Во Львове - взрыв: дрон РФ ударил по символическому месту

Кратко:
- Дрон упал на детскую площадку возле памятника Бандере
- Пострадавших нет
- Выбиты окна в корпусе политехники и жилых зданиях
Утром 15 января во Львове прогремели взрывы. Вражеский дрон упал на детскую площадку возле памятника Бандере. Об этом сообщил мэр Львова Андрей Садовый.
О взрыве глава города сообщил в 06:41.
По его словам, по предварительным данным обошлось без пострадавших.
"Вражеский дрон упал на детскую площадку возле памятника Бандере. Символическое место — то, чего агрессор больше всего боится", - сказал Садовый.
Предварительно – без пострадавших. Взрывной волной немного задело тракториста, который убирал снег, но с ним все в порядке.
Взрывной волной выбило окна в домах рядом — в частности, в корпусе политехники и жилых домах.
Смотрите видео - Во Львове прогремел взрыв:
Садовый добавил, что из-за вражеской атаки во Львове временно перекрыты улицы Митрополита Андрея и Шептицкого.
Частный и общественный транспорт здесь не курсирует.
Из-за перекрытий не ездят троллейбусные маршруты №27, №32 и №38.
Позже в Сети появилось видео, на котором видно, что мужчина во Львове продолжил чистить снег после удара дрона рядом:
РФ готовит новый мощный удар - что известно
14 января мониторинговые каналы сообщали, что Россия готовит новый массированный ракетный удар по Киеву и области без привлечения стратегических бомбардировщиков. Атака может произойти в течение ближайших трех суток, то есть как раз во время сильных морозов в столичном регионе.
"Цель вражеской атаки – полностью уничтожить объекты энергетики и объекты теплоснабжения для населения", - подчеркнули мониторы.
13 января мониторинговые каналы уже предупреждали, что Россия готовится нанести новый массированный ракетный удар по Украине. Оккупанты запланировали передислокацию девяти стратегических бомбардировщиков.
"Вероятно, основное направление удара – цели на Западе Украины", - говорилось в сообщении.
Атака на Киев утром 15 января 2026
Утром 15 января в Киеве объявляли воздушную тревогу из-за вражеской атаки дронов. В столице была слышна работа сил ПВО.
Позже в Киевской городской администрации сообщили, что в Соломенском районе в результате вражеской атаки зафиксировано падение обломков на жилой дом.
Атаки РФ не прекратятся до весны: прогноз
Военный эксперт, экс-сотрудник Службы безопасности Украины Иван Ступак считает, что до конца марта РФ рассчитывает "выбивать" инфраструктуру Украины.
"Она видит, насколько мы уязвимы, и изменила тактику обстрелов", - сказал он в интервью Главреду.
Эксперт говорит, что ранее россияне били по многим областям Украины, то сейчас они "берутся" за одну области и пытаются за одну ночь вынести там максимальное количество объектов.
"Так что до конца марта, пока стоят холода, Россия не лишит себя возможности уничтожить нашу энергетическую инфраструктуру. А вот после марта уже можно будет о чем-то говорить", - считает Ступак.
О персоне: Иван Ступак
Иван Ступак - военный эксперт, бывший сотрудник СБУ.
Окончил Национальную академию СБУ. После завершения учебы около 9 лет работал на оперативных и руководящих должностях в Главном управлении СБУ в Киеве и Киевской области. Занимался противодействием экономическим преступлениям.
