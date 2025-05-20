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"РФ хочет то, на что не имеет права": у Трампа сделали заявление о войне в Украине

Руслана Заклинская
20 мая 2025, 22:06
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Госсекретарь США считает, что военного решения войны не существует.
'РФ хочет то, на что не имеет права': у Трампа сделали заявление о войне в Украине
Россия хочет получить то, чего у нее нет и на что она не имеет права / Коллаж: Главред, фото: Офис президента Украины, kremlin.ru, facebook.com/WhiteHouse

Ключевые тезисы Рубио:

  • США ждут от РФ условий перемирия с Украиной, чтобы лучше понимать Путина

  • Война в Украине не имеет военного решения

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  • Возможно ужесточение санкций в будущем, но пока США воздерживаются

США ожидают, что Россия обнародует свои условия для прекращения огня, что позволит лучше понять намерения лидера РФ Владимира Путина. В будущем США могут усилить санкционное давление на Россию. Об этом во время слушаний в Сенате заявил госсекретарь США Марко Рубио.

По его словам, Путин подходит к мирному процессу с холодным расчетом, оценивая выгоды для России. В то же время, как отметил Рубио, Кремль получил совсем не ту войну, на которую рассчитывал.

"Когда он вторгся в Украину, я думаю, он ожидал, что правительство падет и что его будут встречать как освободителя, но произошло не так. И на самом деле Россия сегодня контролирует меньше территорий, чем после первых двух месяцев войны", - отметил он.

Также Рубио назвал хорошим результатом договоренность Украины и России на переговорах в Стамбуле по обмену пленными в формате "1000 на 1000". В то же время, по мнению госсекретаря, продвижения на пути к миру пока нет.

"Насколько мы понимаем, россияне собираются подготовить условия, которые они будут требовать для достижения прекращения огня, что позволит провести более широкие переговоры. Я буду гораздо лучше понимать расчеты господина Путина, когда увижу, как выглядят эти условия", - сказал Рубио.

Кроме этого, госсекретарь США Рубио заявил, что война в Украине не имеет военного решения.

"Вот с чем мы можем согласиться... Военного решения этого кризиса не существует. И мы должны завершить его путем переговоров. И фундаментальная проблема, которая стоит перед нами в Украине, заключается в следующем: Россия хочет получить то, чего у нее нет и на что она не имеет права. А Украина хочет получить то, что не может вернуть военным путем", - сказал политик.

Санкции против РФ

В то же время Рубио подчеркнул, что США не делали никаких уступок России. Санкции против Москвы действуют, как и поставки оружия и разведывательной информации Киеву.

"Когда Владимир Путин проснулся сегодня утром, на него действовали те же санкции, что и с начала этого конфликта, а Украина все еще получала поставки вооружения от нас и наших союзников", - подчеркнул госсекретарь США.

Рубио также не исключил, что в будущем США могут усилить санкционное давление на РФ. Однако отметил, что пока Вашингтон воздерживается от новых жестких мер, чтобы не сорвать дипломатический диалог.

"Возможно, дело дойдет до этого... Президент считает, что если начать угрожать санкциями, россияне прекратят разговаривать. А для нас важно иметь возможность разговаривать с ними и побудить их сесть за стол переговоров", - добавил он.

Обещания Трампа, Трамп инфографика
Обещания Трампа / Инфографика: Главред

Разговор Трампа с Путиным 19 мая - новости по теме

Напомним, 19 мая состоялся телефонный разговор между президентом США Дональдом Трампом и российским диктатором Владимиром Путиным. Путин охарактеризовал его как "содержательный и полезный" и заявил о готовности России работать над меморандумом относительно будущего мирного договора с Украиной.

После переговоров Трамп отметил, что не планирует пока усиливать санкции против России, поскольку видит потенциал для дипломатического прорыва. В то же время он не исключил, что санкции могут быть введены позже.

Президент Владимир Зеленский подтвердил, что имел два разговора с Трампом - один до контакта Трампа с Путиным, а второй - после, в более широком формате с участием лидеров ЕС. Зеленский подчеркнул, что Украина не пойдет на уступки - вывод войск с собственных территорий или принятие ультиматумов не рассматривается.

Как сообщал Главред, после разговора с Путиным Трамп заявил, что тот "готов к переговорам", но США останутся в стороне. Санкции Трамп назвал "плохой идеей", поскольку "Путин хочет заключить сделку". Лидеры Украины, Германии, Франции, Италии, Финляндии и Еврокомиссии были удивлены мягкой позицией Трампа, особенно учитывая отсутствие изменений в риторике Кремля.

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