Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Праздники

Нужно ли сажать огурцы на Юрия для хорошего урожая - священники ответили

Руслана Заклинская
24 апреля 2026, 16:47
Священники ПЦУ прокомментировали популярную народную примету о посадке огурцов в день святого Юрия.
Можно ли сажать огурцы в день Иоанна / Коллаж: Главред, фото: freepik.com, скриншот из видео в TikTok

Вы узнаете:

  • Что означает поверье об огурцах на Иоанна
  • Можно ли работать в огороде в день Юрия
  • Что советуют священнослужители по поводу этого дня

В народе существует немало примет и поверий, связанных с церковными праздниками и хозяйственными работами. Одно из них касается дня святого Юрия: мол, если посадить огурцы именно в этот день, то урожай будет особенно щедрым.

Главред выяснил, стоит ли на Юрия сажать огурцы.

видео дня

Почему говорят, что на Юрия нужно сажать огурцы

Часть людей до сих пор верит, что День великомученика Юрия Победоносца является благоприятным для начала огородных работ, в частности высадки огурцов. Такие убеждения передаются из поколения в поколение и часто основаны не столько на религии, сколько на многолетних наблюдениях за природой и погодой.

Однако в этот период весна еще может быть холодной, а погодные условия нестабильными, что не всегда благоприятно для посевов. Поэтому часть огородников относится к этой традиции с осторожностью.

Что думают по этому поводу священники

Священнослужители напоминают, что день святого Юрия имеет прежде всего духовное значение. Священник ПЦУ Алексей Филюк подчеркнул, что в этот день стоит посетить храм, а не заниматься тяжелым физическим трудом на огороде.

"На Юрия нужно идти в церковь. В праздник Юра — идти в церковь, а не копаться в огороде. Еще холодно. В этом году, видите, погода весенняя, но холодная. Кто считает себя христианином, тот в этот день отдыхает", - сказал он.

Смотрите видео с объяснением священника:

О личности: Алексей Филюк

Алексей Петрович Филюк — украинский священник, общественный активист, волонтер и блогер. Настоятель храмов Православной церкви Украины в селах Шушковцы и Белозёрка в Тернопольской области. Помимо духовной деятельности, отец Алексей занимается благотворительностью и волонтерством. Воспитывает троих приемных детей и активно поддерживает Вооруженные силы Украины, в частности, организуя сбор средств на дроны. Отец Алексей также ведет собственный YouTube-канал, где делится христианскими песнями и проповедями.

С этой точки зрения, традиция "сажать огурцы на Юрия" выглядит сомнительной, ведь церковный праздник должен быть посвящен духовному, а не хозяйственному. Эту точку зрения разделяет и священник ПЦУ Юлиан Тимчук.

"Неужели сегодня нам не подобает быть в храме и оставить немного сапку? Мы верующие люди, и когда есть праздник, мы должны его чтить. Если вы знаете Библию и знаете, кто такой Юрий Победоносец, то вы не будете на Юрия сажать огурцы", - отметил отец Юлиан.

Смотрите видео с мнением священника Юлиана Тимчука:

Специалисты и аграрии обычно советуют ориентироваться не на дату в календаре, а на реальные погодные условия. Температура почвы, отсутствие заморозков и стабильное тепло — вот что действительно влияет на урожай огурцов.

О личности: Юлиан Тимчук

Юлиан Тимчук — священник небольшого прихода в горной деревне Ростоки. Он проповедует в различных социальных сетях, в частности в TikTok, Instagram, Facebook, YouTube. В блоге священник проводит духовные беседы и молитвы с людьми онлайн.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

праздник священник приметы огурцы ПЦУ
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
17:54Украина
17:06Экономика
16:18Синоптик
Реклама

Популярное

Ещё
Последние новости

17:56

От +20° до мокрого снега: погода во Львовской области резко ухудшится

17:54

17:34

17:28

17:23

17:15

17:06

16:58

16:47

Реклама
16:33

16:27

16:20

16:18

16:12

15:56

15:21

15:18

15:18

15:15

15:10

Реклама
14:57

14:47

14:14

14:10

14:07

14:06

14:02

13:53

13:47

13:15

13:09

13:05

12:35

12:17

12:04

12:02

12:00

11:53

11:52

11:34

Реклама
11:26

11:20

11:05

10:54

10:32

10:08

09:54

09:28

09:21

08:38

Новости Киева
Когда ситуация со светом в Киеве улучшитсяОтключение отопления в КиевеПогода в Киеве
Новости Украины
МобилизацияПолитикаОтключения светаТелеграм новости УкраиныПенсии в Украине
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026
Регионы
Новости ТернополяНовости ЗапорожьяНовости ЖитомираНовости ОдессыНовости ХарьковаНовости ПолтавыНовости СумНовости ЛьвоваНовости ЧеркассыНовости ДнепраНовости Ровно
Синоптик
Пылевая буряПрогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтра
Мода и красота
Модные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюр
Интересное
Тесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесеГоловоломки
Новости шоу бизнеса
Максим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла Пугачева
Пасха 2026
Почему в СССР боялись Пасхи и охотились на верующихКак приготовить шикарную глазурь для паски за 10 минутМожно ли нести искусственные цветы на кладбищеКак красиво покрасить яйца на Пасху 2026Легендарный рецепт пасхальной паски
Рецепты
ЗакускиПраздничное менюСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапитки
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять