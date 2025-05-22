Ответный ход в ответ: Сибига жестко прокомментировал заявление Путина о "буферной зоне"

Главные тезисы:
- Сибига назвал заявление Путина агрессивным и деструктивным
- Министр подчеркнул, что диктатор блокирует мирные инициативы
- Украина призвала мир усилить давление на Кремль
Заявление президента РФ Владимира Путина о создании так называемой "буферной зоны" на границе с Украиной прозвучало именно тогда, когда международное сообщество активно работает над установлением перемирия.
Об этом министр иностранных дел Украины Андрей Сибига написал в четверг, 22 мая, на платформе Х.
"Я напоминаю миру, что заявления Путина о "буферной зоне" прозвучали на фоне активных усилий, направленных на достижение полного, длительного прекращения огня, прекращения убийств и продвижения мира", - подчеркнул Сибига.
По его словам, эти новые агрессивные сигналы со стороны Кремля подрывают мирные инициативы и в очередной раз демонстрируют, что именно российский диктатор остается главным препятствием на пути к завершению войны.
"На него нужно оказывать большее давление, чтобы положить конец этой войне", - подчеркнул министр.
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Как писал ранее Главред, по данным ГПСУ, российские оккупационные войска хотят создать "серую зону" на отдельных участках фронта в Сумской области.
Кроме того, глава Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко прокомментировал заявления диктатора РФ Владимира Путина о планах создания "буферной зоны" на границе с Украиной.
Также российские войска изменили подход к воздушным атакам по Украине - теперь вместо равномерного распределения ударов по территории страны, противник сосредотачивает усилия на отдельных городах. Массированные атаки преимущественно осуществляются дронами, тогда как ракеты применяют реже. Причины таких изменений - как военные, так и экономические.
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Кто такой Андрей Сибига?
Андрей Сибига - министр иностранных дел, украинский дипломат, родился 1 января 1975 года в городе Зборов, Тернопольской области.
С 2016 по 2021 год Андрей Сибига был чрезвычайным и полномочным послом Украины в Турции, где играл ключевую роль в укреплении украинско-турецких отношений.
В 2021 году он был назначен заместителем руководителя Офиса президента Украины, а с апреля 2024 года - первым заместителем министра иностранных дел Украины, говорится в материале Главреда.
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