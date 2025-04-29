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Тодоренко беременна третьим: путинистка Валерия "слила" секрет запроданки

Алена Кюпели
29 апреля 2025, 10:07
89
Ведущая запроданка ждет третьего ребенка и скоро перестанет это скрывать.
Регина Тодоренко
Регина Тодоренко ожидает третьего/ коллаж: Главред, фото: instagram.com/reginatodorenko/

Кратко:

  • Предательница Тодоренко появилась на вечеринке
  • Как стало известно о ее беременности

Российская ведущая Регина Тодоренко, которая родом из Украины, но продолжает жить и работать в стране-оккупанте РФ, скоро родит третьего ребенка.

Как сообщают российские пропагандистские СМИ, информацию о скором пополнении журналистам "слила" путинистка, российская певица Валерия.

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Тодоренко беременна третьим ребенком
Тодоренко беременна третьим ребенком / Фото Instagram/reginatodorenko

На афтепати после съемок одного из российских шоу, Валерия и ее муж, продюсер Пригожин выдали правду про Тодоренко. Более того, они даже сказали, что ей уже скоро рожать.

Тодоренко беременна третьим ребенком
Тодоренко беременна третьим ребенком / Фото Instagram/reginatodorenko

Она появилась на вечеринке в платье с высокой талией и привлекла внимание публики, особенно после заявлений путинистки.

Ранее пропагандисты писали, что муж Тодоренко, ранее зависимый от запрещенных веществ Влад Топалов, мечтает еще об одном мальчике.

Тодоренко беременна третьим ребенком
Тодоренко беременна третьим ребенком / Фото Instagram/reginatodorenko

25 июля 2018 года объявила о своей помолвке с певцом Владом Топаловым. 25 октября 2018 года пара официально оформила свои отношения. 5 декабря 2018 года у супругов родился сын Михаил, которого они часто называют Майклом. 3 июля 2019 года у Тодоренко и Топалова прошла свадебная церемония в Сорренто. В марте 2022 года Тодоренко объявила о второй беременности. 15 июля у пары родился второй сын Мирослав.

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Отметим, как сообщал Главред, недавно предательницу Регину Тодоренко заподозрили в беременности. Ведущая опубликовала снимок с отдыха и поклонники решили, что она ждет третьего ребенка.

А также ранее Тодоренко рассказала, что вместе с детьми и мужем-путинистом Владом Топаловым, отправилась на Мальдивы. Но, в то же время, пожаловалась, как она устала и призналась, что совсем без сил.

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Кто такая Регина Тодоренко?

Регина Тодоренко - ведущая, актриса, певица украинского происхождения. Бывшая участница группы Real O. Получила известность благодаря тревел-шоу "Орел и решка". Живет и строит карьеру в РФ даже после начала полномасштабной войны. В связи с этим с сентября 2022 находится под санкциями Украины.

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