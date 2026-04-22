"Не для мертвых": священник сказал, можно ли приносить еду на кладбище

Священник пояснил, что за этой традицией стоит не застолье, как иногда ее упрощенно трактуют, а совсем иной смысл.

Можно ли есть на кладбище

В поминальные дни украинские кладбища наполняются людьми. Вместе с молитвами и цветами часто приносят и еду. Для многих современников этот обычай стал объектом критики и непонимания, однако священник ПЦУ Юлиан Тимчук в Facebook призвал не спешить с осуждением.

Главред узнал, что стоит за обычаем приносить и употреблять еду на кладбище.

Почему в Украине приносят еду на кладбище

Часто можно услышать резкие высказывания о "застольях на могилах". Однако, по словам отца Юлиана, на Гуцульщине этот обычай возник из практической необходимости и любви.

"Это о памяти. О пути к своим. Потому что люди часто съезжаются издалека — с гор, из других сел, иногда преодолевают километры, чтобы просто побыть рядом с теми, кого любили", - пояснил священник.

Для кого предназначена еда в поминальные дни

Священник подчеркнул, что еда в этой традиции предназначена не для умерших, как иногда ошибочно считают, а для живых. Ее могут съесть родственники, пришедшие на кладбище, или даже случайные прохожие. Такой обычай также имеет элемент милостыни.

"Еда в этом обычае имеет другой смысл. Это не для "мертвых", как думают некоторые. Это – для живых. Для тех, кто пришел. Для тех, кто рядом. Для случайного прохожего. Потому что дать "за простиби" – это древняя форма милостыни. Это способ сделать добро в память о человеке", - добавил Юлиан Тимчук.

Стоит ли отказываться от еды на кладбище

Сегодня существует тенденция к осуждению и отмене не до конца понятных традиций. Однако отец Юлиан предостерегает от чрезмерной критики.

"Традиции – это не просто привычки. Это память, которую нам передали. И наша задача – не только критиковать, но и беречь, очищать от лишнего, если нужно, и передавать дальше – из поколения в поколение, как когда-то передали нам. И, пожалуй, самое важное – не осуждать то, что имеет корни", - призвал он.

Также священник отметил, что для некоторых людей это просто "еда на кладбище". В то же время для многих семей поминальные дни — это единственная возможность раз в год собраться всем вместе в полном составе. Это время для молитвы, воспоминаний и ощущения того, что связь с предыдущими поколениями не утрачена.

"Традиции могут быть разными. Но если в них есть память, молитва и милосердие — они имеют право на жизнь", - подытожил отец Юлиан.

О личности: Юлиан Тимчук Юлиан Тимчук — священник небольшого прихода в горной деревне Розтоки. Он проповедует в различных социальных сетях, в частности в TikTok, Instagram, Facebook, YouTube. В блоге священник проводит духовные беседы и молитвы с людьми онлайн.

