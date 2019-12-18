В Харькове расправились с памятником советскому писателю, опубликованы фото

Сваленный памятник в Харькове обнаружили сегодня.
В Новобаварском районе Харькова расправились с памятником советскому писателю Максиму Горькому.
Памятник, который находился по адресу проспект Ново-Баварский, 87, свалили с постамента, сообщили в Главном управлении Нацполиции на Харьковщине.
По его данным, сваленный памятник в среду, 18 декабря, обнаружил сотрудник коммунального предприятия во время обхода территории.
"По адресу выехала следственно-оперативная группа... Все обстоятельства происшествия и лица, причастные к нему, устанавливаются", - отмечается в сообщении.
Напомним, в начале июня в Харькове активисты снесли памятник советскому маршалу Георгию Жукову. В июле мэр города Геннадий Кернес сообщил, что памятник Жукову восстановили и вернули на прежнее место.