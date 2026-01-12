Укр
В Киеве ученик напал с ножом на учительницу и одноклассника - что известно

Руслана Заклинская
12 января 2026, 10:21обновлено 12 января, 11:01
Полиция уже задержала подростка.
В Киеве ученик напал с ножом на учительницу и одноклассника / Коллаж: Главред, фото: Национальная полиция Украины

Что известно:

  • В одной из школ Киева ученик напал с ножом на учительницу и одноклассника
  • Нападающего задержали, ему 15 лет
  • Парень ранил учительницу, одноклассника и себя

В понедельник, 12 января, в одном из учебных заведений Киева ученик напал с ножом на учительницу и своего одноклассника. Школьника задержали на месте происшествия. Об этом сообщили в полиции Киева.

По данным правоохранителей, инцидент произошел около 8:45. На место происшествия немедленно прибыли экипажи патрульных, следственно-оперативная группа и медики.

По предварительным данным, в результате нападения два человека получили ранения. В настоящее время пострадавшим оказывают необходимую медицинскую помощь.

Правоохранители задержали нападавшего. Пресс-секретарь Нацполиции Киева Юлия Гирдвилис в комментарии РБК-Украина сообщила, что мотивы ученика, напавшего на учительницу и одноклассника, еще выясняются.

"После проведения неотложных следственных действий будем понимать мотивы", - сказала пресс-секретарь.

Сейчас полицейские устанавливают все обстоятельства происшествия. Дополнительную информацию обещают обнародовать позже.

Заместитель председателя КГГА Валентин Мондриевский рассказал в комментарии Киев24, что ученику, совершившему нападение, 15 лет. По его словам, парень ранил ножом не только учительницу и одноклассника, но и нанес себе повреждения.

"Полиция отреагировала очень быстро, и сейчас все службы на месте. Социальные службы сейчас работают над тем, чтобы понять мотивы, причины такого поступка", - добавил он.

Подробности нападения в столичной школе - видео:

Детали нападения в столичной школе / Фото: скриншот

Об источнике: Национальная полиция Украины

Национальная полиция Украины — центральный орган исполнительной власти, обеспечивающий охрану прав и свобод человека, противодействие преступности, поддержание общественной безопасности и порядка. Деятельность Национальной полиции направляется и координируется Кабинетом Министров Украины через Министра внутренних дел в соответствии с законом, пишет Википедия.

