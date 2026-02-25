"Момент истины": когда РФ окажется перед неизбежным выбором в войне с Украиной

Несмотря на огромные потери и замедление экономики, Кремль продолжает тратить миллиарды на оборону.

Кремль использует войну для модернизации вооружений / коллаж: Главред, фото: Минобороны РФ, kremlin.ru

Кратко:

Россия продолжает войну в Украине в 2026 году

Военные расходы РФ в 2025 году составили $186 млрд (7,3% ВВП)

Угроза Европе со стороны ракет и дронов растет

Несмотря на растущее экономическое давление и дефицит кадров, Россия может продолжать вторжение в Украину в течение всего 2026 года. Угроза Европе со стороны российских ракет и беспилотников при этом усиливается.

Расходы на войну бьют рекорды

Бастиан Гигерих, генеральный директор Международного института стратегических исследований (IISS), отмечает: "мало что указывает" на снижение способности России вести войну против Украины пятый год подряд.

По данным аналитиков, в 2025 году Кремль потратил на оборону не менее $186 млрд, что составило 7,3% ВВП страны – более чем вдвое превышает долю расходов США, пишет The Guardian.

Эксперт по оборонным финансам Фенелла Макгерти подчеркнула, что хотя экономика России замедляется и это может привести к "потенциальному снижению" военных расходов в 2026 году, это происходит на фоне резкого роста предыдущих лет. Военные расходы страны удвоились в реальном выражении с 2021 года, позволяя активно модернизировать технику и привлекать контрактников.

Проблема с кадрами

По словам Найджела Гулд-Дэвиса, эксперта по России, "растущие признаки того, что темпы набора в РФ начали отставать от ежемесячных потерь", могут поставить Кремль перед "моментом истины": либо уменьшать темпы наступления, либо объявлять вторую волну принудительной мобилизации, рискуя социальными протестами.

По оценкам, Россия набирает от 30 до 35 тысяч человек в месяц, однако качество кадров падает – вербовщикам приходится привлекать зависимых и физически нездоровых людей.

Модернизация войны

Москва также использует войну для модернизации вооружений, в частности дронов Shahed-136, способных поражать цели по всей Европе на расстоянии до 2000 км. Гигерих подчеркнул необходимость усиления ПВО НАТО, напомнив об инциденте в сентябре прошлого года, когда 21 российский дрон нарушил пространство Польши и парализовал работу аэропортов.

Европа готовится

Европейские союзники по НАТО пообещали довести оборонные бюджеты до 3,5% ВВП к 2035 году. Эксперты отмечают, что для уменьшения военной зависимости от США в сферах разведки и космических технологий Европе понадобится время до середины 2030-х.

Что на самом деле с экономикой РФ – мнение эксперта

Политический и экономический аналитик Тарас Загородний указывает, что ситуация на мировом нефтяном рынке уже ощутимо бьет по российской экономике и ограничивает возможности финансирования войны против Украины.

По его словам, это проявляется в сокращении расходов на производство вооружения и росте задолженности на предприятиях оборонного комплекса, где выплаты урезали еще в середине прошлого года.

"В начале 2026 года проблем в России стало заметно больше по сравнению с предыдущим годом. Первый квартал 2025-го ей удалось пройти относительно стабильно благодаря тогдашним высоким ценам на нефть", — объясняет эксперт.

"Все это непременно повлияет на оборонный бюджет РФ, потому что денег будет становиться все меньше", — заключает Загородний.

