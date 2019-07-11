"Поставьте еще Путину": в Харькове Кернес вернул на место памятник Жукову, сеть в ярости

Кернес восстановил памятник Жукову / facebook/gennadykernes

В Харькове восстановили и вернули на прежнее место памятник советскому маршалу Георгию Жукову, который активисты снесли 2 июня.

Об этом мэр города Геннадий Кернес заявил на своей странице в Facebook, показав фото восстановленного монумента.

"Как и обещал - сегодня вернули на место. Доверяй делам", - написал Кернес.

Судя по времени публикации, памятник устанавливали в ночь на 11 число, чем жутко возмутились в сети. Разьяренные юзеры посоветовали Кернесу установить в городе еще и монумент Путину – ведь оба уничтожили тысячи украинцев.

"Поставьте еще Путину, он правда меньше уничтожил украинцев, но он старается больше! Он исправится!", - написал Владимир Бурмака.

"Аж легче дышать стало, спал и думал, как же так? Когда же памятник вернут? Вот это я понимаю дело. Доверяй делам. Слава богу, на месте Жуков, решили одним махом все проблемы в засранных подъездах, в текущих трубах, в разъ*банных дворах, зато у нас клумбы и Жуков. Надо рядом с памятником, лавочки вкопать с турниками и все будет ок!", - стал иронизировать Олег Пшеничный.

Кернес похвастался восстановлением памятника Жукову / facebook/gennadykernes

"Бездарно загубленные этим маршалом сотни тысяч украинцев не будут ночами сниться? А нет, не будут", - отметил Богдан Боднарь.

"Вопрос: зачем? Зачем с тупым упорством восстанавливать памятник бездарному военачальнику, сталинскому блюдолизу, палачу, мяснику солдат?", - написал Сергей Халабуда.

"Путину поставил бы памятник, придурок", - возмутился Евгений Рыбак.

Напомним, Зеленский рекомендовал мэру Харькова Геннадию Кернесу в правовом поле решить конфликт с памятником советскому маршалу Георгию Жукову, взяв на себя роль арбитра.

Отметим, ранее сообщалось, во время съезда партии Геннадия Кернеса и Геннадия Труханова националисты снесли памятник Жукову в Харькове.

Позже Владимир Вятрович положительно отозвался о сносе памятника маршалу Георгию Жукову в Харькове. Прокомментировал инцидент и Рамзан Кадыров.