Внезапное потепление накроет Львовскую область: какой будет погода 27 февраля

Конец февраля принесет на Львовщину настоящее весеннее потепление, однако ночные морозы и утренние туманы пока не отступают.

https://glavred.info/synoptic/vnezapnoe-poteplenie-nakroet-lvovskuyu-oblast-kakoy-budet-pogoda-27-fevralya-10744337.html Ссылка скопирована

Прогноз погоды на Львовщине на 27 февраля / Фото: freepik.com

Вы узнаете:

Какая погода ожидается во Львовской области 27 февраля

Будут ли осадки, туман или гололед

Какая будет температура на Львовщине

В пятницу, 27 февраля, погоду на Львовщине будет определять область повышенного атмосферного давления. Местами ожидается переменная облачность, осадков не предвидится. Об этом сообщил Львовский региональный центр по гидрометеорологии.

По прогнозу синоптиков, ночью и утром возможен слабый туман, а на отдельных участках дорог - гололедица. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью составит 2-7° мороза, днем 5-10° тепла.

видео дня

Погода во Львове

Во Львове также ожидается переменная облачность без осадков. Ночью температура опустится до 3-5° мороза, днем потеплеет до 7-9° тепла.

Предупреждение о гидрологической ситуации

Синоптики объявили I уровень опасности (желтый) из-за незначительной волны тало-дождевого паводка в Днестре на участке г. Галич - г. Залещики. В течение 26-27 февраля ожидается повышение уровней воды на 0,5-1 м над показателями 25 февраля на 08:00, без негативных последствий.

Какая будет погода в марте

Укргидрометцентр прогнозирует, что в марте 2026 года погода в Украине в целом будет соответствовать норме. Средняя температура по стране составит 1-7 °C, на западе, в Житомирской, Винницкой и Одесской областях - на 1,5-2,5 °C выше нормы.

Осадков ожидается 30-53 мм, в Карпатах и Закарпатье - 53-98 мм. Абсолютный минимум - до -39 °C, максимум - до +24 °C. Переход средней температуры через 0 °C произойдет в феврале-марте в зависимости от региона.

Погода в Украине - последние новости

Как сообщал Главред, в пятницу, 27 февраля, в Украине будет без осадков и местами солнечно, благодаря влиянию антициклона Heiko. Температура ночью ожидается -1…-6°, днем от -2 до +4°, на юге и западе +2…+6°.

Также в марте в Тернопольской области ожидается теплее нормы погода: средняя температура +3...+9 °C, осадки в пределах нормы (39 мм). Возможны грозы, сильный ветер, гололед и мокрый снег.

Кроме этого, 27 февраля в Ровенской области облачно с прояснениями, без осадков, местами туман. Температура ночью -4…-9 °C, днем +1…+6 °C. На дорогах гололедица, объявлен желтый уровень опасности.

Читайте также:

Об источнике: Львовский региональный центр по гидрометеорологии Львовский региональный центр по гидрометеорологии - государственное учреждение, которое осуществляет наблюдение, прогнозирование и анализ метеорологических, гидрологических и климатических явлений на территории Львовской области. Центр готовит прогнозы погоды, предупреждения об опасных метеорологических явлениях, контролирует состояние рек и водохранилищ, а также предоставляет информационную поддержку органам власти, коммунальным службам и населению.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред