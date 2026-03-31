StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Нечто странное напугало космонавта во время полета: ученые в тупике

Константин Пономарев
31 марта 2026, 12:17
Китайский космонавт услышал загадочный стук на орбите, источник которого не удалось найти. Явление повторялось и в других миссиях, оставаясь тайной.
Китайский космонавт Ян Ливэй столкнулся с загадочным явлением / Коллаж Главред, фото: Xinhua

Вы узнаете:

  • Что именно напугало космонавта на орбите
  • Откуда мог появиться странный звук в космосе
  • Почему этот "стук" до сих пор не объяснили

Первый китайский космонавт Ян Ливэй столкнулся с загадочным явлением во время своей исторической миссии. Прямо на орбите он услышал странный и повторяющийся "стук", источник которого так и не удалось определить.

Полет на корабле Shenzhou 5 ("Шэньчжоу-5") в 2003 году стал знаковым. За 21 час Ян Ливэй совершил 14 витков вокруг Земли и успешно вернулся домой. Однако не только сам факт миссии привлек внимание специалистов. Куда больше вопросов вызвал необычный звук, сопровождавший космонавта в полете. Об этой истории вспоминает издание Express.

Загадочный стук, которого не должно быть

По словам космонавта, стук был резким и ритмичным, будто кто-то бил по металлическому корпусу снаружи. Он тщательно осмотрел кабину, проверил приборы и выглянул в иллюминатор, но так и не нашел источник шума.

Особенно удивительным оказалось то, что звук, по его ощущениям, исходил извне, а точнее из вакуума, где распространение звуковых волн было невозможным.

"Это было похоже на удар по корпусу, словно кто-то стучал деревянным молотком по железному ведру", - вспоминал космонавт.

Несмотря на тревожность ситуации, Ян сохранил спокойствие и продолжил выполнение миссии, позже назвав происходящее "нормальным явлением".

Проверки на Земле не дали ответа

После возвращения космический корабль тщательно изучили инженеры, однако никаких повреждений или следов внешнего воздействия обнаружено не было.

Китайский космонавт услышал загадочный стук на орбите / Фото: Xinhua

Это только усилило волнения, ведь если звук действительно исходил извне, то почему специалисты не нашли никаких следов.

Не единичный случай

Со временем выяснилось, что Ян Ливэй был не единственным, кто сталкивался с подобным явлением.

Китайские СМИ сообщали, что экипажи последующих миссий в 2005 и 2008 годах также фиксировали похожие "стуки". Перед новыми полетами Ян даже предупреждал коллег, советуя не пугаться, если они услышат подобные звуки.

Ранее Главред писал о том, что на Марсе заметили "пирамиду" размером с египетскую. Необычная форма на поверхности другой планеты привлекла внимание исследователей и вызвала обсуждения о ее природе и возможном происхождении.

Также сообщалось о том, что ученые провели эксперимент и проверили теорию о том, что жизнь могла попасть на Землю с Марса. Результаты заставили иначе взглянуть на происхождение жизни.

Об источнике: Express.co.uk

Express.co.uk - это британский новостной веб-сайт, связанный с газетой Daily Express, которая является одной из старейших таблоидных газет в Великобритании. Сайт принадлежит медиакомпании Reach PLC, которая также владеет другими популярными изданиями, такими как Daily Mirror и Daily Star.

