Обломки дрона упали на жилой дом: что известно об утренней атаке на Киев

Последствия вражеского удара зафиксировали в Соломенском районе столицы.

https://glavred.info/ukraine/oblomki-drona-upali-na-zhiloy-dom-chto-izvestno-ob-utrenney-atake-na-kiev-10732403.html Ссылка скопирована

Утром 15 января дроны атаковали столицу Украины / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

Кратко:

Утром в Киеве работали силы ПВО

Обломки упали на жилой дом

Утром 15 января в Киеве объявляли воздушную тревогу из-за вражеской атаки дронов. В столице была слышна работа сил ПВО.

"В Киеве объявлена ​​воздушная тревога из-за угрозы ударных БпЛА. Призываем жителей города немедленно пройти до ближайших укрытий и оставаться там до отбоя тревоги", - говорится в сообщении КГВА в 06:41.

видео дня

Позже в Киевской городской администрации сообщили, что в Соломенском районе в результате вражеской атаки зафиксировано падение обломков на жилой дом.

Обновлено. В ГосЧС позже уточнили, что в Соломенском районе вследствие попадания обломков БПЛА в 15-этажный жилой дом на уровне технического этажа зафиксировано разрушение стены на площади около 4 кв. м. Дальнейшего горения не возникло.

Спасатели проводили работы по открыванию дверей одной из квартир на 15 этаже и обследованию технических этажей.

К счастью, жертв или пострадавших нет.

Шахеды - что о них известно / Инфографика: Главред

РФ готовит новый мощный удар по Киеву - что известно

14 января мониторинговые каналы сообщали, что Россия готовит новый массированный ракетный удар по Киеву и области без привлечения стратегических бомбардировщиков. Атака может произойти в течение ближайших трех суток, то есть как раз во время сильных морозов в столичном регионе.

"Цель вражеской атаки – полностью уничтожить объекты энергетики и объекты теплоснабжения для населения", - подчеркнули мониторы.

13 января мониторинговые каналы уже предупреждали, что Россия готовится нанести новый массированный ракетный удар по Украине. Оккупанты запланировали передислокацию девяти стратегических бомбардировщиков.

"Вероятно, основное направление удара – цели на Западе Украины", - говорилось в сообщении.

Атака на Львов 15 января - новости

Как писал Главред, утром 15 января во Львове прогремели взрывы. Вражеский дрон упал на детскую площадку возле памятника Бандере.

По предварительным данным обошлось без пострадавших. Взрывной волной немного задело тракториста, который убирал снег, но с ним все в порядке.

Взрывной волной выбило окна в домах рядом — в частности, в корпусе политехники и жилых домах.

В чем цель новых массированных атак РФ: мнение эксперта

Военный аналитик Олег Жданов считает, что главной целью российских атак остаётся столица Украины.

"Они хотят выключить Киев полностью. Харьков — это вторая столица, которую они пытаются уничтожить уже не первый год. Но Киев как столица — это символ. Если Киев погаснет — они считают это своей огромной победой", — сказал Жданов.

Он добавил, что в последнее время удары всё чаще наносятся по Киевской области — в первую очередь по объектам энергетической инфраструктуры и высоковольтным линиям, обеспечивающим электроснабжение столицы.

Другие новости:

О персоне: Олег Жданов Олег Владимирович Жданов (30 марта 1966, Дрезден, ГДР) – советский и украинский военный, полковник запаса ВСУ, украинский военный аналитик и видеоблогер. С 2016 года регулярно выступает не только на украинском телевидении и в украинской прессе, но и дает комментарии зарубежным СМИ. В 2012 году открыл собственный ютуб-канал, в котором публикует видео с аналитикой боевых действий, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред