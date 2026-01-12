В Киеве ученик напал с ножом на учительницу и одноклассника - что известно

Полиция уже задержала подростка.

https://glavred.info/ukraine/v-kieve-uchenik-napal-s-nozhom-na-uchitelnicu-i-odnoklassnika-chto-izvestno-10731545.html Ссылка скопирована

В Киеве ученик напал с ножом на учительницу и одноклассника / Коллаж: Главред, фото: Национальная полиция Украины

Что известно:

В одной из школ Киева ученик напал с ножом на учительницу и одноклассника

Нападающего задержали, ему 15 лет

Парень ранил учительницу, одноклассника и себя

В понедельник, 12 января, в одном из учебных заведений Киева ученик напал с ножом на учительницу и своего одноклассника. Школьника задержали на месте происшествия. Об этом сообщили в полиции Киева.

По данным правоохранителей, инцидент произошел около 8:45. На место происшествия немедленно прибыли экипажи патрульных, следственно-оперативная группа и медики.

видео дня

По предварительным данным, в результате нападения два человека получили ранения. В настоящее время пострадавшим оказывают необходимую медицинскую помощь.

Правоохранители задержали нападавшего. Пресс-секретарь Нацполиции Киева Юлия Гирдвилис в комментарии РБК-Украина сообщила, что мотивы ученика, напавшего на учительницу и одноклассника, еще выясняются.

"После проведения неотложных следственных действий будем понимать мотивы", - сказала пресс-секретарь.

Сейчас полицейские устанавливают все обстоятельства происшествия. Дополнительную информацию обещают обнародовать позже.

Заместитель председателя КГГА Валентин Мондриевский рассказал в комментарии Киев24, что ученику, совершившему нападение, 15 лет. По его словам, парень ранил ножом не только учительницу и одноклассника, но и нанес себе повреждения.

"Полиция отреагировала очень быстро, и сейчас все службы на месте. Социальные службы сейчас работают над тем, чтобы понять мотивы, причины такого поступка", - добавил он.

Подробности нападения в столичной школе - видео:

Детали нападения в столичной школе / Фото: скриншот

Другие новости Киева

Напомним, в Киеве полиция привлекла к ответственности трех молодых женщин, которые ездили по городу под громкую русскую музыку и публиковали видео в соцсетях. Кроме того, с девушками работают сотрудники Службы безопасности Украины, которые проверяют мотивы их действий.

Также 4 января в Оболонском районе Киева взорвался автомобиль. В результате происшествия ранения получил военнослужащий.

Как сообщал Главред, в деловом комплексе в центре Киева кабина лифта внезапно упала на несколько этажей и резко остановилась. Внутри был мужчина, он получил травмы и был госпитализирован.

Читайте также:

Об источнике: Национальная полиция Украины Национальная полиция Украины — центральный орган исполнительной власти, обеспечивающий охрану прав и свобод человека, противодействие преступности, поддержание общественной безопасности и порядка. Деятельность Национальной полиции направляется и координируется Кабинетом Министров Украины через Министра внутренних дел в соответствии с законом, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред