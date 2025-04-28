Сезон шашлыков-2025: на сколько и за что могут оштрафовать украинцев

Важно не только место разведения костра, но и его материал.

https://glavred.info/economics/sezon-shashlykov-2025-na-skolko-i-za-chto-mogut-oshtrafovat-ukraincev-10659833.html Ссылка скопирована

Пожарили шашлыки - заплатите штраф / коллаж: Главред, фото: pixabay

Вы узнаете:

Где запрещено жарить шашлыки по закону

Какой штраф за приготовление шашлыка в неположенном месте

Весенний и летний сезоны - это период, когда украинцы часто отдают предпочтение отдыху на природе. Одним из любимых занятий у водоемов или в лесу остается приготовление шашлыков. Однако иногда подобный досуг может обернуться немалыми штрафами.

В Украине определен список мест, в которых разрешено разводить огонь. Если нарушить закон, гражданину грозит штраф за костер в неправильном месте.

видео дня

Вот где запрещено жарить шашлыки по закону:

на расстоянии ближе чем 30 м к водоемам;

в лесах и лесополосах за пределами специально определенных и обустроенных мест (это регулирует закон Украины "Порядок организации охраны и защиты лесов"):

на расстоянии менее 5 м от зданий и сооружений при условии, что очаг специально оборудован и обгорожен негорючими материалами (регулируют Правила пожарной безопасности Украины);

в заповедниках, национальных парках, заказниках и других объектах природно-заповедного фонда (закон "О природно-заповедном фонде Украины");

в зонах повышенной пожарной опасности - сельскохозяйственных угодьях, торфяниках, военных зонах (статья 77-1 Кодекса Украины об административных правонарушениях);

в пределах населенных пунктов - во дворах, на детских площадках, в скверах и парках, если для этого нет специально обустроенных мест (статья 152 КУоАП).

Важно не только место разведения костра, но и его материал. Нельзя разжигать огонь в дикой местности из самовольно собранных дров или срубленных деревьев. Можно использовать остатки сухой растительности, но только в безветренную погоду. Безопаснее всего сжигать магазинный уголь.

Какой штраф за приготовление шашлыка в неположенном месте в Украине

Какой штраф за шашлык придется заплатить - зависит от места разведения костра и статьи административного кодекса, по которой квалифицируют нарушение.

Если костер разведен в лесной зоне, то действие квалифицируют как нарушение требований пожарной безопасности в лесах (ст. 77 КУоАП) с наказанием в размере от 1530 до 4590 гривен. Неправильное приготовление шашлыка в населенном пункте расценивается как нарушение правил благоустройства (ст. 152 КУоАП) со штрафом от 340 до 1360 гривен.

Если не погасить должным образом костер и на его месте останутся горящие остатки, то можно дополнительно схлопотать от 1530 до 4590 гривен штрафа.

Сумма штрафа увеличивается, если нарушение совершили должностные лица.

Наиболее тяжелое наказание грозит в том случае, если непотушенный огонь спровоцировал большой пожар. В таком случае отдыхающим может грозить уголовная ответственность по статье 270 Криминального кодекса Украины - ограничение либо лишение воли до 3 лет.

Штрафы в Украине - последние новости

Как сообщал Главред, украинских водителей могут начать штрафовать за превышение допустимого уровня шума, который создает их транспорт. Размер штрафа за первое нарушение составит 17 000 грн. Об этом говорится в законопроекте №9564, поданном в Верховную Раду.

Напомним, в 2025 году в Украине серьезных изменений в ПДД не произошло, но с мая усиливается ответственность за превышение скорости. Штраф за превышение на 20-50 км/ч составляет 340 грн, за более чем 50 км/ч - 1700 грн.

Также Минэкономики Украины в течение года может менять перечень авто, подлежащих уплате транспортного налога, из-за чего владельцам придется платить налог за весь год, даже если авто добавили позже. Под налог попадают машины возрастом до 5 лет и стоимостью более 3 млн грн. За несвоевременную уплату предусмотрены штрафы до 10% суммы долга и ежедневная пеня.

Вас также заинтересует:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред