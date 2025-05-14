Предательница Тодоренко засветила выпирающий живот

Кратко:
- Что делает Тодоренко, чтобы держать себя в форме
- Как она смогла засветить свой живот
Российская ведущая Регина Тодоренко, которая родом из Одессы, но предала родную страну и молчит о террористическом нападении РФ на Украину, впервые засветила свой беременный живот.
На фоне слухов о третьей беременности запроданки, она опубликовала видео, как занимается йогой со своим некогда зависимым мужем-музыкантом Владом Топаловым.
На своей странице в Телеграм, она написала, что занимается йогой всегда и в любой ситуации.
"Где бы я ни была, какой бы напряженный график ни был, я всегда найду возможность включить спорт и физическую активность в свою жизнь. Для меня это, в первую очередь, про здоровье и возможность нормально функционировать", - написала предательница.
Как известно, ранее другая оголтелая путинистка Валерия слила информацию о том, Тодоренко беременна в третий раз. Она уже воспитывает двоих сыновей от своего мужа-россиянина Влада Топалова.
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Регина Тодоренко - последние новости по теме
Отметим, как сообщал Главред, недавно предательницу Регину Тодоренко заподозрили в беременности. Ведущая опубликовала снимок с отдыха и поклонники решили, что она ждет третьего ребенка.
А также ранее Тодоренко рассказала, что вместе с детьми и мужем-путинистом Владом Топаловым, отправилась на Мальдивы. Но, в то же время, пожаловалась, как она устала и призналась, что совсем без сил.
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Кто такая Регина Тодоренко?
Регина Тодоренко - ведущая, актриса, певица украинского происхождения. Бывшая участница группы Real O. Получила известность благодаря тревел-шоу "Орел и решка". Живет и строит карьеру в РФ даже после начала полномасштабной войны. В связи с этим с сентября 2022 находится под санкциями Украины.
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