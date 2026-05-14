Что действительно делают медведи зимой в берлоге: ученые развеяли популярный миф

Учёные объяснили, почему зимнее состояние медведей нельзя считать классической спячкой, как считалось ранее.

https://glavred.info/nauka/chto-deystvitelno-delayut-medvedi-zimoy-v-berloge-uchenye-razveyali-populyarnyy-mif-10764776.html Ссылка скопирована

Как самки медведей рожают детёнышей посреди зимы / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

Чем торпор отличается от зимней спячки

Почему крупные животные реже впадают в спячку

Как медведи выживают без еды и воды зимой

Большинство людей с детства привыкли считать, что медведи зимой просто засыпают до весны. Однако современные исследования доказывают: все гораздо сложнее.

Главред решил выяснить, действительно ли медведи впадают в полноценную спячку и как животные на самом деле переживают суровые зимние условия.

видео дня

Эксперты National Forests объяснили, что зимняя спячка — это особое физиологическое состояние, которое позволяет организму экономить энергию в период нехватки пищи и низких температур. В это время у животных замедляется сердцебиение, дыхание и обмен веществ, а температура тела заметно снижается.

Продолжительность такого состояния зависит от вида животного. Некоторые могут находиться в спячке всего несколько дней, а другие — несколько месяцев. Например, у бурундуков пульс во время зимнего сна может падать с примерно 350 до 4 ударов в минуту. При этом они регулярно просыпаются, чтобы съесть сделанные запасы и поддержать жизненные силы.

Почему медведи не впадают в настоящую спячку

В то же время медведи, как отмечают специалисты, не впадают в классическую глубокую спячку. Их состояние правильнее называть торпором — это менее глубокий режим замедления жизненных процессов. Температура тела у медведей снижается незначительно, но они способны более 100 дней обходиться без еды и воды.

Ученые объясняют, что во время торпора организм медведя работает чрезвычайно экономно: продукты обмена веществ перерабатываются повторно, что позволяет животному выживать в условиях дефицита ресурсов. Именно поэтому медведи могут проводить всю зиму в берлоге без серьезной потери мышечной массы или критического истощения.

Как медведи выживают в холодное время года

Причина такого способа зимовки вполне естественна — в холодное время года животным становится все сложнее находить пищу. Охота или поиск корма в снегу требуют огромных энергозатрат, поэтому организм переходит в режим максимальной экономии.

Еще одна особенность торпора заключается в том, что медведь может быстро проснуться в случае опасности. Самки, например, выходят из этого состояния, чтобы родить и выкормить детенышей даже посреди зимы.

Эксперты также отмечают: торпор возник как эволюционная адаптация к сложным погодным условиям. Однако медведи могут впадать в такое состояние не только зимой, но и в любой период, когда резко ухудшаются условия среды или не хватает пищи.

Специалисты добавляют, что стратегия выживания напрямую зависит от размера животного. Мелкие виды чаще впадают в настоящую глубокую спячку, тогда как крупные млекопитающие — в частности медведи, еноты и скунсы — используют именно торпор для переживания неблагоприятных условий.

Что заставляет медведя "засыпать" зимой — смотрите в видео.

Читайте также:

Об источнике: National Forests NationalForests.org — официальная онлайн-платформа некоммерческой организации National Forest Foundation (NFF), которая работает в партнерстве с Лесной службой США. Ресурс информирует о программах по восстановлению и сохранению национальных лесов и природных экосистем, а также привлекает доноров и волонтеров к экологическим проектам. Через сайт организация публикует отчеты, новости и инициативы, связанные с восстановлением лесов, защитой водных ресурсов и развитием рекреационных территорий. Таким образом, это информационно-деятельностный портал, сочетающий просветительскую и благотворительную функции.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред