Кадыров высказал возмущение снесением памятника Жукову в Харькове

Кадыров не смог пройти мимо падения памятника Жукову в Харькове / Reuters

Глава Чечни Рамзан Кадыров назвал погромщиками украинцев, которые снесли во время акции протеста памятник советскому маршалу Георгию Жукову в Харькове.

"Уверен, что сотни городов мира посчитали бы за честь иметь в своих парках, скверах и на площадях памятник Георгия Жукова. Если в Харькове сектористы и корпусисты снесли его бюст, они ничем не прославились, а покрыли себя позором", - написал он в своем Telegram-канале.

Кадыров высказал гипотезу, что причиной снесения памятника стал жест в сторону запада, который стремились продемонстрировать активисты. Он напомнил, что именно Жуков поверг в свое время Берлин. Однако глава Чечни не сомневается, что даже в Берлине бы на такие действия не решились.

Напомним, ранее сообщалось, во время съезда партии Геннадия Кернеса и Геннадия Труханова националисты снесли памятник Жукову в Харькове.

Позже Владимир Вятрович положительно отозвался о сносе памятника маршалу Георгию Жукову в Харькове.