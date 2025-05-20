Трамп сказал, что пока не будет вводить новые санкции против РФ и назвал причину

Кратко:
- Трамп пока не будет вводить новые санкции против РФ
- Президент США надеется на мирное урегулирование
Президент США Дональд Трамп заявил, что пока не хочет усиливать санкционное давление на Россию из-за продолжающейся агрессии против Украины. При этом глава Белого дома не исключил применения такого механизма в будущем.
Заявление Трампа прозвучали после его телефонного разговора с хозяином Кремля Владимиром Путиным, пишет CNN.
По словам Трампа, новых санкций против России не будет, "потому что есть шанс" на прогресс в урегулировании развязанной Путиным войне против Украины.
"Потому что я считаю, что есть шанс чего-то достичь, а если это сделать (ввести санкции, – ред.), то ситуация может значительно ухудшиться. Но может наступить момент, когда это произойдет", – отметил он.
Санкции против России - последние новости
Как писал Главред, Европейская комиссия работает над новым пакетом санкций против России в ответ на ее срыв мирной инициативы и дальнейшее агрессивное поведение.
Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что новый санкционный пакет против России уже готов и может быть принят Советом Евросоюза во время заседания в Брюсселе 20 мая.
Издание Politico писало о том, что после отказа российского диктатора Владимира Путина установить режим тишины на фронте лидеры Европейского союза и Британии ищут способы нанести "нокаутирующий удар" по российской экономике. Один из вариантов давления на Кремль - полное торговое эмбарго или тарифы на российский экспорт.
В начале мая республиканец Линдси Грэм заявил, что 72 его коллеги поддержат законопроект, который введет "сокрушительные" новые санкции против России и тарифы для стран, покупающих у нее нефть, газ и другие ключевые товары, если Владимир Путин не начнет серьезные переговоры о прекращении войны в Украине.
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