Риски новой фазы войны: где Россия ищет слабые места в украинской обороне

Россия пытается использовать преимущество в живой силе и технике для выявления уязвимых участков на растянутой линии фронта.

https://glavred.info/war/riski-novoy-fazy-voyny-chto-mozhet-prinesti-vesennyaya-kampaniya-kyiv-independent-10763624.html Ссылка скопирована

Кремль балансирует между агрессивными военными расходами и рисками внутренней дестабилизации из-за возможной новой волны мобилизации / Коллаж: Главред, фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

Кратко:

Война РФ против Украины продолжается

РФ ищет слабые места в обороне

Вопрос победы остается открытым

С начала полномасштабного вторжения России в Украину информационное пространство вокруг войны в значительной степени сосредоточено на вопросе о том, какая из сторон приближается к победе. Ответы на него часто колеблются между двумя противоположными интерпретациями — от заявлений о якобы неизбежном поражении России до утверждений, что преимущество постепенно переходит к Москве, пишет The Kyiv Independent.

С одной стороны, сторонники первой позиции подчеркивают, что российские "мясорубки" неэффективны и изнурительны, а темпы продвижения РФ настолько медленны, что для достижения заявленных целей ей понадобились бы десятилетия.

видео дня

С другой — звучат оценки, что Украина, учитывая численное превосходство противника и сложности с внешней поддержкой, в частности со стороны США, может не выдержать затяжной войны и должна рассматривать варианты мирного урегулирования уже сейчас.

Аналитики, придерживающиеся более взвешенного подхода, подчеркивают сложность и динамичность конфликта, избегая категоричных выводов. Они считают, что ключевым фактором остается длительное истощение сторон, а не отдельные тактические успехи. Пока Россия продолжает стратегию постепенного давления на украинские силы, оснований для однозначных заявлений об изменении хода войны нет.

В материале также отмечается, что, несмотря на отдельные позитивные для Украины тенденции на фронте, сохраняются существенные вызовы. Среди них — протяженность линии фронта более тысячи километров и дефицит стратегических резервов. Это, по мнению журналистов, позволяет России искать слабые места в обороне и осуществлять локальные прорывы.

Риски новых направлений обострения

В частности, в 2025 году, как отмечает издание, недооценка отдельных участков южного фронта привела к временным успехам российских войск в слабо защищенных районах. Хотя ситуацию впоследствии стабилизировали благодаря переброске подразделений, риски появления новых уязвимых направлений сохраняются, в частности на северных границах в Сумской и Харьковской областях.

Сумы / Инфографика: Главред

Отдельно отмечается развитие российских беспилотных подразделений, которые, по данным материала, активно влияют на ситуацию на поле боя — от поражения логистики до борьбы с украинскими дронами.

В то же время самой серьезной проблемой для Украины остается человеческий ресурс. Война, которая длится уже пятый год, требует постоянного восполнения потерь, тогда как демографическая ситуация затрудняет этот процесс. На этом фоне растет социальная напряженность, связанная с мобилизацией, хотя признаков готовности общества к капитуляции, как отмечается, нет.

Стратегия России

Что касается России, в материале подчеркивается, что Кремль пока избегает объявления полномасштабной мобилизации, пытаясь сохранить баланс между военными расходами и внутренней стабильностью. В то же время такая стратегия может иметь ограничения в случае затягивания войны.

Как подытоживает The Kyiv Independent, дальнейшее развитие событий будет зависеть от того, сможет ли одна из сторон изменить баланс изнурения. В случае длительной стагнации на фронте и отсутствия решающих результатов Россия может оказаться перед выбором между более масштабной мобилизацией или пересмотром своих военных целей, что потенциально открывает путь к прекращению огня.

На какие города нацелено новое наступление РФ — мнение эксперта

Военный эксперт Олег Жданов считает, что Украина вступает в летний период с пониманием: несмотря на значительные потери и неудачу весеннего наступления, Россия не отказывается от попыток расширения боевых действий.

По его оценке, наиболее напряженной остается ситуация в Донецкой области. В частности, на Краматорско-Славянском, Покровском и Константиновском направлениях РФ может пытаться прорвать украинскую оборону. Отдельные риски также сохраняются на Запорожском направлении, особенно в районе Гуляйполя.

Жданов подчеркивает, что Россия уже активно задействует значительную часть своих резервов, однако сохраняет потенциал примерно в 700 тысяч военных, что позволяет ей продолжать давление сразу на нескольких участках фронта. В то же время, по его мнению, достижение стратегического прорыва для российских войск остается крайне сложной задачей.

Ситуация на фронте — последние новости

Как сообщал Главред, Россия перебросила на Покровское направление 90-ю танковую дивизию и наращивает силы для штурмов. Основной целью оккупантов остается захват Гришино, через которое они пытаются обойти позиции ВСУ и продвинуться в сторону Васильевки.

Кроме того, Россия вновь нарушила перемирие. С начала суток оккупанты 60 раз атаковали позиции Сил обороны. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

Напомним, что российские оккупанты планируют усилить штурмы на Краматорском направлении, ведь перед ними стоит задача выйти на окраины Краматорска до конца мая. Об этом сообщила пресс-секретарь 56-й отдельной мотопехотной Мариупольской бригады Ольга Косенко в эфире "Армия – Медиа Сил обороны Украины".

Читайте также:

Об источнике: The Kyiv Independent The Kyiv Independent — англоязычное украинское онлайн-СМИ, основанное в ноябре 2021 года, за три месяца до российского вторжения в Украину в 2022 году, бывшими сотрудниками Kyiv Post и медиа-консалтинговой компании Jnomics Media, сообщает Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред