Рептилия размером с пятиэтажку: ученые ошарашили габаритами гигантской змеи

Алексей Тесля
24 февраля 2026, 17:55
В жарком и влажном климате палеоценовой эпохи огромные рептилии были не исключением.
самая длинная в истории змея
Появились данные о самых гигантских змеях / Коллаж: Главред, фото: скриншоты с видео

Вы узнаете:

  • После вымирания динозавров на Земле обитали гигантские змеи
  • Современные змеи значительно меньше, чем были ранее
  • Более прохладная среда и изменения климата не дают змеям шанса

После вымирания динозавров на Земле обитали гигантские змеи, такие как Titanoboa, которая жила около 60 миллионов лет назад.

Эта змея, найденная в Колумбии, достигала длины 14 метров и веса в тонну, говорится в материале IFLScience.

В жарком и влажном климате палеоценовой эпохи такие огромные рептилии были не исключением.

Однако в 2024 году ученые описали новую змею — Vasuki indicus из Индии, которая могла быть даже крупнее Titanoboa, с длиной до 15 метров.

Найденные позвонки этой змеи указывают на её гигантские размеры, хотя точные параметры остаются предметом дебатов.

Судя по окружающим окаменелостям, Vasuki в основном охотился на водных животных.

Современные змеи значительно меньше, так как сегодня условия не позволяют им расти до таких размеров.

Более прохладная среда и быстрые изменения климата делают такие гигантские существа невозможными в нашем времени.

Screenshot
/ Ansh Saxena 7163/Wikimedia Commons

Какие животные раньше жили в Украине

К числу самых ранних обитателей территории современной Украины относились панцирные рыбы. Они существовали задолго до эпохи динозавров и отличались внушительным видом: их тело защищала прочная костная броня, а добычу они разрывали острыми, словно ножи, зубами.

Позже здесь жил и другой гигант — шерстистый носорог. Это мощное животное с густой шерстью и массивным рогом не только переживало суровые морозы ниже −30 °C, но и активно влияло на окружающую среду, разрыхляя почву и буквально меняя рельеф местности.

Ранее сообщалось о том, что владельцев домашних животных в Украине могут оштрафовать. Штрафы за незарегистрированную собаку могут достигать почти тысячи гривен.

Напомним, ранее Главред сообщалось о том, что в Днепре заметили диких животных: горожанам советуют не приближаться. Двух животных увидели возле жилого массива "Победа-3".

Об источнике: IFLScience

IFLScience - популярное онлайн-издание, основанное в 2012 году Элиз Эндрю как страница в Facebook, которая впоследствии выросла в крупный научно-популярный сайт.

Сегодня управляется LabX Media Group, базирующейся в Канаде и Великобритании. Охватывает приблизительно 10 млн посетителей сайта и 60 млн подписчиков в соцсетях.

Оля Фреймут отвезла детей к "американской" дочери — как они выглядят

