Волчанск станет зоной отчуждения, жить там уже не будет никто – полицейский Алексей Харьковский

Волчанск уничтожен полностью, восстановить и разминировать его невозможно, отметил Алексей Харьковский.

https://glavred.info/interview/volchansk-stanet-zonoy-otchuzhdeniya-zhit-tam-uzhe-ne-budet-nikto-policeyskiy-aleksey-harkovskiy-10764653.html Ссылка скопирована

​

В Волчанске больше не осталось людей и нет ни одного уцелевшего здания – полицейский Алексей Харьковский / Коллаж: Главред

​Вторая попытка российских войск захватить Волчанск затянулась уже на два года – бои за город продолжаются с мая 2024-го. Количество солдат, которых Россия положила "двухсотыми" в этих боях, уже практически сравнялось с количеством людей, которые проживали в Волчанске до войны. За это время российские оккупанты не только превратили 352-летний и некогда живописный город Харьковской области в пустошь и груды строительного мусора, но и окончательно "освободили" его от местных жителей.

Вопреки докладу начальника Генштаба ВС РФ Герасимова Путину о полном взятии Волчанска, Силы обороны Украины по-прежнему контролируют часть города. Так что Волчанск стоит, хоть и превращен Россией в "город-призрак".

видео дня

Для начальника сектора реагирования патрульной полиции Волчанска Алексея Харьковского этот город – не просто точка на карте. В Волчанске он родился и жил. Именно Алексей Харьковский после освобождения Волчанска в 2022 году поднимал украинский флаг на центральной площади города. После деоккупации он остался там жить и работать, хотя Россия, потеряв Волчанск, стала обстреливать его с особым остервенением: артиллерией, минометами, ракетами, КАБами. По словам Алексея, жителям было важно видеть, что полиция по-прежнему в городе.

Массово люди стали покидать Волчанск лишь в мае 2024-го, когда Россия начала второе масштабное наступление на город, и российские войска вошли в Волчанск. Тогда к артобстрелам и ударам КАБами добавилась еще и работа врага FPV-дронами. Эвакуацией мирных жителей до конца 2024 года занимался как раз Алексей Харьковский.

Волчанск разрушен настолько, что изменился не просто вид улиц, а рельеф местности, отметил Алексей Харьковский / Фото: Константин и Влада Либеровы

Кроме того, когда российские пропагандисты врали о том, что Украина бросила Волчанск, и когда Путину его горе-военачальники докладывали, что город повторно полностью захвачен российскими войсками, Алексей Харьковский записывал видео на улицах родного города и выкладывал ролики в сеть. Россиян это приводило в бешенство, и они объявили Алексея в розыск.

Алексей Харьковский рассказал Главреду, каким был Волчанск до войны, и во что Россия превратила город за два года непрерывных боев, почему российские войска не смогут повторно оккупировать Волчанск, но и жизнь в город больше не вернется, даже после освобождения.

Каким был Волчанск до прихода в него войны? Какие места в нем, особенности атмосферы и людей вам лично вспоминаются чаще всего?

Волчанск – это дом для меня, я там родился. Что такое дом, понимает каждый. Именно поэтому часто местные жители хотят вернуться в Волчанск, даже несмотря на то, что их дома разрушены.

Довоенный Волчанск был прекрасен. Это был необычайно живописный город, окруженный сосновыми и дубовыми лесами. Неповторимой красоты добавляли меловые горы и две реки: Волчья, которая протекает прямо через город, и Северский Донец, который протекает в нескольких километрах от Волчанска. В наш город и район приезжало множество людей, чтобы отдохнуть и полюбоваться красотами.

Но сейчас почти все эти пейзажи уничтожены. В Волчанске до последнего никто не верил, что Россия может пойти войной и начать стирать с лица земли города. Лишь единицы допускали, что такое может случиться.

Меловые горы Волчанска. Довоенный Волчанск, по словам Алексея Харьковского, был прекрасен, а сейчас почти все пейзажи разрушены / Скриншот

Герасимов еще в конце 2025 года докладывал Путину, что Волчанск полностью захвачен. Однако ни официальные заявления украинского командирования, ни та же карта DeepState этого не подтверждают. Какова ситуация в Волчанске сейчас, на середину мая 2026 года?

На данный момент украинские военные остаются в Волчанске. Наши позиции в самом городе есть до сих пор. Да, враг иногда продвигается, иногда вклинивается в нашу оборону, осуществляет инфильтрацию. Однако наши военные – спасибо им большое – удерживают Волчанск, сражаются за него и сохраняют присутствие на улицах города.

Вопреки докладам Герасимова Путину о полном захвате Волчанска, ВСУ сохраняют контроль над частью города / Карта DeepState от 14 мая 2026 года

Когда вы в последний раз были в Волчанске?

В самом Волчанске – в декабре 2024 года. Когда приезжал туда осенью, чтобы эвакуировать последних людей, которые там оставались, каждый раз переполняли эмоции. Город уже тогда был разрушен, света не было, стояла мрачная осенняя погода, к тому же мы всегда осознанно выбирали такие дни, когда были дождь и ветер. Тем не менее, даже тогда я был рад быть в своем родном городе, увидеть его еще раз.

Остаются ли еще гражданские в Волчанске?

Нет, там просто негде и невозможно уже оставаться. Километрах в пяти от Волчанска еще есть гражданские, пожилые люди, буквально несколько человек. Они не хотят уезжать. Наши военные видят, что они там иногда перемещаются с места на место.

Что Волчанск представляет собой сегодня? Как вы оцениваете степень разрушений? Можно ли вообще сейчас узнать в руинах улицы города?

В Украине нет города, где бои продолжались бы непрерывно два года подряд. А Волчанск держится. Город полностью разрушен. Я очень часто работаю с военными, в частности, с пилотами, летаю с ними, смотрю видео и стримы с территории Волчанска, а также занимаюсь разминированием. Так что я собственными глазами вижу то, во что превратился город за два года боев: там нет ни единого уцелевшего здания. Ни одного! Разве что есть разрушенные, но не до основания. Всюду, на всех улицах были прилеты, потому всюду выбиты окна, разбиты крыши. Но в большинстве своем дома уничтожены полностью.

Центр Волчанска разрушен полностью, "до нуля", там не уцелело ни одной административной и жилой постройки. Продолжительное время в центре города удерживала позиции 57-я бригада, соответственно, противник, пытаясь выбить наших военных с позиций, ровнял с землей там все.

Я несколько раз в неделю могу видеть Волчанск, и с каждым разом все больше и больше меняется облик города после прилетов. Волчанск год назад и Волчанск сегодня кардинально отличаются: в некоторых местах изменился не просто вид улиц, а рельеф местности. Асфальтные дороги разбиты полностью, и на сегодняшний день они уже заросли бурьянами и кустами, а где-то посреди того, что раньше было дорогой, уже прорастают молодые клены. Сейчас, в мае, с дрона Волчанск выглядит так: сплошная зелень, среди которой то там, то там виднеются груды строительного мусора. Как таковых улиц и дорог там больше нет.

​

В Волчанске больше нет людей, там просто негде и невозможно уже оставаться, отметил Алексей Харьковский / Фото: Отдельная президентская бригада им.гетьмана Богдана Хмельницкого

А ваш дом в Волчанске разрушен?

В Волчанске я жил в многоквартирном доме. Сейчас от моего дома осталась часть одной стены. Мой дом был разрушен в прошлом году, а до того он полностью выгорел.

Для вас было бы хуже, если бы дом уцелел, и в нем жили бы и хозяйничали российские оккупанты?

В этом городе уже никто не будет жить и хозяйничать.

Вы считаете, Волчанск отстроить уже невозможно?

Волчанск не восстановит уже никто. Это просто невозможно сделать. Два года – подчеркиваю, два года – город уничтожается. Когда сюда приезжают пилоты с других направлений и видят Волчанск, они отмечают: ни в одном городе нет таких масштабов разрушений.

Волчанск уничтожен полностью. Там катастрофа, в том числе экологическая. В городе много кто погиб, и тела остались там. Город загрязнен минами, их тьма. Представьте, в дом прилетает один снаряд, но не разрывается, следом прилетает второй, разрывается и засыпает обломками первый. И это только маленький пример. Неразорвавшихся мин там море. Россияне били по Волчанску всем, чем могли, в частности, засыпали город еще советскими минами, которые давно отжили свое. Я сам иногда выезжаю с военными или взрывотехниками на разминирования (до 2024 года включительно выезжал в Волчанск, позже – в населенные пункты нашей громады). И я не могу осознать, в каких масштабах должно проводиться разминирование в одном лишь Волчанске. Как можно прочесать 80 кв км города! И ведь это только один город! Это просто невозможно разминировать.

Волчанск будет зоной отчуждения. Никто и никогда там жить уже не будет. При этом я совершенно уверен, что второй оккупации Волчанска не будет.

Наши парни точно его удержат, россияне дальше не продвинутся. Сколько бы ни продолжались бои за Волчанск, мы будем оставаться на тех же позициях и держать город. А о возвращении жизни в Волчанск у меня не возникает даже мысли. Я уверен: Волчанск и дальше будет оставаться зоной активных боевых действий, до завершения войны город удержат наши военные.

57-я ОМБР им.Костя Гордиенка, которая держит оборону Волчанска, опубликовала видео о том, как выглядит город спустя два года непрерывных боев:



Чем для России так важен Волчанск? Почему, увязнув в боях за него на два года, она продолжает тратить ресурс на тщетные попытки повторно оккупировать город?

Россия рассчитывала, что в 2024 году ее войска легко пройдут и повторно захватят Волчанск. Россияне были настолько уверены в этом, что не раз еще в 2024 году в своих каналах запускали ИПСО о том, что город полностью взят. Тогда я стал записывать видео с датой на разных улицах Волчанска, чтобы было видно и нашим людям, которые еще оставались там, и противнику, что я, украинский полицейский, по-прежнему в городе и эвакуирую людей. Россиян от этого просто разрывало: они объявляли меня в розыск, писали всякие гадости обо мне в своих каналах, обвинили меня в терроризме против российского государства и т.д.

Зацепившись за Волчанск, российские войска в нем увязли. Это не помешало им доложить своему руководству, что Волчанск взят. Но на это прилетало наше доказательство их вранья. И дальше для них взятие Волчанска стало "делом принципа", потому в боях за него они не жалеют ни людей, ни ресурсов. По данным только лишь 57-й бригады, которая удерживает город, в боях за Волчанск было уничтожено 14 тысяч военнослужащих РФ, и эти потери подтвержденные (за один год боев за Волчанск – с 10 мая 2024-го по 10 мая 2025 года – Россия потеряла 14 тысяч военнослужащих, отмечал начштаба 34-го отдельного мотопехотного батальона "Волкодавы" 57 ОМБ им. Костя Гордиенко с позывным "Хоттабыч", – ред.).

Просто сравните: население Волчанска до войны насчитывало 18 тысяч человек, и Россия только за год боев за него положила 14 тысяч своих солдат! И эти потери уже намного больше. Вдумайтесь только в эти цифры!

Россияне – это какие-то конченные существа, у которых нет будущего. Зачем за лоскуток земли нужно было угробить своих солдат в количестве, равном численности населения города?

Если Путину уже было доложено о том, что "Волчанск – наш!", то нужно подгонять реальность под доклад. Российские командиры ведь не могут признаться Путину, что они ему соврали.

Да, именно так!

Каждый человек, дом которого разрушила Россия, хочет, чтобы родные для него места снова наполнились жизнью. Это естественно и понятно. Если говорить о Волчанске, насколько целесообразно, на ваш взгляд, Украине после освобождения восстанавливать этот город?

Учитывая масштабы разрушений и загрязненность минами в Волчанске, я не понимаю, как это физически можно сделать. Я – реалист.

Впрочем, часть Волчанского района – не сам город, а села – восстановить реально. Я бы с радостью и сам поехал восстанавливать Волчанскую громаду, а впоследствии и остался бы там работать. Если будет на это финансирование, то можно возвести и новый город – на месте сел и полей рядом с лесом, не на месте руин Волчанска.

Учитывая масштабы разрушений и загрязненность минами, вернуть жизнь в Волчанск невозможно, но восстановить часть района реально, я бы остался там жить и работать, отметил Алексей Харьковский / Фото: www.facebook.com/oleksij.harkivs.kij

А сам Волчанск? Просто обнести колючей проволокой и законсервировать, не пуская туда людей?

Даже если закончится война, Россия не даст нам покоя в kill-зонах. К таким зонам относится и Волчанск. Потому я думаю, что в городе сохранится присутствие наших военных, которые будут укреплять там боевые позиции, а гражданским там нечего делать. Нам нужно будет готовиться к повторному наступлению. Даже если война остановится сегодня, через месяц или год, то Россия все равно будет готовиться и через несколько лет начнет очередное наступление. Россия не успокоится.

Потому нам необходимо максимально подготовиться к этому, в частности, обустроить на этих территориях такие позиции, которые позволят нам сдержать россиян, чтобы у них не было шансов продвигаться дальше.

То есть вы не верите в то, что Россия когда-нибудь истощится и погрязнет в своих собственных проблемах настолько, что ей будет не до войны с Украиной?

В 2022-м нам тоже говорили, что "еще две-три недели", и война закончится, потом говорили, что надо потерпеть месяц, потом – что все закончится через полгода. И вот уже идет пятый год полномасштабной войны, и Россия не останавливается. Да, в какой-то момент она истощится, но тогда она просто нарастит силы и снова начнет войну. Я не верю в здравый смысл российского народа. Россияне будут наступать, как только смогут.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред