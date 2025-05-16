Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Мир

Пакет готов: Мерц сказал, когда ЕС примет новые санкции против России

Анна Ярославская
16 мая 2025, 07:32обновлено 16 мая, 08:43
190
Санкционный пакет в отношении РФ может быть принят Советом Евросоюза в ближайшие дни.
Фридрих Мерц, Владимир Зеленский, Евросоюз
Фридрих Мерц сделал заявление о новых санкциях против РФ / Коллаж: Главред, фото: ОП, УНИАН

Кратко:

  • Новые пакет санкции против РФ уже готов
  • Он может быть принят Советом Евросоюза 20 мая

Новый санкционный пакет против России уже готов и может быть принят Советом Евросоюза во время заседания в Брюсселе 20 мая. Об этом сообщил канцлер Германии Фридрих Мерц.

"Новый пакет санкций готов. Мы решим этот вопрос во вторник в Брюсселе", - написал Мерц в своем Twitter-аккаунте (X).

видео дня

Немецкий канцер также высказался о ситуации с переговорами в Турции между Украиной и РФ, куда не явился российский диктатор Владимир Путин.

"Тот факт, что президент Зеленский, несмотря на это, поехал в Стамбул, является огромным жестом. Путин не явился – и это поставило его единственного в неправильную позицию", - написал Мерц.

Отметим, США и Европа готовы ввести жесткие санкции против России, если она откажется от перемирия с Украиной. Спецпосланник президента США в Украине Кит Келлог сообщил, что в Конгрессе уже разработан законопроект о новых ограничениях, поддержанный более 70 сенаторами. Санкции могут коснуться Центрального банка РФ и "теневого флота", который транспортирует российскую нефть через Балтийское море.

14 мая стало известно, что послы Европейского Союза согласовали 17-й пакет санкций против России, направленный на дальнейшее давление на Кремль из-за агрессии в Украине. Новые санкции направлены на "теневой флот" и российские компании.

санкции
Санкции против России / Инфографика: Главред

Переговоры в Стамбуле - последние новости

Как писал Главред, министр иностранных дел Турции и государственный секретарь США Марко Рубио согласились на продолжение инициатив по организации прямых мирных переговоров между Украиной и Россией.

Глава российской переговорной группы, помощник президента РФ Владимир Мединский сообщил, что представители Москвы ожидают встречи с украинской делегацией в пятницу утром, 16 мая.

Президент США Дональд Трамп заявил, что мирные переговоры по Украине не сдвинутся с места, пока он лично не проведет встречу с российским лидером Владимиром Путиным.

Как отмечает The Telegraph, президент РФ Владимир Путин продолжает избегать личных переговоров с Владимиром Зеленским. Дело в том, что такая встреча могла бы создать образ равноправного диалога, что противоречит кремлевским пропагандистским нарративам.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

санкции новости Германии санкции против России война России и Украины Фридрих Мерц
Новости партнеров
Реклама

Главное за день

Ещё
Все решит встреча Трампа и Путина: есть ли надежда на мир в Украине - Bloomberg

Все решит встреча Трампа и Путина: есть ли надежда на мир в Украине - Bloomberg

08:51Украина
Война продолжится, но у Украины есть два козыря, позволяющие устроить Армагеддон в РФ – Загородний

Война продолжится, но у Украины есть два козыря, позволяющие устроить Армагеддон в РФ – Загородний

08:23Интервью
Пилот катапультировался: ВСУ потеряли F-16 в ходе отражения воздушной атаки РФ

Пилот катапультировался: ВСУ потеряли F-16 в ходе отражения воздушной атаки РФ

07:59Украина
Реклама

Популярное

Ещё
Скандал на Евровидении-2025: один из участников призывает бойкотировать конкурс

Скандал на Евровидении-2025: один из участников призывает бойкотировать конкурс

Потепление накроет Украину: стала известна точная дата повышения температуры

Потепление накроет Украину: стала известна точная дата повышения температуры

Китайский гороскоп на завтра 16 мая: Козлам - ложь, Тиграм - стресс

Китайский гороскоп на завтра 16 мая: Козлам - ложь, Тиграм - стресс

"Воронки от снарядов и разбитые окна": что произошло с домом Ротару

"Воронки от снарядов и разбитые окна": что произошло с домом Ротару

Историческая загадка: почему Волынскую область не назвали Луцкой

Историческая загадка: почему Волынскую область не назвали Луцкой

Последние новости

09:24

Гороскоп на завтра 17 мая: Весам - денежное вознаграждение, Овнам - отдых

09:20

Как заставить лук расти: хозяйка рассказала о "секретной" идеальной подкормкеВидео

