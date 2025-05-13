Владельцев домашних животных в Украине могут оштрафовать: как избежать наказания

Штрафы за незарегистрированную собаку могут достигать почти тысячи гривен.

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Штрафы могут коснуться владельцев собак / Коллаж: Главред, фото: pixabay, УНИАН

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Владельцам незарегистрированных собак грозит штраф

Сроки регистрации животных пока неизвестны

В Украине ввели новые подходы к учету домашних животных. Например, с 12 мая в Киеве начали регистрировать через ЦПАУ собак. Если владельцы домашних любимцев не пройдут ее, их может ждать немалый штраф.

Дело в том, что статья 154 Кодекса Украины об административных правонарушениях предусматривает ответственность за содержание незарегистрированных собак. Эта статья предусматривает вынесение предупреждения или наложение штрафа для граждан в размере от десяти до двадцати необлагаемых минимумов доходов (170-340 грн), а для должностных лиц - от двадцати до пятидесяти таких минимумов (340-850 грн).

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Как рассказали в комментарии Факты ICTV в ЦПАУ, пока нет крайних сроков для регистрации животных, а также сообщили, что специалисты Центров предоставления административных услуг не имеют полномочий чтобы накладывать штрафы на украинцев.

В Киевской городской больнице ветеринарной медицины изданию сообщили, что обязательную регистрацию ввели не для взимания штрафов, а для контроля популяции животных на улицах города.

Поэтому, по состоянию на сегодня, регистрация собак является обязательной, но механизм наложения штрафов на нарушителей пока неизвестен.

Относительно других домашних животных - регистрация остается добровольной и штрафы за ее отсутствие не предусмотрены.

Штрафы в Украине - последние новости

Напомним, эксперты сообщали водителей, что за превышение скорости на 20-50 км/ч предусмотрен штраф в размере 340 гривен. А если водитель разгоняется сверх этого лимита - более чем на 50 км/ч - штраф возрастает до 1700 гривен.

Накануне Главред писал, что в Украине определен список мест, в которых разрешено разводить огонь. Если нарушить закон, гражданину грозит штраф за костер в неправильном месте.

Ранее стало известно, что украинских водителей могут начать штрафовать за превышение допустимого уровня шума, который создает их транспорт. Размер штрафа за первое нарушение составит 17 000 грн.

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Что известно о регистрации домашних животных в ЦПАУ? В Киеве с 12 мая во всех ЦПАУ города запустили новый сервис регистрации домашних животных. Сейчас регистрация является обязательной для всех собак, а для кошек - по желанию владельца. Для регистрации владельцу необходимо лишь подать заполненную форму № 1, которая предоставляется непосредственно в ЦПАУ, и квитанцию об оплате. После регистрации животному присваивают уникальный номер, а владелец получает регистрационное удостоверение, подтверждающее право собственности на питомца.

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