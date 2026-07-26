Ученые нашли поверхность Марса на Земле: где находится самое загадочное озеро

Ученые считают озеро ценным объектом для исследований, поскольку его условия напоминают поверхность Марса.

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Раскрыта главная тайна Антарктиды / Коллаж: Главред, фото: Pexels/Francesco Ungaro, Pixabay/mynzman

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Уникальное озеро Дон Жуан остается жидким даже при температуре около –50 °C

В отличие от морской воды, здесь преобладает не поваренная соль

В Антарктиде находится уникальное озеро Дон Жуан, которое остается жидким даже при температуре около –50 °C, тогда как соседние водоемы давно покрываются толстым слоем льда.

Как сообщает Space Daily, секрет этого явления заключается в необычайно высокой концентрации солей - более 40%.

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В отличие от морской воды, здесь преобладает не поваренная соль, а хлорид кальция, который значительно снижает температуру замерзания. Благодаря этому вода остается жидкой почти до –52 °C.

Ученые считают озеро ценным объектом для исследований, поскольку его условия напоминают поверхность Марса. Изучение этого природного феномена помогает лучше понять, могли ли на Красной планете существовать жидкие соленые водоемы.

При этом исследователи подчеркивают: наличие жидкой воды еще не означает, что она пригодна для жизни. Из-за экстремальной солености среда остается слишком агрессивной для большинства известных микроорганизмов. Кроме того, если температура опустится ниже –52 °C, озеро все же замерзнет, поэтому оно не нарушает законы физики, а лишь демонстрирует необычные свойства высококонцентрированного солевого раствора.

Тайна первых путешественников Антарктиды

Антарктида остается единственным континентом, где не существовало постоянного человеческого населения - за исключением современных исследовательских станций. Хотя миллионы лет назад здесь простирались леса и водно-болотные угодья, с появлением первых людей материк уже был покрыт льдами и непригоден для жизни.

Однако некоторые исторические версии ставят под сомнение общепринятые взгляды. Согласно преданиям народа маори, полинезийский мореплаватель Хуи Те Рангиора мог достичь южных ледяных вод еще в VII веке нашей эры. Если эти легенды отражают реальные события, история открытия Антарктики может оказаться гораздо древнее, чем принято считать.

Ранее сообщалось о раскопках на месте, где был распят Иисус. Археологи обнаружили остатки древнего сада в Иерусалиме.

Напомним, ранее археологи обнаружили древний камень, который всех удивил. У археологов осталось больше вопросов, чем ответов.

Напомним, Главред писал, что согласно распространенной гипотезе, пиковое разнообразие динозавров приходилось на период около 75 миллионов лет назад, после чего оно якобы начало постепенно снижаться задолго до столкновения с астероидом 66 миллионов лет назад.

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