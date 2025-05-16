Пакет готов: Мерц сказал, когда ЕС примет новые санкции против России

Кратко:
- Новые пакет санкции против РФ уже готов
- Он может быть принят Советом Евросоюза 20 мая
Новый санкционный пакет против России уже готов и может быть принят Советом Евросоюза во время заседания в Брюсселе 20 мая. Об этом сообщил канцлер Германии Фридрих Мерц.
"Новый пакет санкций готов. Мы решим этот вопрос во вторник в Брюсселе", - написал Мерц в своем Twitter-аккаунте (X).
Немецкий канцер также высказался о ситуации с переговорами в Турции между Украиной и РФ, куда не явился российский диктатор Владимир Путин.
"Тот факт, что президент Зеленский, несмотря на это, поехал в Стамбул, является огромным жестом. Путин не явился – и это поставило его единственного в неправильную позицию", - написал Мерц.
Отметим, США и Европа готовы ввести жесткие санкции против России, если она откажется от перемирия с Украиной. Спецпосланник президента США в Украине Кит Келлог сообщил, что в Конгрессе уже разработан законопроект о новых ограничениях, поддержанный более 70 сенаторами. Санкции могут коснуться Центрального банка РФ и "теневого флота", который транспортирует российскую нефть через Балтийское море.
14 мая стало известно, что послы Европейского Союза согласовали 17-й пакет санкций против России, направленный на дальнейшее давление на Кремль из-за агрессии в Украине. Новые санкции направлены на "теневой флот" и российские компании.
Переговоры в Стамбуле - последние новости
Как писал Главред, министр иностранных дел Турции и государственный секретарь США Марко Рубио согласились на продолжение инициатив по организации прямых мирных переговоров между Украиной и Россией.
Глава российской переговорной группы, помощник президента РФ Владимир Мединский сообщил, что представители Москвы ожидают встречи с украинской делегацией в пятницу утром, 16 мая.
Президент США Дональд Трамп заявил, что мирные переговоры по Украине не сдвинутся с места, пока он лично не проведет встречу с российским лидером Владимиром Путиным.
Как отмечает The Telegraph, президент РФ Владимир Путин продолжает избегать личных переговоров с Владимиром Зеленским. Дело в том, что такая встреча могла бы создать образ равноправного диалога, что противоречит кремлевским пропагандистским нарративам.
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