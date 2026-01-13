РФ перебрасывает девять Ту-95МС: оккупанты готовят удар по Украине, названа вероятная цель

Мониторинговые каналы фиксируют подготовку России к новому ракетному удару по Украине.

Бомбардировщики Ту-95МС готовятся к ракетному удару по Украине / Коллаж: Главред, фото: Википедия, Генштаб ВСУ

Кратко:

Оккупанты готовят новый массированный удар по Украине

Вероятной целью атаки станет Запад страны

Россия готовится нанести новый массированный ракетный удар по Украине. Оккупанты запланировали передислокацию стратегических бомбардировщиков.

"Начинается подготовка к нанесению массированного ракетного удара по территории Украины по привлечению стратегических бомбардировщиков", - пишет мониториноговый канал Є Радар.

В течение дня запланирована передислокация:

6 Ту-95МС с аэродрома "Украинка" на аэродром "Оленья"/"Энгельс";

3 Ту-95МС с аэродрома "Украинка" на аэродром "Белая".

"Вероятно, основное направление удара – цели на Западе Украины", - говорится в сообщении.

Украинцев призвали быть готовыми к новым вражеским атакам.

Зеленский предупредил о новой ракетной атаке

Вечером 12 января президент Владимир Зеленский предупредил, что страна-агрессор Россия может в ближайшее время нанести новый масштабный ракетно-дроновый удар по территории Украины.

По его словам, российские войска планируют использовать дроны для истощения систем противовоздушной обороны и провести ракетные атаки.

"Россияне хотят воспользоваться холодной погодой. В ближайшие дни этот удар может произойти", — отметил Зеленский.

Власти призывают украинцев не игнорировать сигналы воздушной тревоги и соблюдать рекомендации по безопасности во время возможных обстрелов.

Откуда РФ запускает ракеты по Украине / Инфографика: Главред

Атаки не прекратятся до весны: прогноз

Военный эксперт, экс-сотрудник Службы безопасности Украины Иван Ступак считает, что до конца марта РФ рассчитывает "выбивать" инфраструктуру Украины.

"Она видит, насколько мы уязвимы, и изменила тактику обстрелов", - сказал он в интервью Главреду.

Эксперт говорит, что ранее россияне били по многим областям Украины, то сейчас они "берутся" за одну области и пытаются за одну ночь вынести там максимальное количество объектов.

"Так что до конца марта, пока стоят холода, Россия не лишит себя возможности уничтожить нашу энергетическую инфраструктуру. А вот после марта уже можно будет о чем-то говорить", - считает Ступак.

Атака РФ на Украину 13 января 2026 - что известно

Как писал Главред, в ночь на 13 января в Украине объявили воздушную тревогу из-за российской ракетно-дроновой атаки. Под ударом оказался и Харьков - ударный дрон типа "Шахед" попал в детский санаторий и терминал "Новой почты" в пригороде. По предварительным данным, в результате атаки погибли 4 человека, еще 6 - пострадали.

Минувшей ночью армия РФ атаковала Одессу. Известно о 5 пострадавших. Глава Одесской ГВА Лысак сообщил, что враг атаковал жилые дома, больницу, детский сад и школу в центральной части города. Сейчас на местах развернули оперативные штабы, активно работают коммунальные службы.

Утром 13 января российская оккупационная армия нанесла ракетный удар по Украине.

Из-за сложной ситуации в энергосистеме в Киеве и части Киевской области применены аварийные отключения электроэнергии. Причины введения ограничений – ракетно-дроновая атака на энергообъекты, сильный мороз и последствия непогоды в Киевской области.

