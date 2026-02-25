Укр
Kill-зоны и фортификации: Одессу готовят к круговой обороне - что происходит

Анна Ярославская
25 февраля 2026, 09:00
Одесса превращается в крепость. В регионе создают систему ловушек на случай наступления оккупантов.
Одесса
Одессу укрепляют фортификациями — готовятся к любому сценарию / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

Главные тезисы:

  • Одессу готовят к круговой обороне
  • Создается разветвленная система фортификаций и инженерных заграждений
  • Система обороны должна сделать возможное наступление технически невозможным

Одессу и область готовят к круговой обороне. Создается разветвленная система помех, что сделает возможное вражеское наступление технически невозможным. Активно привлекаются гражданские - от студентов до пенсионеров, которые проходят обучение на полигонах под руководством инструкторов. Детали раскрыл начальник Регионального управления Сил ТрО "Юг" подполковник Денис Носиков.

"Мы сейчас очень серьезно готовимся к круговой обороне города Одесса. Мы готовим к круговой обороне всю Одесскую область", — сказал он.

видео дня

По словам Носикова, создается очень сложная система всевозможных фортификационных сооружений, разного рода инженерных заграждений.

"Это те же kill-зоны, это противотанковые рвы, это разнообразные "ловушки", капканы, это и "егоза" (спиральное заграждение из армированной колючей ленты, - ред.), малозаметные препятствия. Я не могу подробно рассказать, но это очень мощная большая система", - рассказал подполковник.

"Просто так сюда никто не войдет. Это будет просто нереально", - подчеркнул Носиков.

Также наращиваются подразделения добровольческих формирований территориальных общин.

"Это не вооруженные силы, это местные люди, имеющие право носить, использовать оружие, они выполняют свои боевые задачи в рамках боевых распоряжений. Это студенты, пенсионеры, очень много людей, которые по здоровью не могут вступить в Вооруженные Силы и выполнять соответствующие задачи. Параллельно мы готовим в рамках программы подготовки населения к национальному сопротивлению на наших ресурсах, наших полигонах, с нашими инструкторами. Они очень серьезно готовятся", - добавил начальник регионального управления Сил ТрО "Юг".

Смотрите видео - Начальник Тро "Юг" Носиков рассказал о подготовке Одессы к обороне:

Скриншот

Как писал Главред, во время трехсторонних переговоров, проходивших в начале февраля между Украиной, Россией и США в Абу-Даби, Киев якобы заявлял о необходимости гарантий безопасности для Одессы. Об этом сообщило российское пропагандистское издание ТАСС со ссылкой на неназванный источник, знакомый с переговорами в ОАЭ.

"Украина хочет получить гарантии безопасности для Одессы в рамках выработки мирного документа", — писало росСМИ.

Зачем Путину Одесса: мнение британского полковника

Полковник британской армии в отставке, военный эксперт Глен Грант считает, что угроза наступления россиян в Одессу будет оставаться всегда. И вполне возможно, что она реализуется тогда, когда этого ожидают меньше всего.

"Стратегия России абсолютно ясна: она стремится не столько к территориальному продвижению, сколько к контролю над Украиной", — сказал Грант в эфире Эспрессо.

Эксперт считает, что России не нужно доходить до Львова, потому что ее цель состоит в другом.

"Ей нужен рычаг влияния, и ключевым элементом этого является Одесса. Если России удастся захватить Одессу, она сможет эффективно задушить Украину – финансово, экономически и политически. Угроза наступления на Одессу будет оставаться всегда. И вполне возможно, что она реализуется тогда, когда этого ожидают меньше", — отметил полковник.

Зачем РФ усиливает атаки на Одессу

Издание The Wall Street Journal выяснило, для чего россияне терроризируют с воздуха именно Одесскую область Украины.

Аналитики убеждены, что усиление российских атак на область означает лишь одно - РФ ищет способы ухудшить экономическую ситуацию в Украине. Дело в том, что около 90% сельскохозяйственной продукции Украины экспортируется морем.

В частности шесть портов в Одесской области обработали около 76 миллионов тонн грузов за 11 месяцев 2025 года.

Директор Украинского центра транспортных стратегий Сергей Вовк предупредил, что в случае нарушения экспорта украинского зерна из-за российских атак покупатели могут искать более стабильные поставки в других местах, что потенциально может привести к снижению цен на внутреннем рынке и уменьшению средств у фермеров на удобрения и топливо.

Об источнике: The Wall Street Journal

The Wall Street Journal (WSJ) - ежедневная международная англоязычная газета, ориентированная на деловые и финансовые новости. Основана 8 июля 1889 г. Чарльзом Доу, Эдвардом Джонсом и Чарльзом Бергстрессером. Одно из самых влиятельных и крупнейших американских изданий, публикующее статьи по тематике: политика, экономика, бизнес, технологии, лайф-стайл и т.д., пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

война в Украине Одесса Одесская область новости Одессы
