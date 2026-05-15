Можно ли "развенчаться", если пара рассталась: священник дал четкий ответ

Вы узнаете:
- Существует ли обряд развенчания в ПЦУ
- Можно ли отменить венчание после развода
- Когда церковь может разрешить второй брак
В Православной церкви Украины не существует обряда "развенчания". Если супруги венчались, то церковный брак считается заключенным навсегда. Об этом рассказал священник Филюк, комментируя в TikTok вопрос о возможности "отмены" венчания после развода.
"В нашей церкви, ПЦУ, нет такого обряда, как развенчание. Повенчались — и аминь", - пояснил священник.
Что делать, если семья распалась
В то же время Филюк отметил, что в жизни случаются разные ситуации — конфликты, насилие или измена, из-за которых супруги могут расстаться. В таких случаях, по словам священника, с благословения епископа человеку могут разрешить второй брак.
"Если что-то не сложилось и семья распалась, то с благословения епископа дается второй брак, чтобы люди жили в браке", - сказал он.
При этом священник подчеркнул, что не стоит доводить отношения до разрыва, ведь церковное венчание имеет большое духовное значение.
Существует ли развенчание в других церквях
Филюк также отметил, что в Украинской греко-католической церкви действует церковный трибунал, который рассматривает подобные вопросы. Впрочем, подробно комментировать эту процедуру он не стал, отметив, что это не входит в его компетенцию.
"Давайте жить с Богом, в мире. А если что-то не сложилось — из любой ситуации есть выход", - подытожил священник.
О личности: Алексей Филюк
Алексей Петрович Филюк — украинский священник, общественный активист, волонтер и блогер. Настоятель храмов Православной церкви Украины в селах Шушковцы и Белозёрка в Тернопольской области. Помимо духовной деятельности, отец Алексей занимается благотворительностью и волонтерством. Воспитывает троих приемных детей и активно поддерживает Вооруженные силы Украины, в частности, организуя сбор средств на дроны. Отец Алексей также ведет собственный YouTube-канал, где делится христианскими песнями и проповедями.