09:19

Когда закончится война?мнение

09:08

ВСУ отразили атаки РФ и продвинулись на востоке: в ISW назвали направление

08:51

Все решит встреча Трампа и Путина: есть ли надежда на мир в Украине - Bloomberg

Украинцы начали экономить на продуктах: Пендзин рассказал, цены на какие товары "пробьют потолок"Украинцы начали экономить на продуктах: Пендзин рассказал, цены на какие товары "пробьют потолок"
08:23

Война продолжится, но у Украины есть два козыря, позволяющие устроить Армагеддон в РФ – Загородний

07:59

Пилот катапультировался: ВСУ потеряли F-16 в ходе отражения воздушной атаки РФ

07:32

Пакет готов: Мерц сказал, когда ЕС примет новые санкции против России

06:51

Реалии на земле: что следует учитывать при переговорах с оркамимнение

Реклама
06:41

Утром в Киеве прогремели взрывы, вспыхнул пожар: что известно

05:55

Как Грушевский тремя словами победил Россию и изменил историю Украины - историкВидео

05:13

Отдать или сжечь: священник ответил, что лучше сделать с телефоном умершего

04:35

Как сказать по-украински "сгущенка": стоит избегать распространенной ошибкиВидео

04:00

Возможен ли резкий "скачок" доллара вверх: каким будет курс валют с 19 мая

03:35

Грязнее общественного туалета: какой элемент автомобиля водители забывают мыть

03:00

Новое заявление делегации РФ: СМИ рассказали когда ждать первую встречу с УкраинойВидео

02:29

Будет дефицит и бешеные очереди: экономист предрек России серьезные проблемыВидео

01:30

Синергия легенд: Барбра Стрейзанд и Пол Маккартни записали дуэт

01:27

Состоится ли встреча Трампа с Путиным: в Белом доме ответили

00:23

Кто прошел в гранд-финал Евровидения 2025: фавориты не попали

Реклама
00:06

"Москва хочет истощить нас": подробности заявления Сырского на Совете НАТО

15 мая, четверг
23:58

Евровидение-2025: Германия заставила танцевать еврофанов зажигательным хитом

23:35

Евровидение 2025: певица из Мальты в красных колготках и белье поразила сильным вокаломВидео

23:23

Teresa & Maria по-грузински: участница Евровидения-2025 из Грузии повторила образ Jerry HeilВидео

23:18

Папа Римский хочет встретиться с Зеленским и стать посредником в войне - Bild

23:13

Можно ли заряжать аккумулятор прямо в моторном отсеке: ответ автомеханика

22:57

"Евровидение 2025": Ирландия "протащила" на конкурс советскую собакуВидео

22:38

Гигантский блендер и голый торс: Австралия открыла второй полуфинал Евровидения 2025Видео

22:35

Украинцам начнут платить 20 тысяч гривен ежемесячно: кто может получить средства

22:03

Как быстро отчистить кран от известкового налета: простой, но действенный способВидео

21:59

Переговоры в Турции и ответ Зеленского: главные новости Украины (дайджест)

21:28

Зеленский утвердил состав делегации на переговоры с РФ в Стамбуле - кто туда вошел

21:20

Как убрать вмятины от мебели на ковре: хитрый трюк, о котором мало кто знает

21:19

Жан Беленюк сделал комплимент Юлии Тимошенко, и показал с ней сэлфи без фильтров

21:06

Рубио намекнул на "большой разговор": подробности заявления

20:49

Путин отправил в отставку "парадного генерала", командующего Сухопутными войсками РФ

20:38

Трусило во время встречи Зеленского и Эрдогана: в Турции произошло землетрясение

20:26

Уничтожение Крымского моста в 2025 году: Буданов сделал загадочное заявление

20:24

Как вывести хрен с огорода навсегда: действенные методы борьбы

20:01

Для 4 городов угроза наибольшая: появился тревожный прогноз по боевым действиям в мае

Реклама
19:59

Норвегия выполняет обещание по F-16: СМИ рассказали когда, планируют завершить передачу

19:45

Оскорбление действием: почему у Путина остался только один маневрмнение

19:35

РФ пошла в наступление на всех направлениях - Зеленский

19:31

Цены выросли почти на 10 гривен: в Украине стремительно дорожает базовый продукт

19:28

Алина Гросу пожаловалась на проблемы в браке: "Не разговаривает со мной"

19:23

Придет потепление, после чего снова холод: как изменится погода в ближайшее время

19:12

Пойдет ли Украина на уступки по Крыму: Зеленский сделал заявление

18:49

Зеленский поставил Лаврова на место после его оскорблений

18:18

В РФ заявили о своей позиции и задачах на переговорах в Стамбуле - деталиВидео

18:04

"Иду на вы": откуда фраза и как она стала символом мужества украинского воина

Новости Украины
Новости КиеваМобилизацияТарифыПолитикаТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валют
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025Гороскоп Таро
Война с Россией
Распад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТОБои в Курской областиКонтрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрым
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесе
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять