Во Львове - взрыв: дрон РФ ударил по символическому месту

Взрывной волной выбило окна в домах рядом. По предварительным данным обошлось без пострадавших.

Взрыв во Львове прогремел утром 15 января / Коллаж: Главред, фото: скриншот

Дрон упал на детскую площадку возле памятника Бандере

Пострадавших нет

Выбиты окна в корпусе политехники и жилых зданиях

Утром 15 января во Львове прогремели взрывы. Вражеский дрон упал на детскую площадку возле памятника Бандере. Об этом сообщил мэр Львова Андрей Садовый.

О взрыве глава города сообщил в 06:41.

По его словам, по предварительным данным обошлось без пострадавших.

"Вражеский дрон упал на детскую площадку возле памятника Бандере. Символическое место — то, чего агрессор больше всего боится", - сказал Садовый.

Предварительно – без пострадавших. Взрывной волной немного задело тракториста, который убирал снег, но с ним все в порядке.

Взрывной волной выбило окна в домах рядом — в частности, в корпусе политехники и жилых домах.

Садовый добавил, что из-за вражеской атаки во Львове временно перекрыты улицы Митрополита Андрея и Шептицкого.

Частный и общественный транспорт здесь не курсирует.

Из-за перекрытий не ездят троллейбусные маршруты №27, №32 и №38.

Позже в Сети появилось видео, на котором видно, что мужчина во Львове продолжил чистить снег после удара дрона рядом:

РФ готовит новый мощный удар - что известно

14 января мониторинговые каналы сообщали, что Россия готовит новый массированный ракетный удар по Киеву и области без привлечения стратегических бомбардировщиков. Атака может произойти в течение ближайших трех суток, то есть как раз во время сильных морозов в столичном регионе.

"Цель вражеской атаки – полностью уничтожить объекты энергетики и объекты теплоснабжения для населения", - подчеркнули мониторы.

13 января мониторинговые каналы уже предупреждали, что Россия готовится нанести новый массированный ракетный удар по Украине. Оккупанты запланировали передислокацию девяти стратегических бомбардировщиков.

"Вероятно, основное направление удара – цели на Западе Украины", - говорилось в сообщении.

Откуда РФ запускает ракеты по Украине / Инфографика: Главред

Атака на Киев утром 15 января 2026

Утром 15 января в Киеве объявляли воздушную тревогу из-за вражеской атаки дронов. В столице была слышна работа сил ПВО.

Позже в Киевской городской администрации сообщили, что в Соломенском районе в результате вражеской атаки зафиксировано падение обломков на жилой дом.

Атаки РФ не прекратятся до весны: прогноз

Военный эксперт, экс-сотрудник Службы безопасности Украины Иван Ступак считает, что до конца марта РФ рассчитывает "выбивать" инфраструктуру Украины.

"Она видит, насколько мы уязвимы, и изменила тактику обстрелов", - сказал он в интервью Главреду.

Эксперт говорит, что ранее россияне били по многим областям Украины, то сейчас они "берутся" за одну области и пытаются за одну ночь вынести там максимальное количество объектов.

"Так что до конца марта, пока стоят холода, Россия не лишит себя возможности уничтожить нашу энергетическую инфраструктуру. А вот после марта уже можно будет о чем-то говорить", - считает Ступак.

