Можно ли "развенчаться", если пара рассталась: священник дал четкий ответ

Руслана Заклинская
15 мая 2026, 04:33
Несмотря на то, что церковь считает брак нерасторжимым, в определенных ситуациях выход есть.
Можно ли вступать в брак во второй раз после развода / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео в TikTok, facebook.com/GreKatLublin

Вы узнаете:

  • Существует ли обряд развенчания в ПЦУ
  • Можно ли отменить венчание после развода
  • Когда церковь может разрешить второй брак

В Православной церкви Украины не существует обряда "развенчания". Если супруги венчались, то церковный брак считается заключенным навсегда. Об этом рассказал священник Филюк, комментируя в TikTok вопрос о возможности "отмены" венчания после развода.

"В нашей церкви, ПЦУ, нет такого обряда, как развенчание. Повенчались — и аминь", - пояснил священник.

Что делать, если семья распалась

В то же время Филюк отметил, что в жизни случаются разные ситуации — конфликты, насилие или измена, из-за которых супруги могут расстаться. В таких случаях, по словам священника, с благословения епископа человеку могут разрешить второй брак.

"Если что-то не сложилось и семья распалась, то с благословения епископа дается второй брак, чтобы люди жили в браке", - сказал он.

Смотрите видео с объяснением священника:

При этом священник подчеркнул, что не стоит доводить отношения до разрыва, ведь церковное венчание имеет большое духовное значение.

Существует ли развенчание в других церквях

Филюк также отметил, что в Украинской греко-католической церкви действует церковный трибунал, который рассматривает подобные вопросы. Впрочем, подробно комментировать эту процедуру он не стал, отметив, что это не входит в его компетенцию.

"Давайте жить с Богом, в мире. А если что-то не сложилось — из любой ситуации есть выход", - подытожил священник.

О личности: Алексей Филюк

Алексей Петрович Филюк — украинский священник, общественный активист, волонтер и блогер. Настоятель храмов Православной церкви Украины в селах Шушковцы и Белозёрка в Тернопольской области. Помимо духовной деятельности, отец Алексей занимается благотворительностью и волонтерством. Воспитывает троих приемных детей и активно поддерживает Вооруженные силы Украины, в частности, организуя сбор средств на дроны. Отец Алексей также ведет собственный YouTube-канал, где делится христианскими песнями и проповедями.

