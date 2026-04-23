Почему 24 апреля нельзя давать деньги в долг: какой церковный праздник

24 апреля не советуют занимать деньги или заниматься их подсчетом, потому что это, по поверьям, может привлечь недостаток и финансовые трудности.

В пятницу, 24 апреля, в православной традиции чтят память святого мученика Саввы Стратилата. Главред собрал полезную информацию о том, что разрешено и категорически запрещено делать в этот день.

Какой церковный праздник 24 апреля

Этот святой жил в III веке, во времена, когда в Римской империи усиливались гонения на христиан.

Савва занимал высокий военный пост - был стратилатом, то есть командиром отряда. По преданию, он происходил из готской среды, но служил в римской армии, где заслужил репутацию опытного и дисциплинированного воина.

Несмотря на свое положение, Савва исповедовал христианство, помогал нуждающимся, выкупал пленных и поддерживал верующих, подвергавшихся преследованиям.

Переломным моментом в его жизни стало открытое исповедание веры. Когда от него потребовали участвовать в языческих обрядах, он отказался подчиниться приказу, оставил военную службу и публично заявил о своей принадлежности к христианам.

В те времена такой поступок считался серьезным нарушением государственных норм и влек за собой суровое наказание. По приказу властей Савву арестовали и подвергли жестоким пыткам. Согласно преданию, он стойко перенес все испытания и не отрекся от своей веры.

Его мужество поразило даже некоторых воинов, став поводом задуматься о христианском учении. Несмотря на угрозы и обещания свободы в обмен на отказ от убеждений, Савва остался непреклонным.

В итоге он был казнен, приняв мученическую смерть за свою веру. Считается, что это произошло около 272 года.

Приметы 24 апреля

Красное небо по утрам - к ветреной и дождливой весне.

Пасмурный или холодный день - весна задержится, а тепло придет позже.

Дождь в этот день - на хороший урожай грибов летом.

Что нельзя делать 24 апреля

В этот день лучше не браться за новые начинания - считается, что они не принесут желаемого результата. Также не советуют занимать деньги или заниматься их подсчетом, потому что это, по поверьям, может привлечь недостаток и финансовые трудности. Отдельно подчеркивают: не следует отказывать людям в помощи, ведь такое безразличие, по народным представлениям, способно "отвратить" благосостояние и навлечь нищету.

Что можно делать 24 апреля

В день святого Саввы Стратилата, которого считают покровителем воинов, обращаются в молитвах с просьбой о внутренней силе, выдержке и способности достойно преодолевать жизненные испытания.

Также стоит прочитать:

