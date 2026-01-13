Скопление БПЛА и "скоростные цели": в Харькове была слышна серия взрывов, что известно

В Харькове прогремела серия взрывов, власти призвали жителей находиться в укрытиях из-за приближения вражеских беспилотников.

Воздушные силы Украины зафиксировали большое скопление ударных БПЛА вблизи Харькова / коллаж: Главред, фото: 53 отдельная механизированная бригада имени князя Владимира Мономаха, ua.depositphotos.com

Кратко:

Серия взрывов в пригороде Харькова в ночь на 13 января

В результате атак погибли два человека, трое получили ранения

Пожары вспыхнули в результате ударов по объектам пригорода

В ночь на 13 января жители Харькова слышали серию громких взрывов. О приближении воздушных целей к городу сообщили в Воздушных силах Вооруженных сил Украины.

"Скоростные цели на Харьков", — говорилось в официальном сообщении.

Информацию о взрывах подтвердил и городской голова Харькова Игорь Терехов. По его словам, звуки взрывов, которые были слышны в городе, прогремели за пределами Харькова — в ближайшем пригороде.

Впоследствии Терехов предупредил, что в Харьковской области фиксируется большое количество вражеских ударных беспилотников. Он призвал жителей находиться в укрытиях и соблюдать правила безопасности до объявления отбоя воздушной тревоги.

Эту информацию также подтвердили в Воздушных силах ВСУ, сообщив о значительном скоплении ударных БПЛА вблизи Харькова.

Последствия атаки

Начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщил, что на месте взрывов вспыхнул пожар. По его словам, в результате вражеской атаки за пределами Харькова один человек получил ранения.

По уточненной информации, пострадал 42-летний мужчина, его госпитализировали. Местные службы продолжают выяснять детали инцидента.

Позже стало известно, что количество пострадавших увеличилось до трех, 42-летний и 40-летний мужчины были госпитализированы, еще один 58-летний мужчина получил острую реакцию на стресс.

Шахед / Инфографика: Главред

К сожалению, в результате вражеских ударов по пригороду Харькова погибли два человека, сообщил Олег Синегубов.

Городской голова Харькова Игорь Терехов сообщил, что зафиксировано попадание вражеского беспилотника типа "шахед" в детский санаторий в Шевченковском районе Харькова, что привело к пожару.

Чего хочет добиться РФ атаками — мнение эксперта

По словам главы Союза потребителей коммунальных услуг Олега Попенко, удары России по отдельным регионам Украины имеют четкую цель. Он объясняет, что враг пытается разбалансировать энергосистему, сделав ее неуправляемой.

"Это создает дополнительное давление на население — вызывает панику и угрожает социальной стабильности. Одновременно это форма военного и психологического воздействия на руководство Украины", — подчеркивает эксперт.

Удары РФ по Украине — новости по теме

Как писал Главред, в ночь на воскресенье, 11 января, страна-агрессор Россия нанесла удары по объектам критической инфраструктуры Житомирской области. В результате атаки ранения получили два работника. Также возникли пожары.

Кроме того, в ночь на 12 января российская армия атаковала Украину беспилотниками. В Киеве прогремели взрывы. В одном из районов Киева произошел пожар.

Также в ночь на 12 января российская оккупационная армия атаковала Одессу. В городе поврежден объект инфраструктуры и жилые дома. В части одного из районов отсутствует электроснабжение. По предварительным данным, пострадали два человека.

Читайте также:

О персоне: Игорь Терехов Терехов Игорь Александрович - украинский чиновник, политик и деятель местного самоуправления. Городской голова Харькова с 11 ноября 2021 года. С 2015 года по 11 ноября 2021 года был депутатом Харьковского городского совета, с 2020 года - председателем фракции партии "Блок Кернеса - Успешный Харьков", пишет Википедия.

