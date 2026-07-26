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Температура резко подскочит до +38: когда Украину накроет волна адской жары

Мария Николишин
26 июля 2026, 11:48обновлено 26 июля, 12:30
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Погода в Украине будет находиться под влиянием малоподвижного антициклона.
Температура резко подскочит до +38: когда Украину накроет волна адской жары
Прогноз погоды в Украине на неделю / фото: УНИАН

Вы узнаете:

  • Какая погода будет в Украине на следующей неделе
  • В каких областях будет жарче всего

Погода в Украине на следующей неделе, с 27 июля по 2 августа, будет нестабильной и дождливой, но постепенно осадки прекратятся и наступит жара. Об этом заявил синоптик Игорь Кибальчич.

По его словам, в первые дни недели погоду будет определять область пониженного атмосферного давления и прохождение атмосферных фронтов. Поэтому в большинстве регионов ожидаются грозовые дожди, местами не исключены сильные ливни, днем с градом и шквальным ветром.

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"Начиная со среды, под влиянием малоподвижного антициклона осадки постепенно прекратятся, а температура начнет повышаться, особенно ощутимо в западных и южных областях. Наиболее жаркая погода ожидается в первые дни августа на крайнем западе Украины, поскольку сюда распространится жаркая воздушная масса из Центральной Европы", - подчеркнул он.

Погода в Украине 27 июля

В понедельник ночью существенных осадков не ожидается, местами возможен туман. Днем в западных регионах пройдут грозовые дожди, местами осадки могут быть значительными, а также сопровождаться градом и шквалами со скоростью 15–20 м/с. В остальных регионах страны дождя не ожидается.

Температура воздуха в ночное время составит +14…+19 градусов, в дневные часы +28…+33 градуса, на крайнем западе +24…+29 градусов.

Температура резко подскочит до +38: когда Украину накроет волна адской жары
Погода 27 июля / фото: meteoprog

Погода в Украине 28 июля

Во вторник ночью дожди пройдут в центральных и северных областях, днем также умеренные осадки в сопровождении грозы и шквалов охватят восточные, центральные и юго-восточные области. Местами дожди могут быть значительными. Лишь в западных областях ожидается преимущественно сухая погода.

Температура воздуха ночью составит +15…+20 градусов, днем +26…+31 градус; в северных и западных областях ночью +10…+16 градусов, днем +19…+24 градуса.

Температура резко подскочит до +38: когда Украину накроет волна адской жары
Погода 28 июля / фото: meteoprog

Погода в Украине 29 июля

В среду под влиянием восточной периферии антициклона в Украине прогнозируется сухая погода без осадков. Лишь днем на крайнем севере возможны кратковременные грозовые дожди.

Температура воздуха ночью будет колебаться в пределах +9…+14 градусов, в южной части и Крыму +15…+20 градусов; днем +22…+27 градусов, на юге и в Закарпатье местами +29…+31 градус.

Температура резко подскочит до +38: когда Украину накроет волна адской жары
Погода 29 июля / фото: meteoprog

Погода в Украине 30 июля

В четверг ожидается малооблачная погода, без осадков по всей территории Украины. Температура воздуха ночью ожидается в пределах +11…+16 градусов, в южной половине страны +15…+20 градусов; днем +24…+29 градусов, на юге и в Закарпатье +28…+33 градуса.

Погода в Украине 31 июля

В пятницу продолжится период устойчивой антициклональной погоды, без осадков на всей территории Украины. Температура ночью составит +13…+19 градусов, днем воздух прогреется до +24…+29 градусов, в южных и западных регионах +30…+35 градусов.

Погода в Украине 1 августа

В субботу сохранится сухая погода, без осадков на большей части территории страны. Температура воздуха в ночное время ожидается в пределах +13…+18 градусов, на крайнем юге до +21 градуса; днем +25…+30 градусов, на юге и крайнем западе +31…+36 градусов, а на севере Левобережья +23…+28 градусов.

Погода в Украине 2 августа

В воскресенье продолжится период солнечной и сухой погоды на большей части территории страны. Температура воздуха ночью составит +16…+21 градус, днем в северо-восточных областях +24…+29 градусов; на остальной территории жара усилится до +31…+36 градусов, а в Закарпатье местами до +38 градусов.

Температура резко подскочит до +38: когда Украину накроет волна адской жары
Тепловой удар / Инфографика: Главред

Погода в Украине - последние новости

Как сообщал Главред, синоптик Наталья Диденко говорила, что в выходные, 25 и 26 июля, в Украине будет преобладать комфортная летняя погода с умеренной жарой. В то же время в некоторых областях ожидаются дожди, а на востоке страны возможны сильные ливни, грозы и шквалы.

Синоптик Игорь Кибальчич заявлял, что погодные условия в ближайшие дни будет определять область повышенного атмосферного давления. В то же время восточные и южные области будут находиться под влиянием черноморского циклона.

Руководитель Черкасского гидрометцентра Виталий Постригань отметил, что оценки мировых прогностических моделей свидетельствуют о том, что август этого года может быть жарким.

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О персоне: Игорь Кибальчич

Игорь Кибальчич - синоптик Харьковского регионального центра по гидрометеорологии. Кибальчич является кандидатом географических наук.

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