет больше: прогноз военного

Россия меняет тактику ведения боевых действий и обстрелов гражданского населения Украины. Об этом в эфире "Киев 24" заявил начальник штаба дивизиона артиллерийской разведки отдельной артиллерийской бригады Нацгвардии Украины Игорь Яременко.

По его словам, враг увеличивает количество дроновых атак. В то же время украинские военные научились сбивать за сутки до двух тысяч вражеских БПЛА из-за наращивания со стороны противника.

Кроме того, военный предупредил, что Россия готовит до 200 тысяч операторов дронов, чтобы лучше контролировать ситуацию на фронте, а именно: поставки боеприпасов, продовольствия и эвакуацию.

"Беспилотных систем будет становиться все больше как со стороны врага, так, соответственно, и мы наращиваем соответствующий компонент, поскольку понимаем, что будущее за технологиями, и дроны — это один из компонентов, который позволяет контролировать логистические пути", — добавил Яременко.

Оперсоне: Сергей Лысак

Сергей Петрович Лысак - украинский военный и государственный служащий. С 7 февраля 2023 года - председатель Днепропетровской ОГА. С 15 октября 2025 года - начальник Одесской городской военной администрации.

