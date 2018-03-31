Регина Тодоренко

31 марта 2018, 10:24

Украинская телеведущая, певица, композитор.

Регина Тодоренко

Дата и место рождения: 14 июня 1990 года, Одесса, УССР

Образование

Регина училась в школе № 22, выступала в школьном театре "Балаганчик", занималась хореографией и вокалом.

В 2007 году с отличием окончила школу и поступила на факультет транспортных технологий и систем Одесского национального морского университета.

Однако она там не доучилась, ушла из морского университета и поступила на факультет режиссера и шоу-бизнеса Киевского национального университета культуры и искусств, который окончила в 2013 году, получив диплом магистра театрального искусства.

Творческая деятельность и участие в группе "Real O"

В 2007 году Регина Тодоренко стала ведущей телеконкурса "Золотая десятка". Там ее заметила продюсер Наталья Могилевская и пригласила в украинский проект "Фабрика звезд-2". 

В 2008 году Регина вошла в число финалистов этого проекта, ей предложила контракт Наталья Могилевская, и Регина стала солисткой группы Real O. 

В 2009 году как автор песен начала сотрудничать с композитором Русланом Квинтой. В тандеме с ним написаны: гимн шоу "Минута славы" (8-й сезон), София Ротару "Прости", Виталий Козловский "Немає неба", Маша Собко "Все равно", "Моя любовь", Наталья Могилевская "Спасибо мама", Татьяна Чубарова "Я подарю", Open Kids "Шоу-гелз", Маша Гойя "Пополам", Елена Лаптандер "У сердца твоего", "Просто обними", Наталья Бардо "Бардо", Real O "Снегом", "Уходи на фиг", "Елки", INDI "Кристаллы" и т. д.

Свой дебютный альбом под названием "Платье" группа выпустила в 2010 году, а в 2011 альбом был отмечен призом "Золотой граммофон". 

В 2014 году после окончания контракта она покинула группу.

Сольная карьера и деятельность на ТВ

В 2015 году Тодоренко начала сольную карьеру и записала дебютную песню "Heart's Beating". 

Удивила поклонников Регина своим участием в российском "Голосе", где на слепых прослушиваниях исполнила песню "Ноченька". К ней повернулась тренер Полина Гагарина. Однако Регина долго не пробыла на шоу, и ушла, не дойдя до финала. 

В июне 2016 года, на момент съемок программы "Орел и решка. Кругосветка" выпустила клип "Liverpool", съемки которого проходили в США в Каньоне Антилопы.

В этом же году Регина Тодоренко вместе с Андреем Бедняковым, Лесей Никитюк и Жанной Бадоевой снялась в клипе Светланы Лободы "Пора домой". 

В ноябре 2015 года выпустила клип на песню "Ты мне нужен".

В этом же месяце была выдвинута на музыкальную премию "M1 Music Awards" в номинации "Прорыв года".

2 декабря 2016 года Регина выпустила дебютный альбом "Fire", в который вошло 13 песен.

28 августа 2017 года состоялась премьера спектакля "Заложи жену в ломбард" в Театриуме на Серпуховке в Москве, где Тодоренко сыграла главную роль.

В ноябре 2017 года Регине предложили стать ведущей бьюти-шоу "Мейкаперы" на телеканале "Пятница!", и 28 февраля 2018 шоу выходит в эфир.

В марте 2018 года стало известно, что Регина запускает свой проект на телеканале "Пятница".

"Орел и решка"

В 2014 году Регина прошла кастинг и стала ведущей телепередачи "Орел и решка" (в паре с Колей Сергой), впоследствии приняв участие во всех последующих сезонах (кроме "Перезагрузки").

10 декабря 2015 года отправилась вместе с программой "Орел и решка" в "кругосветное" путешествие, которое длилось 8 месяцев. Она стала первой женщиной-телепутешественницей, совершившей беспрерывную кругосветку. 

Ее соведущей была Леся Никитюк. Но после 24-го выпуска Леся покинула "кругосветку". Соведущим Регины стал актер Петр Романов.

В конце 2016 года Регина отправилась вместе с Лесей Никитюк на съемки 13-го сезона "Орел и решка" в "самые райские и адские места мира". Премьера сезона состоялась 13 февраля 2017 года.

В апреле 2017 года Регина Тодоренко стала центральной фигурой скандала, связанным с передачей "Орел и решка". В одном из интервью девушка рассказала, что никакой "золотой карты" в проекте на самом деле нет, а все роскошные апартаменты участники на самом деле снимают в аренду на пару часов. Ее слова возмутили создателей программы. Из-за скандала Регине грозил штраф размером 2 миллиона рублей и увольнение в конце сезона.

Однако летом 2017 года Регину Тодоренку позвали участвовать в съемках второй части сезона "Рай и Ад", показ которого стартовал в конце августа этого же года на телеканале "Интер". Вместо Леси Никитюк, соведущей Регины стала телеведущая, диджей и телепродюсер Натали Неведрова.

30 ноября 2017 года Регина Тодоренко объявила на своей странице в Instagram о том, что она уходит из шоу "Орел и решка". Таким образом, Регина пробыла в роли ведущей этой программы ровно 4 года.

Личная жизнь

Регине приписывали роман с ее коллегой-ведущим шоу "Орла и решки", и даже оператором сьемочной группы, но слухи не нашли подтверждения.

Вв начале 2016 стало известно, что у телеведущей появился ухажер - 23-летний шоумен и продюсер Никита Трякин, с которым после рассталась.

В 2017 году Регина стала проводить много времени в обществе российского певца Влада Топалова. Ондако слухи о скором замужестве или беременности Тодоренко опровергает.

В недавнем интервью Регина призналась, что у нее есть молодой человек, и они с ним пол года живут вместе, но отказалась назвать имя возлюбленного.

Интересные факты

В 2015 снялась в рекламе "Dirol" вместе с Колей Серга.

В январе 2016 года снялась для русской версии журнала "Maxim".

В апреле 2016 года объявила, что создала линию одежды собственного бренда Generation TR.

В мае победила в номинации "Лучшая телеведущая" украинской премии "Cosmopolitan Awards 2016".

В феврале 2017 снялась в рекламной компании парфюмерии и косметики "L'Oreal".

В мае 2017 снялась в рекламе "Билайн".

13 ноября 2017 года Регина стала победительницей премии журнала Glamour "Женщина года 2017" в номинации "Телезвезда года".

Регина любит татуировки. На ее теле есть несколько тату.

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