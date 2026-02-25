На Житомирщине резко изменится погода: синоптик предупредила об I уровне опасности

С 25 февраля в область вернутся морозы. Водителям и пешеходам советуют быть осторожными на дорогах.

Какая будет погода в конце февраля в Житомирской области / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Главное из новости:

В Житомирскую область возвращаются морозы

25 февраля ожидается снег и гололед

Сибирский антициклон принесет стабильный холод

В Житомирской области в ближайшие дни ожидается резкое изменение погодных условий. Начало недели прошло под влиянием теплого атлантического воздуха, приносящего дожди, туман и гололед, однако уже с 25 февраля в область вернется холодный воздух и морозы.

Об этом в комментарии Суспильному сообщила начальник отдела гидрометеообеспечения Житомирского областного центра по гидрометеорологии Екатерина Ткачук.

По словам синоптика, нынешняя нестабильность погоды типична для переходного периода между зимой и весной, когда теплые и холодные воздушные массы борются за влияние.

В то же время она отметила, что в регионе объявлено предупреждение об опасном метеорологическом явлении I уровня. Ткачук подчеркнула:

"В течение суток 25-26 февраля в Житомирской области на дорогах ожидается гололедица. Водителям и пешеходам нужно быть осторожными".

Похолодание с 25 февраля

По словам синоптика, уже 25 февраля через область пройдет холодный атмосферный фронт. Он принесет мокрый снег, усиление ветра и понижение температуры.

Ткачук сообщила, что температура воздуха снизится до слабых морозов, ожидается усиление гололеда.

В течение суток 25 февраля в Житомирской области будет сохраняться облачная погода. Ночью местами будет выпадать небольшой мокрый снег или снег, а днем ожидается небольшой снег. На дорогах будет сохраняться гололедица. Ветер будет северо-западным, со скоростью 3-8 метров в секунду. Температура воздуха в течение суток будет колебаться от -3 до +2 градусов.

Сибирский антициклон: стабилизация и морозы

С 26 февраля погода станет спокойнее, но холоднее. На территорию Украины распространится выступ сибирского антициклона.

Синоптик пояснила: "Погода приобретет более стабильный характер: ветер ослабнет, осадки прекратятся. В ночные часы морозы несколько усилятся".

Прогноз на 26 февраля

26 февраля ожидается облачная погода с прояснениями. Осадков не прогнозируют. На дорогах будет сохраняться гололедица. Ветер будет северо-западным, 3-8 метров в секунду. Температура ночью снизится до -3...-8°, а днем составит от -3 до +2°.

Прогноз на 27–28 февраля

27 и 28 февраля на территории области осадков не ожидается. Ночью температура воздуха будет сохраняться в пределах -3…-8°. Днем 27 февраля воздух прогреется до -1…+4°, а 28 февраля - до +1…+6°.

Что такое Суспільне Национальная общественная телерадиокомпания Украины (сокращенно - НОТУ) или Общественное вещание (Общественное) - общественная телерадиокомпания, в которую входят общенациональные телеканалы "Первый", "Общественное Культура", "Общественное Спорт", "Радио Проминь", "Радио Культура", "Радиоточка", "Радио Ukraine International", "Общественное Спорт", радиоканалы "Украинское радио", "Радио Проминь", "Радио Культура", "Радиоточка" и "Radio Ukraine International", 24 региональных филиала, а также диджитал-платформы, в частности интернет-СМИ. НСТУ является акционерным обществом, 100% акций которого принадлежат государству, пишет Википедия.

