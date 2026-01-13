РФ перебрасывает девять Ту-95МС: оккупанты готовят удар по Украине, названа вероятная цель

Кратко:
- Оккупанты готовят новый массированный удар по Украине
- Вероятной целью атаки станет Запад страны
Россия готовится нанести новый массированный ракетный удар по Украине. Оккупанты запланировали передислокацию стратегических бомбардировщиков.
"Начинается подготовка к нанесению массированного ракетного удара по территории Украины по привлечению стратегических бомбардировщиков", - пишет мониториноговый канал Є Радар.
В течение дня запланирована передислокация:
- 6 Ту-95МС с аэродрома "Украинка" на аэродром "Оленья"/"Энгельс";
- 3 Ту-95МС с аэродрома "Украинка" на аэродром "Белая".
"Вероятно, основное направление удара – цели на Западе Украины", - говорится в сообщении.
Украинцев призвали быть готовыми к новым вражеским атакам.
Зеленский предупредил о новой ракетной атаке
Вечером 12 января президент Владимир Зеленский предупредил, что страна-агрессор Россия может в ближайшее время нанести новый масштабный ракетно-дроновый удар по территории Украины.
По его словам, российские войска планируют использовать дроны для истощения систем противовоздушной обороны и провести ракетные атаки.
"Россияне хотят воспользоваться холодной погодой. В ближайшие дни этот удар может произойти", — отметил Зеленский.
Власти призывают украинцев не игнорировать сигналы воздушной тревоги и соблюдать рекомендации по безопасности во время возможных обстрелов.
Атаки не прекратятся до весны: прогноз
Военный эксперт, экс-сотрудник Службы безопасности Украины Иван Ступак считает, что до конца марта РФ рассчитывает "выбивать" инфраструктуру Украины.
"Она видит, насколько мы уязвимы, и изменила тактику обстрелов", - сказал он в интервью Главреду.
Эксперт говорит, что ранее россияне били по многим областям Украины, то сейчас они "берутся" за одну области и пытаются за одну ночь вынести там максимальное количество объектов.
"Так что до конца марта, пока стоят холода, Россия не лишит себя возможности уничтожить нашу энергетическую инфраструктуру. А вот после марта уже можно будет о чем-то говорить", - считает Ступак.
Атака РФ на Украину 13 января 2026 - что известно
Как писал Главред, в ночь на 13 января в Украине объявили воздушную тревогу из-за российской ракетно-дроновой атаки. Под ударом оказался и Харьков - ударный дрон типа "Шахед" попал в детский санаторий и терминал "Новой почты" в пригороде. По предварительным данным, в результате атаки погибли 4 человека, еще 6 - пострадали.
Минувшей ночью армия РФ атаковала Одессу. Известно о 5 пострадавших. Глава Одесской ГВА Лысак сообщил, что враг атаковал жилые дома, больницу, детский сад и школу в центральной части города. Сейчас на местах развернули оперативные штабы, активно работают коммунальные службы.
Утром 13 января российская оккупационная армия нанесла ракетный удар по Украине.
Из-за сложной ситуации в энергосистеме в Киеве и части Киевской области применены аварийные отключения электроэнергии. Причины введения ограничений – ракетно-дроновая атака на энергообъекты, сильный мороз и последствия непогоды в Киевской области.
О персоне: Иван Ступак
Иван Ступак - военный эксперт, бывший сотрудник СБУ.
Окончил Национальную академию СБУ. После завершения учебы около 9 лет работал на оперативных и руководящих должностях в Главном управлении СБУ в Киеве и Киевской области. Занимался противодействием экономическим преступлениям.
