Трамп объяснил свои обещания о скором завершении войны: СМИ раскрыли подробности

США признает, что не сможет быстро завершить войну, несмотря на обещания урегулировать ее за сутки. Президент.

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Трамп изменил риторику по войне в Украине / Коллаж: Главред, фото: Офис президента Украины

Читайте в материале:

Почему Трамп передумал останавливать войну за 24 часа

Как администрация оправдывает его предыдущие заявления

Что пишет The Washington Post об изменении позиции Трампа

Во время предвыборной кампании Дональд Трамп неоднократно заявлял, что способен быстро остановить войну между Россией и Украиной. Однако со временем его риторика претерпела изменения. Как пишет The Washington Post, президент США теперь признает, что достичь прекращения огня не так просто, как он утверждал ранее.

Обещания

На одном из митингов 29 июля 2023 года Трамп заявлял:

видео дня

"Еще до того, как я окажусь в Овальном кабинете, вскоре после того, как мы все вместе выиграем президентское кресло, мы урегулируем ужасную войну между Россией и Украиной. Она будет улажена. Война будет улажена. Я поймаю их обоих. Я знаю Зеленского, я знаю Путина. Это будет сделано в течение 24 часов, смотрите".

Тогда же он неоднократно подчеркивал, что способен завершить войну буквально за сутки. Уже весной этого года Трамп признал, что был "немного саркастичен", комментируя обещания относительно 24 часов.

The Washington Post отмечает, что подобные уточнения являются привычными для Трампа - особенно когда его заявления начинают вызывать критику. Подобная ситуация была и с его словами о стремлении "быть диктатором по крайней мере в первый день своего президентства".

Несмотря на это, журналисты считают, что его заявления о мгновенном завершении войны вряд ли были шуткой, а скорее выглядели как прямые обещания, которые Трамп не сдержал.

Белый дом объясняет изменение риторики

На запрос журналистов об изменении позиции Трампа относительно войны, администрация ответила, что ответственность за затягивание конфликта якобы лежит на Джо Байдене.

Обещания Трампа / Инфографика: Главред

"Эта война досталась нам в наследство - это война Байдена. Не было никакого плана или стратегии, чтобы положить конец конфликту и убийствам, но теперь при президенте Трампе обе стороны соглашаются на первые прямые переговоры за три года. Это важный шаг вперед", - заявила пресс-секретарь Совета национальной безопасности Кайли Ньюболд.

Заявления Трампа о войне - что известно

Напомним, как сообщал Главред, президент США Дональд Трамп после разговора с лидером РФ Владимиром Путиным сказал, что США не будут участвовать в мирных переговорах и не будут вводить санкции против РФ.

Кроме того, в разговоре с европейскими лидерами президент США Дональд Трамп дал понять, что убежден в победе России в войне.

Трамп также рассказал, что новых санкций против России не будет, поскольку "есть шанс" на прогресс в урегулировании развязанной Путиным войны против Украины.

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Что такое The Washington Post? The Washington Post - американская газета, которую издают в городе Вашингтоне. Крупнейшая газета столицы Соединенных Штатов Америки, также входит в число старейших. Содержит срочные новости, репортажи на национальные и международные темы, очерки и комментарии. С августа 2013 года принадлежит миллиардеру Джеффу Безосу, пишет Википедия.

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