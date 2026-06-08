Следы от пальцев исчезнут моментально: крутое домашнее средство для поверхностей

Из этих четырёх ингредиентов получится чудодейственное средство, после применения которого поверхности станут идеально чистыми.

https://glavred.info/lifehack/sledy-ot-palcev-ischeznut-momentalno-krutoe-domashnee-sredstvo-dlya-poverhnostey-10771337.html Ссылка скопирована

Эффективное средство для глянцевых поверхностей / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео

Вы узнаете:

Как правильно смешать средство для мытья глянцевых поверхностей

Что можно протирать домашним средством, кроме поверхностей

На глянцевых поверхностях и зеркалах постоянно появляются отпечатки пальцев. Чтобы избавиться от них, не нужно покупать профессиональные средства. Оказалось, что крутое средство можно приготовить дома.

Главред узнал, как это сделать. Рецептом домашнего "спасателя" от отпечатков пальцев в TikTok поделилась украинская блогерша София Сизова.

видео дня

Как приготовить средство для глянцевых поверхностей

Для домашнего средства нужно взять жидкость для мытья посуды, ополаскиватель для посуды, уксус и воду.

"Смешайте в пропорции 2 ложки ополаскивателя, одну неполную ложку моющего средства, одну ложку уксуса и стакан воды. Все хорошо перемешайте", — пояснила блогер.

Полученное средство нужно нанести на сухую глянцевую поверхность и протереть салфеткой из микрофибры. Кроме кухонных поверхностей, средством можно отмывать следы пальцев с зеркал и глянцевой техники.

Смотрите видео с лайфхаком:

Другие новости:

О персоне: София Сизова София Сизова — украинская блогерша, которая активно делится советами и лайфхаками по организации быта, DIY-проектами и эстетическими решениями для дома. На ее Instagram подписались более 33 тысяч подписчиков, а в TikTok за блогершей следят более 9 тысяч пользователей.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред