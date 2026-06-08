Следы от пальцев исчезнут моментально: крутое домашнее средство для поверхностей

Вы узнаете:
- Как правильно смешать средство для мытья глянцевых поверхностей
- Что можно протирать домашним средством, кроме поверхностей
На глянцевых поверхностях и зеркалах постоянно появляются отпечатки пальцев. Чтобы избавиться от них, не нужно покупать профессиональные средства. Оказалось, что крутое средство можно приготовить дома.
Главред узнал, как это сделать. Рецептом домашнего "спасателя" от отпечатков пальцев в TikTok поделилась украинская блогерша София Сизова.
Как приготовить средство для глянцевых поверхностей
Для домашнего средства нужно взять жидкость для мытья посуды, ополаскиватель для посуды, уксус и воду.
"Смешайте в пропорции 2 ложки ополаскивателя, одну неполную ложку моющего средства, одну ложку уксуса и стакан воды. Все хорошо перемешайте", — пояснила блогер.
Полученное средство нужно нанести на сухую глянцевую поверхность и протереть салфеткой из микрофибры. Кроме кухонных поверхностей, средством можно отмывать следы пальцев с зеркал и глянцевой техники.
Смотрите видео с лайфхаком:
@sizovasofiaa Как избавиться от отпечатков пальцев на глянцевых поверхностях? Смешиваю в пропорции: 2 л ополаскивателя для посуды, неполная ложка моющего средства для посуды, 1 л уксуса, стакан воды #лайфхак#зеркало#уборка#чистота#отпечатки♬ оригинальная аудиозапись — Сизова София
Другие новости:
- Как избавиться от мошек на кухне за одну ночь: простой трюк со стаканом
- Рис получится рассыпчатым, как в ресторане: что добавить в воду во время варки
- Дорога пройдет без инцидентов: что делать, когда тошнит в транспорте
О персоне: София Сизова
София Сизова — украинская блогерша, которая активно делится советами и лайфхаками по организации быта, DIY-проектами и эстетическими решениями для дома. На ее Instagram подписались более 33 тысяч подписчиков, а в TikTok за блогершей следят более 9 тысяч пользователей.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред