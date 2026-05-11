Что нужно сделать в праздник 12 мая: важные приметы

Ангелина Подвысоцкая
11 мая 2026, 08:49
Что нельзя делать 12 мая. Строгие приметы и запреты, которые уберегут от потери денег.
Что нельзя делать 12 мая / фото: pomisna.info

Что можно узнать:

  • Что значит, если в этот день рано поют птицы
  • Что нельзя носить в этот день
  • Что нужно сделать с веткой рябины 12 мая

12 мая церковь почитает память святого Эпифания. Как сообщает Главред, он много лет был монахом, после чего стал епископом Кипра. Он боролся с арианством и гностицизмом. Эпифаний поддерживал ортодоксальную христианскую веру и предотвращал влияние еретических учений.

Эпифаний активно поддерживал чистоту христианской веры. Известно, что он умер около 403 года. За свою духовную жизнь и труды его канонизировали.

Что можно делать 12 мая

  • В этот день можно гадать на судьбу. В воду нужно поставить ветку рябины. Считалось, что если она зацветет на протяжении недели, то в этом году вы встретите счастье.
  • В этот день можно лучиться и посещать врача, делать операции. Этот день благоприятный для подобного.
  • В этот день нужно выпить чай, заверенный на родниковой воде. Считается, что в этот день вода из родника считается целебной.
  • В этот день можно ужалиться крапивой. Предки верили, что это принесет крепкое здоровье.

Что нельзя делать 12 мая

1. Нельзя 12 мая оставлять грязную одежду и посуду. Иначе вы притянете к себе болезни и проблемы с деньгами.

2. Нельзя 12 мая мстить другим и желать им плохого. Иначе проблемы придут к вам.

3. Нельзя 12 мая делиться планами с окружающими. Тогда задуманное не сбудется.

4. Нельзя 12 мая стричь волосы и ногти. Это может притянуть проблемы со здоровьем.

5. Нельзя 12 мая сидеть дома. Лучше провести время на улице под солнцем.

Приметы 12 мая

  • Если в этот день много майских жуков, то лето будет засушливым.
  • Если в этот день птицы рано поют, то погода улучшится.
  • Если в этот день гроза, то май будет дождливым.
  • Если в этот день дождь, то лето будет урожайным.

Что стоит учитывать читателю

Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO.

