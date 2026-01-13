Укр
Много пострадавших и разрушений: Одесса и Днепропетровщина стали целями ударов РФ

Анна Косик
13 января 2026, 09:28
188
Россияне атаковали Украину не только роем дронов, но и ракетами.
Последствия атаки на Одессу
Что известно о последствиях ночной атаки РФ / Коллаж: Главред, фото: t.me/odeskaODA

Основное:

  • Россия атаковала ночью Украину дронами и ракетами
  • В результате удара по Одессе известно о 6 пострадавших
  • В Днепропетровской области оккупанты повредили инфраструктуру и ранили людей

В ночь на 13 января страна-агрессор Россия массированно атаковала Украину. Под удар врага попали Одесская и Днепропетровская области. По этим областям россияне били дронами и ракетами.

В результате ударов РФ известно о пострадавших и серьезных разрушениях. Соответствующие службы уже фиксируют очередные военные преступления России против мирного населения Украины.

Что известно об атаке на Одессу

Глава Одесской областной государственной администрации Олег Кипер сообщил, что Одесса подверглась этой ночью интенсивной атаке вражеских беспилотников, в результате которой пострадали 6 человек.

Среди пострадавших люди в возрасте от 35 до 68 лет. Двое с травмами средней степени тяжести госпитализированы, еще четверым медицинская помощь оказана на месте. Все находятся под наблюдением врачей.

"В результате очередного массированного удара повреждены энергетические объекты, многоквартирные жилые дома и объекты социальной сферы: больница, детский сад, луна-парк, лицей, фитнес-центр, а также частный транспорт", - добавил он.

Что известно об атаке на Днепропетровскую область

Глава Днепропетровской ОВА Александр Ганжа сообщил, что ночью под ударом ракет и дронов оказалась Зеленодольская община.

"Возник пожар. Разрушена инфраструктура. А еще – 2 частных дома, газопровод. Пострадала 69-летняя женщина. Госпитализирована в состоянии средней тяжести", – говорится в сообщении главы ОГА.

Также российские дроны атаковали Васильковскую и Солонянскую общины. Известно об одном травмированном и повреждении домов, автомобилей, газопровода.

Может ли РФ нарастить масштаб атак - мнение эксперта

Главред писал, что по мнению военного эксперта Ивана Ступака, уже в первом квартале этого года РФ сможет запускать до 5 тысяч беспилотников в месяц по Украине.

Таким образом, атаки России на Украину в новом году станут более массированными. И это не запугивание, а статистика. Если в марте 2024 года РФ за месяц запустила по нам 500 беспилотников, то в конце декабря 2025-го она запустила по Украине за одну ночь около 600 беспилотников. Поэтому наращивание массовости ударов для России не является проблемой.

Российские атаки на Украину - последние новости

Напомним, Главред писал, что в ночь на 13 января Россия применила баллистические ракеты и ударные беспилотники против Украины. Воздушные силы предупредили об угрозе.

Через некоторое время в пригороде Харькова прогремели взрывы. Было зафиксировано попадание "Шахеда" в детский санаторий в Шевченковском районе Харькова. На месте вспыхнул пожар.

инфографика шахед, шахед, шахеды
Shahed-136 / Инфографика: Главред

А уже утром 13 января российская оккупационная армия продолжила наносить ракетные удары по Украине. По данным ВС ВСУ, крылатые ракеты двигались в направлении Киевской области.

Олег Александрович Кипер (род. 1 мая 1980, Тимково, Одесская область) — глава Одесской областной военной администрации с 30 мая 2023 года, заслуженный юрист Украины, кандидат юридических наук, сообщает Википедия.

Начал свою карьеру в органах прокуратуры в 2001 году. Впоследствии он занимал различные должности, в частности:

  • следователя в Котовской межрайонной прокуратуре;
  • прокурора отдела в Генеральной прокуратуре Украины;
  • руководителя Киевской городской прокуратуры (с 2020 по 2023 год).

В 2014 году Олег Кипер подвергся люстрации, но позже, в 2019 году, он добился через суд отмены этого решения. С 2021 года он имеет звание заслуженного юриста Украины.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

война в Украине Одесса Днепропетровская область новости Украины новости Одессы ракетный удар атака дронов
