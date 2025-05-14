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Или перемирие, или санкции: Мерц выдвинул ультиматум Путину по поводу переговоров

Анна Ярославская
14 мая 2025, 07:39
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Канцлер Германии ответил на вопрос относительно дедлайна по ужесточению санкций против России.
Фридрих Мерц, Путин, Зеленский
Фридрих Мерц выдвинул ультиматум Путину / Коллаж: Главред, фото: ОП, сайт Кремля

Кратко:

  • Мерц назвал условие усиления санкций против РФ
  • Какие требования выдвинули Путину

Канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил, что Германия будет требовать ужесточения санкций против РФ, если на этой неделе не будет прогресса в урегулировании войны в Украине. Речь может идти о секторах энергетики и финансового рынка.

У Мерца спросили, утратил ли силу крайний срок, когда страны ЕС пригрозили российскому диктатору Владимиру Путину более жесткими санкциями, если тот с 12 мая не начнет соблюдать полное прекращение огня на 30 дней, пишет Deutsche Welle.

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Канцлер Германии ответил, что Россия должна "заявить о своей готовности к безусловному 30-дневному прекращению огня".

Если на этой неделе "не будет реального прогресса", немецкое правительство "будет настаивать на существенном ужесточении санкций" против РФ на европейском уровне.

санкции
Санкции против России / Инфографика: Главред

Мирные переговоры и санкции против РФ - последние новости

Как известно, 15 мая в Стамбуле должны состояться переговоры между Украиной и Россией. Состав делегаций неизвестен.

Зеленский заявил, что приедет в Стамбул лично, чтобы встретиться с Путиным. По его словам, он делает все, чтобы в Турции состоялась встреча с Путиным.

Кремль не комментировал, поедет ли на переговоры президент России.

Как писал Главред, прямые переговоры между Путиным и Зеленским маловероятны, считает аналитик, приближенный к Кремлю, Сергей Марков.

Издание Bloomberg писало о том, что европейские лидеры готовы дождаться возможной встречи президента Украины Владимира Зеленского и президента России Владимира Путина в Турции, прежде чем подталкивать США к объявлению новых санкций против Москвы.

Если Путин откажется от встречи с Зеленским или Россия не согласится на немедленное прекращение огня, европейские лидеры призовут Трампа выполнить свою угрозу.

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