Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Культура

"Не для мертвых": священник сказал, можно ли приносить еду на кладбище

Руслана Заклинская
22 апреля 2026, 02:36
Священник пояснил, что за этой традицией стоит не застолье, как иногда ее упрощенно трактуют, а совсем иной смысл.
Можно ли есть на кладбище / Коллаж: Главред, фото: facebook.com/Y.V.Tymchuk, facebook.com/alexander.chekmenev.3

Вы узнаете:

  • Почему в Украине возник обычай приносить еду на кладбище
  • Для кого на самом деле предназначена еда
  • Стоит ли осуждать эту традицию

В поминальные дни украинские кладбища наполняются людьми. Вместе с молитвами и цветами часто приносят и еду. Для многих современников этот обычай стал объектом критики и непонимания, однако священник ПЦУ Юлиан Тимчук в Facebook призвал не спешить с осуждением.

Главред узнал, что стоит за обычаем приносить и употреблять еду на кладбище.

видео дня

Почему в Украине приносят еду на кладбище

Часто можно услышать резкие высказывания о "застольях на могилах". Однако, по словам отца Юлиана, на Гуцульщине этот обычай возник из практической необходимости и любви.

"Это о памяти. О пути к своим. Потому что люди часто съезжаются издалека — с гор, из других сел, иногда преодолевают километры, чтобы просто побыть рядом с теми, кого любили", - пояснил священник.

Для кого предназначена еда в поминальные дни

Священник подчеркнул, что еда в этой традиции предназначена не для умерших, как иногда ошибочно считают, а для живых. Ее могут съесть родственники, пришедшие на кладбище, или даже случайные прохожие. Такой обычай также имеет элемент милостыни.

"Еда в этом обычае имеет другой смысл. Это не для "мертвых", как думают некоторые. Это – для живых. Для тех, кто пришел. Для тех, кто рядом. Для случайного прохожего. Потому что дать "за простиби" – это древняя форма милостыни. Это способ сделать добро в память о человеке", - добавил Юлиан Тимчук.

Можно ли есть на кладбище — видео:

Стоит ли отказываться от еды на кладбище

Сегодня существует тенденция к осуждению и отмене не до конца понятных традиций. Однако отец Юлиан предостерегает от чрезмерной критики.

"Традиции – это не просто привычки. Это память, которую нам передали. И наша задача – не только критиковать, но и беречь, очищать от лишнего, если нужно, и передавать дальше – из поколения в поколение, как когда-то передали нам. И, пожалуй, самое важное – не осуждать то, что имеет корни", - призвал он.

Также священник отметил, что для некоторых людей это просто "еда на кладбище". В то же время для многих семей поминальные дни — это единственная возможность раз в год собраться всем вместе в полном составе. Это время для молитвы, воспоминаний и ощущения того, что связь с предыдущими поколениями не утрачена.

"Традиции могут быть разными. Но если в них есть память, молитва и милосердие — они имеют право на жизнь", - подытожил отец Юлиан.

О личности: Юлиан Тимчук

Юлиан Тимчук — священник небольшого прихода в горной деревне Розтоки. Он проповедует в различных социальных сетях, в частности в TikTok, Instagram, Facebook, YouTube. В блоге священник проводит духовные беседы и молитвы с людьми онлайн.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

священники священник ПЦУ культура Юлиан Тимчук
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
РФ накопила дроны и ракеты: украинцев предупредили об угрозе массированной атаки

21:54Война
Туапсинский НПЗ в огне: Reuters о мощных ударах дронов, остановивших завод

21:35Украина
В Украине фиксируют масштабный сбой в работе "Киевстара": что говорят в компании

21:25Украина
Популярное

Ещё
Карта Deep State онлайн за 21 апреля: что происходит на фронте (обновляется)

Гороскоп на завтра, 22 апреля: Весам - радость, Стрельцам - трудности

Китайский гороскоп на завтра, 22 апреля: Обезьянам - провокации, Свиньям - непредсказуемость

Большое богатство накроет с головой: пять знаков зодиака сорвут джекпот

Полоса удачи начинается: 3 знака зодиака получат шанс изменить жизнь с 21 апреля

Последние новости

04:20

Мало кто знает, в чем разница между зелеными и черными оливками: ответ удивит

04:00

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке собаки на скале за 31 с

03:30

Гороскоп Таро на май 2026: Весам - расходы, Скорпионам - выбор, Стрельцам - успех

03:09

Стрельбы в городах Украины станет больше: экс-сотрудник СБУ предупредил об угрозе

02:36

02:05

01:55

00:52

00:26

00:07

21 апреля, вторник
23:37

23:03

22:59

22:44

21:54

21:35

21:31

21:25

21:09

21:06

20:33

20:31

20:29

20:10

19:58

19:41

19:35

19:33

19:10

19:08

18:55

18:54

18:50

18:46

18:26

18:10

18:00

17:56

17:46

17:27

17:23

17:17

17:13

17:04

16:59

16:47

16:43

16:30

16:26

16:22

Новости Киева
Когда ситуация со светом в Киеве улучшитсяОтключение отопления в КиевеПогода в Киеве
Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026
Новости шоу бизнеса
Филипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга Сумская
Пасха 2026
Почему в СССР боялись Пасхи и охотились на верующихКак приготовить шикарную глазурь для паски за 10 минутМожно ли нести искусственные цветы на кладбищеКак красиво покрасить яйца на Пасху 2026Легендарный рецепт пасхальной паски
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Лайфхаки и хитрости
Все о салеУборкаАвтоСтиркаКомнатные растения
Синоптик
Погода на сегодняПогода на завтраПылевая буряПрогноз погодыМагнитные бури
Экономика
Курс валютЦены на продуктыДенежная помощьТарифы
Регионы
Новости ЛьвоваНовости ДнепраНовости ТернополяНовости ХарьковаНовости ЖитомираНовости ПолтавыНовости ОдессыНовости СумНовости ЧеркассыНовости РовноНовости Запорожья
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаПраздничное менюЛегкие десертыНапитки

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять