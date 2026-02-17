Дроны СБУ поразили производящий компоненты для взрывчатки химзавод в РФ – СМИ

Химзавод является одним из крупнейших производителей метанола в РФ и Европе.

Атакован важный для РФ завод-изготовитель взрывчатки / Коллаж: Главред, фото: Pixabay, скриншот

Главное:

СБУ осуществили новый deep strike в глубине РФ

Поражено предприятие производящее компоненты для взрывчатых веществ

Беспилотники Центра спецопераций "Альфа" СБУ осуществили новый deep strike в глубине РФ и поразили в ночь на вторник завод "Метафракс Кемикалс".

Предприятие производит компоненты для взрывчатых веществ, сообщил агентству "Интерфакс-Украина" источник в СБУ.

В чем особенность завода "Метафракс Кемикалс"

По словам собеседника агентства, этот химзавод является одним из крупнейших производителей метанола в РФ и Европе, расположен он в Пермском крае более чем в 1600 км от границы с Украиной.

/ Инфографика: Главред

"Предприятие производит метанол, уротропин, карбамид и пентаэритрит - химические компоненты для производства взрывчатых веществ и других материалов военного назначения. Завод является объектом российского ВПК и находится под международными санкциями", - отметил источник в Службе.

/ Astra

/ Astra

/ Astra

Подробности удара СБУ

Собеседник агентства подчеркнул, что в местных Telegram-каналах сообщали о как минимум шести взрывах на территории предприятия и эвакуации работников завода. "По предварительным данным, удар пришелся по установке производства метанола", - уточнил он.

"СБУ продолжает системно работать по предприятиям, которые обеспечивают российский ВПК сырьем и компонентами для производства вооружения. Поражение таких объектов снижает темпы производства боеприпасов, затрудняет поставки ресурсов для армии и непосредственно влияет на снижение интенсивности боевых действий против Украины", - резюмировал источник в СБУ.

Эксперт заявил о подготовке мощных ударов по РФ

Как сообщал Главред, руководитель Украинский центр безопасности и сотрудничества Сергей Кузан отметил усиление операций Украины на территории России. По его словам, к ударам вглубь РФ (deep strike) привлечены СБС, Служба безопасности Украины и Главное управление разведки.

Он также добавил, что после перехода бывшего руководителя ГУР МО Кирилл Буданов на должность главы Офиса президента у Украины появились дополнительные возможности. По оценке эксперта, это может повысить эффективность ударов по объектам на территории РФ и привести к более ощутимым результатам.

Ранее сообщалось о том, что Россию мощно атаковали ракеты и дроны. Пока часть россиян сидела без света, другие слышали громкие взрывы.

Напомним, Главред писал, что СБУ нанесла удар по производственным корпусам завода "Атлант Аэро". В результате попаданий на объекте наблюдались серия громких взрывов и пожар.

Напомним, что ранее под удар попала нефтебаза "Жутовская" в Октябрьском районе Волгоградской области РФ. Этот объект привлечен к обеспечению топливом подразделений оккупационных войск.

Об источнике: СБУ Служба безопасности Украины (СБУ; укр. Служба безпеки України, СБУ) — правоохранительный орган специального назначения, обеспечивающий государственную безопасность Украины. Подчинена Президенту Украины, сообщает "Википедия".

