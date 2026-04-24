Нужно ли сажать огурцы на Юрия для хорошего урожая - священники ответили

Священники ПЦУ прокомментировали популярную народную примету о посадке огурцов в день святого Юрия.

Можно ли сажать огурцы в день Иоанна

В народе существует немало примет и поверий, связанных с церковными праздниками и хозяйственными работами. Одно из них касается дня святого Юрия: мол, если посадить огурцы именно в этот день, то урожай будет особенно щедрым.

Почему говорят, что на Юрия нужно сажать огурцы

Часть людей до сих пор верит, что День великомученика Юрия Победоносца является благоприятным для начала огородных работ, в частности высадки огурцов. Такие убеждения передаются из поколения в поколение и часто основаны не столько на религии, сколько на многолетних наблюдениях за природой и погодой.

Однако в этот период весна еще может быть холодной, а погодные условия нестабильными, что не всегда благоприятно для посевов. Поэтому часть огородников относится к этой традиции с осторожностью.

Что думают по этому поводу священники

Священнослужители напоминают, что день святого Юрия имеет прежде всего духовное значение. Священник ПЦУ Алексей Филюк подчеркнул, что в этот день стоит посетить храм, а не заниматься тяжелым физическим трудом на огороде.

"На Юрия нужно идти в церковь. В праздник Юра — идти в церковь, а не копаться в огороде. Еще холодно. В этом году, видите, погода весенняя, но холодная. Кто считает себя христианином, тот в этот день отдыхает", - сказал он.

О личности: Алексей Филюк Алексей Петрович Филюк — украинский священник, общественный активист, волонтер и блогер. Настоятель храмов Православной церкви Украины в селах Шушковцы и Белозёрка в Тернопольской области. Помимо духовной деятельности, отец Алексей занимается благотворительностью и волонтерством. Воспитывает троих приемных детей и активно поддерживает Вооруженные силы Украины, в частности, организуя сбор средств на дроны. Отец Алексей также ведет собственный YouTube-канал, где делится христианскими песнями и проповедями.

С этой точки зрения, традиция "сажать огурцы на Юрия" выглядит сомнительной, ведь церковный праздник должен быть посвящен духовному, а не хозяйственному. Эту точку зрения разделяет и священник ПЦУ Юлиан Тимчук.

"Неужели сегодня нам не подобает быть в храме и оставить немного сапку? Мы верующие люди, и когда есть праздник, мы должны его чтить. Если вы знаете Библию и знаете, кто такой Юрий Победоносец, то вы не будете на Юрия сажать огурцы", - отметил отец Юлиан.

Специалисты и аграрии обычно советуют ориентироваться не на дату в календаре, а на реальные погодные условия. Температура почвы, отсутствие заморозков и стабильное тепло — вот что действительно влияет на урожай огурцов.

О личности: Юлиан Тимчук Юлиан Тимчук — священник небольшого прихода в горной деревне Ростоки. Он проповедует в различных социальных сетях, в частности в TikTok, Instagram, Facebook, YouTube. В блоге священник проводит духовные беседы и молитвы с людьми онлайн.

