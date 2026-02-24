Рептилия размером с пятиэтажку: ученые ошарашили габаритами гигантской змеи

В жарком и влажном климате палеоценовой эпохи огромные рептилии были не исключением.

Появились данные о самых гигантских змеях / Коллаж: Главред, фото: скриншоты с видео

Вы узнаете:

После вымирания динозавров на Земле обитали гигантские змеи

Современные змеи значительно меньше, чем были ранее

Более прохладная среда и изменения климата не дают змеям шанса

После вымирания динозавров на Земле обитали гигантские змеи, такие как Titanoboa, которая жила около 60 миллионов лет назад.

Эта змея, найденная в Колумбии, достигала длины 14 метров и веса в тонну, говорится в материале IFLScience.

В жарком и влажном климате палеоценовой эпохи такие огромные рептилии были не исключением.

Однако в 2024 году ученые описали новую змею — Vasuki indicus из Индии, которая могла быть даже крупнее Titanoboa, с длиной до 15 метров.

Найденные позвонки этой змеи указывают на её гигантские размеры, хотя точные параметры остаются предметом дебатов.

Судя по окружающим окаменелостям, Vasuki в основном охотился на водных животных.

Современные змеи значительно меньше, так как сегодня условия не позволяют им расти до таких размеров.

Более прохладная среда и быстрые изменения климата делают такие гигантские существа невозможными в нашем времени.

/ Ansh Saxena 7163/Wikimedia Commons

Какие животные раньше жили в Украине

К числу самых ранних обитателей территории современной Украины относились панцирные рыбы. Они существовали задолго до эпохи динозавров и отличались внушительным видом: их тело защищала прочная костная броня, а добычу они разрывали острыми, словно ножи, зубами.

Позже здесь жил и другой гигант — шерстистый носорог. Это мощное животное с густой шерстью и массивным рогом не только переживало суровые морозы ниже −30 °C, но и активно влияло на окружающую среду, разрыхляя почву и буквально меняя рельеф местности.

Об источнике: IFLScience IFLScience - популярное онлайн-издание, основанное в 2012 году Элиз Эндрю как страница в Facebook, которая впоследствии выросла в крупный научно-популярный сайт. Сегодня управляется LabX Media Group, базирующейся в Канаде и Великобритании. Охватывает приблизительно 10 млн посетителей сайта и 60 млн подписчиков в соцсетях.

