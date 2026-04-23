Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Праздники

Почему 24 апреля нельзя давать деньги в долг: какой церковный праздник

Виталий Кирсанов
23 апреля 2026, 11:53
24 апреля не советуют занимать деньги или заниматься их подсчетом, потому что это, по поверьям, может привлечь недостаток и финансовые трудности.
Какой церковный праздник 24 апреля
Какой церковный праздник 24 апреля

Вы узнаете:

  • Какой церковный праздник 24 апреля
  • Что можно и нельзя делать 24 апреля
  • Приметы 24 апреля

В пятницу, 24 апреля, в православной традиции чтят память святого мученика Саввы Стратилата. Главред собрал полезную информацию о том, что разрешено и категорически запрещено делать в этот день.

Какой церковный праздник 24 апреля

Этот святой жил в III веке, во времена, когда в Римской империи усиливались гонения на христиан.

видео дня

Савва занимал высокий военный пост - был стратилатом, то есть командиром отряда. По преданию, он происходил из готской среды, но служил в римской армии, где заслужил репутацию опытного и дисциплинированного воина.

Несмотря на свое положение, Савва исповедовал христианство, помогал нуждающимся, выкупал пленных и поддерживал верующих, подвергавшихся преследованиям.

Переломным моментом в его жизни стало открытое исповедание веры. Когда от него потребовали участвовать в языческих обрядах, он отказался подчиниться приказу, оставил военную службу и публично заявил о своей принадлежности к христианам.

В те времена такой поступок считался серьезным нарушением государственных норм и влек за собой суровое наказание. По приказу властей Савву арестовали и подвергли жестоким пыткам. Согласно преданию, он стойко перенес все испытания и не отрекся от своей веры.

Его мужество поразило даже некоторых воинов, став поводом задуматься о христианском учении. Несмотря на угрозы и обещания свободы в обмен на отказ от убеждений, Савва остался непреклонным.

В итоге он был казнен, приняв мученическую смерть за свою веру. Считается, что это произошло около 272 года.

Приметы 24 апреля

Красное небо по утрам - к ветреной и дождливой весне.

Пасмурный или холодный день - весна задержится, а тепло придет позже.

Дождь в этот день - на хороший урожай грибов летом.

Что нельзя делать 24 апреля

В этот день лучше не браться за новые начинания - считается, что они не принесут желаемого результата. Также не советуют занимать деньги или заниматься их подсчетом, потому что это, по поверьям, может привлечь недостаток и финансовые трудности. Отдельно подчеркивают: не следует отказывать людям в помощи, ведь такое безразличие, по народным представлениям, способно "отвратить" благосостояние и навлечь нищету.

Что можно делать 24 апреля

В день святого Саввы Стратилата, которого считают покровителем воинов, обращаются в молитвах с просьбой о внутренней силе, выдержке и способности достойно преодолевать жизненные испытания.

Также стоит прочитать:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

праздник приметы пасхальные праздники календарь праздников церковный праздник
Новости Киева
Когда ситуация со светом в Киеве улучшитсяОтключение отопления в КиевеПогода в Киеве
Новости Украины
МобилизацияПолитикаОтключения светаТелеграм новости УкраиныПенсии в Украине
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026
Регионы
Новости ТернополяНовости ЗапорожьяНовости ЖитомираНовости ОдессыНовости ХарьковаНовости ПолтавыНовости СумНовости ЛьвоваНовости ЧеркассыНовости ДнепраНовости Ровно
Синоптик
Пылевая буряПрогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтра
Мода и красота
Модные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюр
Интересное
Тесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесеГоловоломки
Новости шоу бизнеса
Максим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла Пугачева
Пасха 2026
Почему в СССР боялись Пасхи и охотились на верующихКак приготовить шикарную глазурь для паски за 10 минутМожно ли нести искусственные цветы на кладбищеКак красиво покрасить яйца на Пасху 2026Легендарный рецепт пасхальной паски
Рецепты
ЗакускиПраздничное менюСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапитки
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять