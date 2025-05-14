Или перемирие, или санкции: Мерц выдвинул ультиматум Путину по поводу переговоров

Канцлер Германии ответил на вопрос относительно дедлайна по ужесточению санкций против России.

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Фридрих Мерц выдвинул ультиматум Путину / Коллаж: Главред, фото: ОП, сайт Кремля

Кратко:

Мерц назвал условие усиления санкций против РФ

Какие требования выдвинули Путину

Канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил, что Германия будет требовать ужесточения санкций против РФ, если на этой неделе не будет прогресса в урегулировании войны в Украине. Речь может идти о секторах энергетики и финансового рынка.

У Мерца спросили, утратил ли силу крайний срок, когда страны ЕС пригрозили российскому диктатору Владимиру Путину более жесткими санкциями, если тот с 12 мая не начнет соблюдать полное прекращение огня на 30 дней, пишет Deutsche Welle.

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Канцлер Германии ответил, что Россия должна "заявить о своей готовности к безусловному 30-дневному прекращению огня".

Если на этой неделе "не будет реального прогресса", немецкое правительство "будет настаивать на существенном ужесточении санкций" против РФ на европейском уровне.

Санкции против России / Инфографика: Главред

Мирные переговоры и санкции против РФ - последние новости

Как известно, 15 мая в Стамбуле должны состояться переговоры между Украиной и Россией. Состав делегаций неизвестен.

Зеленский заявил, что приедет в Стамбул лично, чтобы встретиться с Путиным. По его словам, он делает все, чтобы в Турции состоялась встреча с Путиным.

Кремль не комментировал, поедет ли на переговоры президент России.

Как писал Главред, прямые переговоры между Путиным и Зеленским маловероятны, считает аналитик, приближенный к Кремлю, Сергей Марков.

Издание Bloomberg писало о том, что европейские лидеры готовы дождаться возможной встречи президента Украины Владимира Зеленского и президента России Владимира Путина в Турции, прежде чем подталкивать США к объявлению новых санкций против Москвы.

Если Путин откажется от встречи с Зеленским или Россия не согласится на немедленное прекращение огня, европейские лидеры призовут Трампа выполнить свою угрозу.

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