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Что требуют сенаторы США от России перед мирным соглашением: все подробности

Руслан Иваненко
21 мая 2025, 00:58
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США поддерживают Украину в требовании возвращения каждого похищенного ребенка перед подписанием мира.
Сенат США, Зеленский, Путин
Сенат США хочет сделать невозможным мир с РФ без возвращения похищенных детей / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com, Офис президента Украины, kremlin.ru

Читайте в материале:

  • Почему сенатор Грассли назвал похищение детей войной против культуры Украины.
  • Почему возвращение детей стало ключевым условием для завершения войны

Двухпартийная группа сенаторов США внесла резолюцию, которая требует возвращения всех похищенных украинских детей до заключения любого мирного соглашения по войне России против Украины. Об этом говорится на сайте сенатора-республиканца Чака Грассли, который является одним из инициаторов резолюции.

Это первая за время возвращения Дональда Трампа в Белый дом резолюция, поддержанная республиканцами, акцентирующая внимание на необходимости действий в переговорном процессе с Россией.

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Группу возглавляют сенаторы Чак Грассли (республиканец) и Эми Клобучар (демократ). К ней присоединились сенаторы-республиканцы Роджер Уикер, Джонни Эрнст и Рик Скотт, а также демократы Дик Дурбин и Джон Феттерман.

"Бесчеловечное и ничем не спровоцированное нападение Путина на Украину начало самую большую войну в Европе со времен Второй мировой войны. Он похитил тысячи детей, чтобы промыть им мозги и русифицировать их в попытке уничтожить их культурную идентичность и наследие. Соединенные Штаты должны требовать возвращения этих детей, прежде чем подписывать соглашение о прекращении войны в Украине", - заявил Чак Грассли.

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак отметил важность этой резолюции как сигнала поддержки из США.

"Похищение детей - это не просто военное преступление. Это попытка стереть нашу идентичность, сломать будущее нации. Мы этого не позволим. Благодарен сенаторам за поддержку. Возвращение каждого ребенка - наш общий долг. И это условие завершения войны", - написал Ермак в своем телеграм-канале.

Переговоры о прекращении огня - новости по теме

Как писал Главред, президент США Дональд Трамп охарактеризовал свой телефонный разговор с российским диктатором Владимиром Путиным 19 мая как результативный, отметив, что во время беседы был достигнут "определенный прогресс". Он также выразил мнение, что Путин якобы заинтересован в мирном решении конфликта с Украиной.

Кроме того, Владимир Зеленский заявил, что Украина ведет обсуждение с международными партнерами относительно потенциальных прямых переговоров с Российской Федерацией.

Трамп также заявил, что Украина готова к прекращению огня. Однако нужно время, чтобы оценить усилия в этом направлении. По его словам, понадобится несколько недель.

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Что известно о Сенате США?

Сенат США (англ. the United States Senate) - верхняя палата Конгресса США. Вместе с нижней палатой - Палатой представителей - образует американский парламент. Формально председателем Сената считается вице-президент США.

Сенат имеет ряд исключительных прав, таких как утверждение международных договоров, согласие на назначение президентом министров (секретарей), послов и других высокопоставленных чиновников.

Сенат заседает в северном крыле Капитолия в Вашингтоне, а Палата представителей - в южном крыле. wikipedia

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