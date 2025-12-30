Деколонизация топонимии: в Киеве убрали фамилию Чайковского из названия музакадемии

Кратко:
- Отныне в названии заведения больше нет фамилии Чайковского
- Переименование не влияет на статус заведения
Министерство культуры Украины приняло решение о переименовании Национальной музыкальной академии Украины имени П. И. Чайковского. Отныне в названии заведения больше нет фамилии Чайковского. Об этом сообщает Минкульт.
"Продолжаем процесс деколонизации украинской культуры. Решение принято в соответствии с законом Украины "Об осуждении и запрете пропаганды российской имперской политики в Украине и деколонизации топонимии", а также законов "О высшем образовании" и "О культуре"", - отметила Татьяна Бережная, вице-премьер-министр по вопросам гуманитарной политики - министр культуры Украины.видео дня
Комиссия определила, что использование имени Петра Чайковского в названии учреждения является символикой российской имперской политики и не соответствует действующему законодательству Украины.
В пресс-службе отметили, что переименование не влияет на статус, образовательный процесс или художественную деятельность Академии. Решение направлено на выполнение требований законодательства и является частью государственной политики деколонизации и очистки публичного пространства от символики российской имперской политики.
"Следующим шагом станет публичное обсуждение с коллективом заведения, экспертной средой и общественностью вопроса присвоения нового имени Национальной музыкальной академии Украины", – добавили в Минкульте.
Снос памятников в Украине - главное
Ранее, как сообщал Главред, в центре Киева демонтировали памятник под аркой Дружбы народов, установленный в 1981 году и символизирующий собой воссоединение украинского и русского народов. Во время демонтажа скульптуры у российского рабочего отвалилась голова.
Киевский городской совет принял решение об устранении из публичного пространства более десятка объектов, связанных с российской и советской символикой. В частности, в Киеве снесут памятники Булгакову и Ахматовой.
В Харькове снесли памятник советскому маршалу Георгию Жукову и писателю Максиму Горькому.
В ночь на 31 декабря 2024 года в Одессе демонтирован памятник советскому артисту и поэту Владимиру Высоцкому на Французском бульваре у здания Одесской киностудии.
Читайте также:
- Шевченко против Ленина: почему памятники Кобзарю не сносят, а строят по всему миру
- Раскрыт секрет древнего мега-памятника майя: причина строительства поражает
- Дерусификация столицы: в Киеве снесут памятники Булгакову и Ахматовой
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред