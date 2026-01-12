В Киеве дважды за ночь объявляли тревогу из-за дронов РФ: что известно о последствиях

Кратко:
- Россия атаковала Украину ударными беспилотниками.
- В Киеве прогремели взрывы, работали силы ПВО
- С столице зафиксирован пожар
В ночь на 12 января российская армия атаковала Украину беспилотниками. В Киеве прогремели взрывы. В одном из районов Киева произошел пожар.
В полвторого ночи в Киевской городской военной администрации сообщили, что в столице объявлена воздушная тревога из-за угрозы вражеских ударных дронов. Силы ПВО работали над ликвидацией угрозы в небе над Киевом.
В 01:52 начальник КГВА Тимур Ткаченко сообщил о пожаре в нежилом здании в Соломенском районе в результате удара БпЛА.
В 03:53 в Киеве во второй раз объявили воздушную тревогу.
Перед этим Воздушные силы ВСУ предупреждали о дронах, движущихся в направлении Киева.
Атака РФ на Украину 9 января 2026 - что известно
Как писал Главред, в ночь на 9 января в Киеве и ряде регионов Украины была объявлена воздушная тревога из-за массированной атаки ударных беспилотников. Позже добавилась угроза применения баллистического вооружения. Сообщалось, что во Львове прогремела серия взрывов.
В Киеве повреждения зафиксированы в Дарницком, Днепровском, Деснянском, Печерском и Шевченковском районах. Есть разрушения, жертвы и пострадавшие. В столице - перебои со светом, теплом и водой. На левом берегу столицы введены экстренные отключения света.
Согласно данным Национальной полиции, в Киеве 4 человека погибли, 24 - ранены, среди них - медики и работники ГосЧС.
В Киевской области оккупанты атаковали почти все районы. Спасатели деблокировали из-под завалов целую семью: маму, папу, бабушку и пятилетнего ребенка.
РФ готовит новый массированный обстрел Украины: прогноз
Военный эксперт, экс-сотрудник Службы безопасности Украины Иван Ступак считает, что до конца марта РФ рассчитывает "выбивать" инфраструктуру Украины.
"Она видит, насколько мы уязвимы, и изменила тактику обстрелов", - сказал он в интервью Главреду.
Эксперт говорит, что ранее россияне били по многим областям Украины, то сейчас они "берутся" за одну области и пытаются за одну ночь вынести там максимальное количество объектов.
"Так что до конца марта, пока стоят холода, Россия не лишит себя возможности уничтожить нашу энергетическую инфраструктуру. А вот после марта уже можно будет о чем-то говорить", - считает Ступак.
О персоне: Иван Ступак
Иван Ступак - военный эксперт, бывший сотрудник СБУ.
Окончил Национальную академию СБУ. После завершения учебы около 9 лет работал на оперативных и руководящих должностях в Главном управлении СБУ в Киеве и Киевской области. Занимался противодействием экономическим преступлениям.
