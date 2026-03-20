На Марсе заметили "пирамиду" размером с египетскую: загадка разделила ученых

Необычная форма на поверхности Марса привлекла внимание исследователей и вызвала обсуждения о еt природе и возможном происхождении.

На Марсе заметили необычную "пирамиду" / Коллаж Главред, фото: Pixabay, NASA

Вы узнаете:

Что скрывает загадочная структура на Марсе

Почему форма "пирамиды" смутила ученых

Почему после находки вновь заговорили об инопланетянах

Необычная структура на поверхности Марса вновь привлекла внимание исследователей и любителей космоса. Загадочная "пирамида" продолжает подогревать интерес к Красной планете и оставляет пространство для новых исследований

Речь идет о трехгранном объекте, который по форме напоминает пирамиду и, по оценкам, сопоставим по размерам с Великой пирамидой в Египте. Находка уже вызвала волну обсуждений и смелых гипотез. Об этом пишет Daily Star.

Загадка крупнейшего каньона Солнечной системы

Объект был обнаружен в западной части каньона Кэндор, который является одной из зон гигантской системы Долины Маринер. Этот регион считается крупнейшей сетью каньонов в Солнечной системе: он значительно превосходит земной Гранд-Каньон по длине, ширине и глубине.

Именно здесь, среди крутых скал, оползней и многослойных пород, исследователи заметили геометрически правильную структуру, выделяющуюся на фоне природного рельефа.

Почему "марсианская пирамида" вызвала споры

Впервые объект был зафиксирован еще в 2001 году с помощью аппарата Mars Global Surveyor. Тогда исследователь Кит Лейни обратил внимание на необычную форму, просматривая снимки поверхности планеты.

Позже тема получила новый резонанс после того, как кадры попали в документальный фильм, посвященный истории Марса и возможным причинам его изменений. Авторы предположили, что столь правильная геометрия может указывать на нечто большее, чем обычные природные процессы.

Некоторые исследователи утверждают, что форма структуры демонстрирует симметрию и пропорции, которые сложно объяснить случайным формированием. По их мнению, это может быть признаком искусственного происхождения.

Наука против гипотез Несмотря на громкие заявления, даже сторонники необычных версий признают, что сама по себе форма объекта не является доказательством существования древней цивилизации на Марсе. Геологи напоминают, что природа способна создавать удивительно правильные формы. В условиях Марса, где действуют эрозия, ветры и оползни, подобные структуры вполне могут возникать естественным путем.

Ранее Главред писал о том, что ученые провели эксперимент и проверили теорию о том, что жизнь могла попасть на Землю с Марса. Результаты заставили иначе взглянуть на происхождение жизни.

Также сообщалось о том, что ученые ошарашили связью неопознанного объекта в космосе с инопланетным следом. Исследователи использовали земную тень как естественный фильтр, позволяющий устранить помехи.

Об источнике: The Daily Star The Daily Star (дословно – "Ежедневная звезда") – ежедневная газета-таблоид, издаваемая с понедельника по субботу в Великобритании со 2 ноября 1978 года. 15 сентября 2002 года было запущено дочернее воскресное издание Daily Star Sunday с отдельным персоналом. 31 октября 2009 года Daily Star опубликовала свой 10-тысячный номер. C марта 2018 года издание возглавляет Джон Кларк, пишет Википедия.

