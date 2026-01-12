В Киеве ученик напал с ножом на учительницу и одноклассника - что известно

Что известно:
- В одной из школ Киева ученик напал с ножом на учительницу и одноклассника
- Нападающего задержали, ему 15 лет
- Парень ранил учительницу, одноклассника и себя
В понедельник, 12 января, в одном из учебных заведений Киева ученик напал с ножом на учительницу и своего одноклассника. Школьника задержали на месте происшествия. Об этом сообщили в полиции Киева.
По данным правоохранителей, инцидент произошел около 8:45. На место происшествия немедленно прибыли экипажи патрульных, следственно-оперативная группа и медики.
По предварительным данным, в результате нападения два человека получили ранения. В настоящее время пострадавшим оказывают необходимую медицинскую помощь.
Правоохранители задержали нападавшего. Пресс-секретарь Нацполиции Киева Юлия Гирдвилис в комментарии РБК-Украина сообщила, что мотивы ученика, напавшего на учительницу и одноклассника, еще выясняются.
"После проведения неотложных следственных действий будем понимать мотивы", - сказала пресс-секретарь.
Сейчас полицейские устанавливают все обстоятельства происшествия. Дополнительную информацию обещают обнародовать позже.
Заместитель председателя КГГА Валентин Мондриевский рассказал в комментарии Киев24, что ученику, совершившему нападение, 15 лет. По его словам, парень ранил ножом не только учительницу и одноклассника, но и нанес себе повреждения.
"Полиция отреагировала очень быстро, и сейчас все службы на месте. Социальные службы сейчас работают над тем, чтобы понять мотивы, причины такого поступка", - добавил он.
Подробности нападения в столичной школе - видео:
