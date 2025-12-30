Укр
Счёт за климатический кризис ошарашил: экстремальная погода угробит миллиарды

Алексей Тесля
30 декабря 2025, 02:45
Особую тревогу вызывают масштабные лесные пожары, которые, по мнению специалистов, становятся всё чаще и интенсивнее из-за изменений климата.
Ученые предупредили об изменениях климата / Коллаж: Главред, фото: Pixabay/photo-graphe, Pixabay/tourifee

Вы узнаете:

  • Катастрофы нельзя считать "природными" в привычном смысле
  • Лесные пожары становятся интенсивнее из-за изменений климата

По оценкам благотворительной организации Christian Aid, в 2025 году лишь десять самых разрушительных климатических катастроф нанесут мировой экономике ущерб более чем на 120 миллиардов долларов.

При этом эксперты подчёркивают: все эти события стали значительно опаснее и вероятнее из-за влияния человеческой деятельности на климат, пишет Daily Mail.

Учёные отмечают, что приведённые цифры отражают только застрахованные потери, тогда как реальные экономические и социальные последствия могут быть существенно выше. Современные исследования уже накопили достаточно данных, чтобы уверенно говорить о прямой связи между глобальным потеплением и усилением экстремальных погодных явлений.

Речь идёт не о том, что изменение климата "создаёт" ураганы, наводнения или засухи с нуля, а о том, что оно повышает их частоту и делает последствия куда более разрушительными. В отчёте Christian Aid подсчитаны суммарные убытки от крупнейших стихийных бедствий, масштаб которых был усилен именно климатическими изменениями.

Особенно сильно в 2025 году пострадала Азия: четыре из шести самых дорогих катастроф произошли именно там, причинив ущерб примерно на 48 миллиардов долларов. Отдельное внимание уделяется ураганам, сила которых напрямую зависит от температуры океанов. Продолжающийся рост выбросов парниковых газов приводит к нагреву воды и, как следствие, к усилению штормов.

Авторы доклада подчёркивают, что такие катастрофы нельзя считать "природными" в привычном смысле — они являются результатом зависимости человечества от ископаемого топлива и затягивания климатических решений на политическом уровне.

Помимо самых дорогостоящих бедствий, аналитики изучили ещё десять экстремальных явлений с меньшими финансовыми потерями, но не менее серьёзными последствиями.

Особую тревогу вызывают масштабные лесные пожары, которые, по мнению специалистов, становятся всё чаще и интенсивнее из-за изменений климата. Этот эффект учёные называют "климатическим хлыстом" и предупреждают, что в будущем он будет проявляться всё сильнее по мере дестабилизации глобальной погоды.

Катастрофический сценарий: изменения климата провоцируют коллапс

Согласно предварительным оценкам, аномальная погода, которая в прошлом месяце спровоцировала крупные лесные пожары в Испании и Португалии, из-за климатических изменений стала возникать примерно в сорок раз чаще.

Всемирная сеть атрибуции погоды сообщает, что огненная стихия на Пиренейском полуострове, охватившая около 500 тысяч гектаров, оказалась примерно на треть мощнее, чем могла бы быть без влияния глобального потепления.

Ранее Главред писал о том, что лютые зимы Украине уже не грозят. Украинцы удивляются, что вызвало изменение климата, ведь зимой уже не так холодно, а летом температура бьет все рекорды. Но этому есть объяснение.

Напомним, ранее сообщалось о том, что климат делает еду роскошью. Многие погодные явления, повлекшие этот рост цен, "были абсолютно беспрецедентными с исторической точки зрения".

Об источнике: Daily Mail

Daily Mail - британская ежедневная таблоидная газета среднего сегмента, основанная в 1896 году, а также новостной веб-сайт, издаваемый в Лондоне. По состоянию на 2020 год это была самая высокооплачиваемая газета в Великобритании. Ее сестринская газета The Mail on Sunday была основана в 1982 году, шотландское издание было основано в 1947 году, а ирландское - в 2006 году. Контент из газеты появляется на веб-сайте MailOnline, хотя веб-сайт управляется отдельно и имеет собственного редактора, сообщает Википедия.

Графики не действуют: в ряде регионов введены аварийные отключения света

