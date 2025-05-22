Ответный ход в ответ: Сибига жестко прокомментировал заявление Путина о "буферной зоне"

Андрей Сибига отмечает, что заявление о "буферной зоне" противоречит мирным инициативам и угрожает стабильности.

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Сибига заявляет, что Путин игнорирует мирные усилия / Коллаж: Главред, фото: Главред

Главные тезисы:

Сибига назвал заявление Путина агрессивным и деструктивным

Министр подчеркнул, что диктатор блокирует мирные инициативы

Украина призвала мир усилить давление на Кремль

Заявление президента РФ Владимира Путина о создании так называемой "буферной зоны" на границе с Украиной прозвучало именно тогда, когда международное сообщество активно работает над установлением перемирия.

Об этом министр иностранных дел Украины Андрей Сибига написал в четверг, 22 мая, на платформе Х.

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"Я напоминаю миру, что заявления Путина о "буферной зоне" прозвучали на фоне активных усилий, направленных на достижение полного, длительного прекращения огня, прекращения убийств и продвижения мира", - подчеркнул Сибига.

По его словам, эти новые агрессивные сигналы со стороны Кремля подрывают мирные инициативы и в очередной раз демонстрируют, что именно российский диктатор остается главным препятствием на пути к завершению войны.

"На него нужно оказывать большее давление, чтобы положить конец этой войне", - подчеркнул министр.

Заявления Путина - новости по теме

Как писал ранее Главред, по данным ГПСУ, российские оккупационные войска хотят создать "серую зону" на отдельных участках фронта в Сумской области.

Кроме того, глава Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко прокомментировал заявления диктатора РФ Владимира Путина о планах создания "буферной зоны" на границе с Украиной.

Также российские войска изменили подход к воздушным атакам по Украине - теперь вместо равномерного распределения ударов по территории страны, противник сосредотачивает усилия на отдельных городах. Массированные атаки преимущественно осуществляются дронами, тогда как ракеты применяют реже. Причины таких изменений - как военные, так и экономические.

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Кто такой Андрей Сибига? Андрей Сибига - министр иностранных дел, украинский дипломат, родился 1 января 1975 года в городе Зборов, Тернопольской области. С 2016 по 2021 год Андрей Сибига был чрезвычайным и полномочным послом Украины в Турции, где играл ключевую роль в укреплении украинско-турецких отношений. В 2021 году он был назначен заместителем руководителя Офиса президента Украины, а с апреля 2024 года - первым заместителем министра иностранных дел Украины, говорится в материале Главреда.

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