Тодоренко беременна третьим: путинистка Валерия "слила" секрет запроданки

Ведущая запроданка ждет третьего ребенка и скоро перестанет это скрывать.

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Регина Тодоренко ожидает третьего/ коллаж: Главред, фото: instagram.com/reginatodorenko/

Кратко:

Предательница Тодоренко появилась на вечеринке

Как стало известно о ее беременности

Российская ведущая Регина Тодоренко, которая родом из Украины, но продолжает жить и работать в стране-оккупанте РФ, скоро родит третьего ребенка.

Как сообщают российские пропагандистские СМИ, информацию о скором пополнении журналистам "слила" путинистка, российская певица Валерия.

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Тодоренко беременна третьим ребенком / Фото Instagram/reginatodorenko

На афтепати после съемок одного из российских шоу, Валерия и ее муж, продюсер Пригожин выдали правду про Тодоренко. Более того, они даже сказали, что ей уже скоро рожать.

Тодоренко беременна третьим ребенком / Фото Instagram/reginatodorenko

Она появилась на вечеринке в платье с высокой талией и привлекла внимание публики, особенно после заявлений путинистки.

Ранее пропагандисты писали, что муж Тодоренко, ранее зависимый от запрещенных веществ Влад Топалов, мечтает еще об одном мальчике.

Тодоренко беременна третьим ребенком / Фото Instagram/reginatodorenko

25 июля 2018 года объявила о своей помолвке с певцом Владом Топаловым. 25 октября 2018 года пара официально оформила свои отношения. 5 декабря 2018 года у супругов родился сын Михаил, которого они часто называют Майклом. 3 июля 2019 года у Тодоренко и Топалова прошла свадебная церемония в Сорренто. В марте 2022 года Тодоренко объявила о второй беременности. 15 июля у пары родился второй сын Мирослав.

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Отметим, как сообщал Главред, недавно предательницу Регину Тодоренко заподозрили в беременности. Ведущая опубликовала снимок с отдыха и поклонники решили, что она ждет третьего ребенка.

А также ранее Тодоренко рассказала, что вместе с детьми и мужем-путинистом Владом Топаловым, отправилась на Мальдивы. Но, в то же время, пожаловалась, как она устала и призналась, что совсем без сил.

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Кто такая Регина Тодоренко? Регина Тодоренко - ведущая, актриса, певица украинского происхождения. Бывшая участница группы Real O. Получила известность благодаря тревел-шоу "Орел и решка". Живет и строит карьеру в РФ даже после начала полномасштабной войны. В связи с этим с сентября 2022 находится под санкциями Украины.

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